Mackeily Luján rompió en llanto durante un concierto tras terminar su relación con Dimas Ysla

Un informe televisivo muestra a la cantante Mackeily Luján sobre el escenario durante una presentación musical tras anunciar el fin de su relación amorosa con el músico Dimas Ysla. Durante el espectáculo, la artista interpreta un tema musical y muestra signos de emoción frente al público. El reporte incluye imágenes de archivo de la pareja, así como tomas del detrás de cámara previas a su salida al escenario.

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La cantante de La Bella Luz, Mackeily Luján, no pudo contener las lágrimas durante una reciente presentación, pocos días después de confirmar el fin de su relación con Dimas Ysla. La artista se quebró frente al público mientras interpretaba “No voy a llorar”.

El episodio ocurrió en pleno concierto de la agrupación. La intérprete atravesaba una de las estrofas del tema cuando su voz se entrecortó por la emoción y debió hacer una pausa sobre el escenario.

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“Si tú supieras cómo me duele el corazón”, cantó Mackeily Luján antes de romper en llanto. Sus compañeros de La Bella Luz advirtieron el difícil momento que vivía y se acercaron para acompañarla.

La cantante Mackeily Luján se emociona en el escenario tras la confirmación de su ruptura sentimental con Dimas Ysla.

El animador del grupo tomó a la cantante entre sus brazos y le dedicó unas palabras ante los asistentes. “Mereces ser feliz, Mackeily. Se vienen días mejores”, le dijo durante la presentación.

La escena tuvo repercusión entre los seguidores de la orquesta, ya que ocurrió poco después de que Mackeily Luján y Dimas Ysla comunicaran en redes sociales que su romance había llegado a su fin.

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Hasta semanas atrás, ambos artistas compartían publicaciones afectuosas y mensajes de cariño. También celebraron juntos sus cumpleaños, por lo que el anuncio sorprendió a parte de su público.

La cantante Mackeily Luján rompe en llanto durante una presentación musical tras el fin de su relación sentimental con Dimas Ysla.

Pese a la separación, la vocalista debe cumplir con su agenda de conciertos junto a La Bella Luz. Su regreso a los escenarios coincidió con los primeros días posteriores a la ruptura y dejó una imagen que conmovió a los asistentes.

Mackeily Luján y Dimas Ysla confirmaron que terminaron por mutuo acuerdo

Dimas Ysla, integrante de la Gran Orquesta Internacional, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el final de la relación. El cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram para comunicar la decisión.

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“Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor”, escribió.

En el mismo texto, el artista pidió consideración a quienes siguen su carrera y la de la cantante. “Les pedimos respetar nuestra decisión y privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos”, agregó en su publicación.

Los cantantes Mackeily Luján y Dimas Ysla confirman la ruptura de su relación sentimental a través de comunicados en sus redes sociales.

La vocalista de La Bella Luz también confirmó la noticia en sus redes sociales. En su mensaje, precisó que la relación concluyó el sábado 10 de octubre y sostuvo que la decisión se tomó sin conflictos públicos.

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“Quiero informarles que, a partir de este sábado 10 de octubre, doy por terminada mi relación con Dimas Ysla, por mutuo acuerdo. Le agradezco por todos los momentos bonitos que compartimos y le deseo siempre lo mejor”, manifestó.

La intérprete solicitó respeto ante la decisión que ambos tomaron. “Espero que respeten nuestra decisión. Bendiciones para todos”, señaló al cierre de su comunicado.

Los pronunciamientos de Mackeily Luján y Dimas Ysla coincidieron en que el vínculo terminó en buenos términos. Ninguno brindó detalles sobre las razones que motivaron la separación.

La noticia generó reacciones entre los seguidores de los artistas. Algunos lamentaron el final de la relación y enviaron mensajes de apoyo a la cantante de La Bella Luz y al integrante de la Gran Orquesta Internacional.

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