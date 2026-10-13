Perú

Luis Fonsi vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber del show

El boricua alista su regreso a nuestro país con sus más grandes éxitos donde recorrerá toda su trayectoria

El cantante Luis Fonsi viste una chaqueta clara, sostiene un micrófono y señala con la mano frente a una gran pantalla
El cantante puertorriqueño Luis Fonsi actúa sobre el escenario durante un espectáculo previo a su presentación en Lima.
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El cantante puertorriqueño Luis Fonsi volverá a presentarse en Lima con su gira Mar Infinito World Tour 2027. El concierto será el próximo 23 de abril de 2027 en Arena 1, recinto ubicado en la Costa Verde, donde interpretará parte de los temas que marcaron sus más de dos décadas de carrera.

El regreso del artista al Perú se concretará luego de cinco años de ausencia. La capital peruana será una de las paradas de un tour que también incluirá presentaciones en Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia, entre otros países de la región.

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Para esta nueva etapa, Fonsi estará acompañado por su banda de músicos y coristas. El repertorio incluirá canciones como “Imagíname sin ti”, “Aquí estoy yo”, “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta”, “Échame la culpa” y “Despacito”, uno de los mayores éxitos de su carrera.

Afiche publicitario con la fotografía de perfil de Luis Fonsi, su nombre en azul y los datos del concierto Mar Infinito en Lima
El cantante Luis Fonsi presenta el afiche oficial de su gira Mar Infinito World Tour que se realizará el 23 de abril en el recinto Arena 1 de Lima.

La gira toma su nombre de una referencia a su entorno familiar. El artista explicó que la palabra “mar” reúne la inicial de los nombres de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco. A partir de esa idea, el tour plantea la imagen del océano como un elemento que une territorios y culturas, una conexión que el cantante asocia con el recorrido internacional de su música.

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Mar Infinito representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente”, señaló el intérprete al referirse a esta etapa de su carrera.

El anuncio de su presentación en Perú llega después de una serie de lanzamientos y colaboraciones. Según la producción, “Cambiaré”, canción que grabó junto a Feid, alcanzó el primer lugar en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard. Además, el remix de “Me despido”, junto a Dalvin La Melodía, se ubicó en el primer puesto de las radios de Argentina y Chile.

Luis Fonsi sostiene un micrófono mientras canta en un escenario iluminado con luces azules y rojas
El artista puertorriqueño Luis Fonsi interpreta una canción durante una presentación en vivo antes de su concierto en Lima.

La fecha en Arena 1 permitirá al público peruano escuchar tanto sus baladas de los primeros años como las canciones de pop latino y colaboraciones que amplificaron su alcance en los últimos años. La expectativa estará centrada en una lista de temas que reúne éxitos de distintas etapas de su discografía.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para ver a Luis Fonsi en Lima comenzará el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 11:00 horas mediante la plataforma de Ticketmaster Perú.

Durante esta primera etapa, los usuarios que paguen con tarjetas BBVA podrán acceder a un 20% de descuento, hasta agotar el stock disponible para la promoción. La venta estará habilitada de forma digital y los interesados deberán contar con una cuenta activa en Ticketmaster para realizar la compra.

El concierto se realizará el 23 de abril de 2027 en Arena 1, uno de los escenarios habituales para recitales internacionales en Lima. Hasta el momento, la producción no ha informado la fecha de inicio de la venta general ni si habrá beneficios adicionales para otros medios de pago.

Luis Fonsi durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Luis Fonsi durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Precio de entradas y zonas

La producción informó tres zonas para el concierto de Mar Infinito World Tour en Lima. Los precios de preventa son los siguientes:

  • Zona General: S/ 220
  • Zona VIP: S/ 300
  • Zona Platinum: S/ 390

Estos montos corresponden a la etapa de preventa y están sujetos al descuento de 20% con tarjetas BBVA, hasta agotar existencias. Los compradores deberán revisar las condiciones de cada sector antes de confirmar la transacción, así como las disposiciones que anuncie la organización sobre el ingreso al recinto.

La zona Platinum tendrá el precio más alto de la venta inicial, mientras que General será la alternativa de menor costo. Ticketmaster deberá precisar, en su plataforma, la ubicación de cada espacio dentro de Arena 1 y la disponibilidad de boletos en tiempo real.

Afiche con mapa del escenario y zonas Platinum, VIP y General con precios en soles para el concierto de Luis Fonsi en Arena 1, Lima
El cartel oficial del concierto de Luis Fonsi en Lima detalla las zonas del recinto Arena 1 y las tarifas de las entradas para su presentación del 23 de abril.

¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster?

Para adquirir entradas para el concierto de Luis Fonsi, los usuarios deberán seguir estos pasos:

  1. Ingresar a Ticketmaster Perú.
  2. Colocar el correo electrónico y la contraseña de la cuenta. Si el usuario no cuenta con un registro, deberá crear uno.
  3. Buscar el evento Luis Fonsi: Mar Infinito World Tour 2027.
  4. Seleccionar el modo de compra para revisar las entradas disponibles.
  5. Elegir la zona y la cantidad de boletos.
  6. Definir la modalidad de entrega de las entradas.
  7. Confirmar la operación y elegir el medio de pago.
  8. Completar los datos de la tarjeta de débito o crédito.
  9. Revisar la información antes de finalizar la compra.
  10. Esperar el correo de confirmación de la operación y el mensaje con las indicaciones para enviar las entradas a Quentro.

Los asistentes deberán conservar el comprobante de compra y verificar que los correos enviados por Ticketmaster no hayan llegado a la carpeta de spam.

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