Campaña de salud gratis para este 15 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad permitirá acceder gratuitamente a evaluaciones básicas y orientación sanitaria durante el horario establecido por la comuna - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lurín anunció una campaña de salud gratuita para este jueves 15 de octubre en la plaza de Armas de la zona B. La jornada se desarrollará desde la 1 p. m. hasta las 4 p. m. e incluirá servicios de prevención, evaluaciones básicas y actividades educativas sobre alimentación saludable. La iniciativa busca acercar distintas prestaciones sanitarias a los vecinos del distrito, quienes podrán acudir al punto de atención durante el horario establecido.

La programación contempla servicios de pediatría, inmunización, odontología, prevención del cáncer y descarte de hemoglobina. Asimismo, los asistentes tendrán acceso a sesiones demostrativas y degustativas sobre alimentos de origen animal y vegetal, además de una presentación práctica para preparar una receta a base de pescado.

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La actividad permitirá a los residentes conocer diferentes alternativas para el cuidado de su salud y recibir orientación sobre medidas preventivas. Al tratarse de una jornada gratuita, representa una oportunidad para acceder a las prestaciones anunciadas sin realizar un pago por la atención contemplada en la convocatoria municipal.

La campaña incluirá sesiones demostrativas y degustativas de alimentos de origen animal y vegetal para promover una alimentación saludable - Créditos: Municipalidad de Lurín.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña de salud gratuita en Lurín?

La comuna informó que la jornada incluirá atenciones dirigidas a diferentes necesidades sanitarias, desde controles básicos hasta acciones de prevención y educación. La oferta anunciada comprende los siguientes servicios:

Pediatría: atención orientada a la salud infantil, con énfasis en la evaluación y el seguimiento del desarrollo de los menores.

Inmunización: servicio relacionado con la aplicación de vacunas para prevenir enfermedades, de acuerdo con las indicaciones del personal sanitario.

Odontología: atención vinculada con el cuidado de la salud bucal y la prevención de problemas dentales.

Prevención del cáncer: orientación para promover el reconocimiento de señales de alerta y la importancia de los controles oportunos.

Descarte de hemoglobina: evaluación que permite identificar posibles niveles bajos de esta proteína presente en los glóbulos rojos.

La disponibilidad de estas prestaciones busca facilitar el acceso a evaluaciones preventivas y brindar información útil para el cuidado personal y familiar. Sin embargo, el anuncio no detalla si cada servicio incluirá exámenes complementarios, tratamientos específicos o procedimientos adicionales. Por ello, los interesados pueden consultar las condiciones de atención al llegar al lugar.

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Los asistentes podrán participar en una demostración práctica sobre la preparación de una receta a base de pescado, como parte de las actividades educativas sobre nutrición - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Actividades sobre alimentación saludable

La programación también incorpora espacios educativos relacionados con la nutrición. Estas actividades permitirán a los asistentes conocer alternativas alimentarias y observar demostraciones prácticas sobre la preparación de alimentos.

Entre las propuestas anunciadas figuran:

Sesión demostrativa y degustativa de alimentos de origen animal y vegetal: actividad que permitirá conocer distintas opciones de alimentación mediante explicaciones y degustaciones.

Demostración de una receta a base de pescado: presentación práctica para mostrar la preparación de un plato elaborado con este alimento.

Estas iniciativas complementan los servicios sanitarios y buscan acercar información práctica sobre nutrición a los participantes. El consumo equilibrado de alimentos de origen animal y vegetal puede contribuir a cubrir las necesidades nutricionales, mientras que el pescado aporta proteínas y otros nutrientes importantes para el organismo.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos?

Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas.

Ayudan a prevenir complicaciones y reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud.

Facilitan el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión.

Permiten evaluar el estado general de salud y comprobar el funcionamiento del organismo.

Ayudan a identificar factores de riesgo relacionados con la alimentación, el sedentarismo y los antecedentes familiares.

Favorecen la prevención mediante vacunas, análisis clínicos y recomendaciones médicas.

Contribuyen a establecer tratamientos oportunos y mejorar las posibilidades de recuperación.

Permiten controlar enfermedades existentes y evaluar la respuesta a los tratamientos.

Promueven hábitos saludables y brindan orientación sobre alimentación, actividad física y descanso.

Ayudan a mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de complicaciones que pueden afectar el bienestar a largo plazo.