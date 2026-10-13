Ricardo Montaner anuncia su regreso a Lima: fecha, lugar y venta de entradas

Ricardo Montaner anuncia nueva fecha en Lima con sus grandes éxitos

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Ricardo Montaner volverá a presentarse en Lima el 16 de marzo de 2027, con un concierto en el Multiespacio Costa 21 que reunirá sus canciones más conocidas y parte de su repertorio reciente. La fecha formará parte de la gira El Último Regreso: Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz, con la que el cantautor retomará el contacto con el público peruano.

El anuncio confirma una nueva escala en Perú de El Último Regreso World Tour, la serie de conciertos con la que Ricardo Montaner repasa una trayectoria de más de cuatro décadas. El artista llegará al país después de una primera etapa de la gira que incluyó fechas en ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

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El repertorio previsto incluirá canciones que permanecen asociadas a distintas etapas de su carrera, como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “La cima del cielo”, “Bésame” y “Déjame llorar”. La producción aún no difundió la lista definitiva de temas para la presentación en Lima.

Ricardo Montaner volverá a Lima con un concierto en Costa 21 en marzo de 2027

¿Cuándo inicia la preventa?

La venta de entradas tendrá dos etapas. Los clientes de BBVA podrán acceder a la preventa los días 16 y 17 de octubre de 2026, desde las 10:00, con 15% de descuento. El beneficio estará vigente hasta agotar el stock asignado por la organización.

La venta general comenzará el 18 de octubre a través de Teleticket. Hasta el momento, no se informó el precio de las entradas ni la distribución de sectores dentro del Multiespacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel.

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Montaner construyó una carrera marcada por baladas y canciones pop en español que se mantuvieron vigentes en la radio y en plataformas digitales. El show de Lima incluirá títulos que forman parte de ese catálogo, entre ellos “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “La cima del cielo”.

A esos temas se sumará “Para que seas feliz”, una de sus publicaciones más recientes. La canción alcanzó el primer lugar de Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Regional Mexican Airplay de Billboard. En esta última lista, el logro estuvo impulsado por la versión que realizó junto al cantante mexicano Edén Muñoz.

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El tema llegó al número uno de Latin Airplay en la lista fechada el 3 de octubre. Según datos de Luminate citados por Billboard, la canción registró 8,9 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos durante la semana de seguimiento entre el 18 y el 24 de septiembre.

Para Montaner, fue su primer liderazgo en la lista general Latin Airplay, después de 21 ingresos en ese ranking desde 1996. La canción también representó su primera aparición y su primer número uno en Regional Mexican Airplay, un apartado vinculado con la colaboración junto a Muñoz.

El intérprete de “Tan enamorados” y “La cima del cielo” se presentó el 30 de mayo de 2026 en Multiespacio Costa 21

“Para que seas feliz” encabezó tres listas de Billboard en Estados Unidos, un resultado que acompaña el nuevo tramo de la gira y la incorporación de música reciente en un espectáculo centrado en canciones de distintas épocas.

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La gira acumula conciertos agotados en varios países

La producción de El Último Regreso World Tour informó que el recorrido acumula 49 conciertos con localidades agotadas en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. En México, el artista ofreció 11 funciones consecutivas con entradas vendidas, de acuerdo con la información difundida para el anuncio de Lima.

Cifras publicadas durante septiembre por agencias y medios de la región señalaban que la gira sumaba al menos 46 fechas agotadas. Antes, en agosto, la organización había comunicado un total de 30 conciertos con entradas vendidas en su totalidad. La nueva actualización eleva ese número a 49.

El tour comenzó en febrero y pasó por Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Paraguay. En los últimos meses, Montaner también llevó el espectáculo a ciudades de Estados Unidos y Europa.

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Ricardo Montaner volverá a Lima con un concierto en Costa 21 en marzo de 2027

La organización proyecta que la gira supere los 120 conciertos con futuras fechas internacionales. La presentación del 16 de marzo de 2027 en Lima será parte de esa expansión y marcará otro encuentro entre el cantante y el público peruano.