La muerte de RJ Mitte conmueve a los seguidores de Breaking Bad en Perú

RJ Mitte murió a los 34 años y deja de luto a los seguidores de Breaking Bad en Perú

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La muerte de RJ Mitte, actor que interpretó a Walter “Flynn” White Jr. en la serie Breaking Bad, generó reacciones entre los seguidores peruanos de la producción televisiva y reavivó el recuerdo de un personaje que acompañó las cinco temporadas de la ficción. El intérprete estadounidense murió el lunes 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas, según confirmaron sus representantes y autoridades locales.

Mitte alcanzó reconocimiento internacional como el hijo de Walter White, el profesor de química que se convierte en fabricante de metanfetamina en la serie protagonizada por Bryan Cranston. Para el público de Perú, donde Breaking Bad mantiene una amplia comunidad de seguidores desde su emisión original y su posterior llegada a plataformas, Walter Jr. fue una figura central en el entorno familiar del protagonista.

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La noticia se conoció a través de un comunicado de los representantes del actor. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señalaron.

(REUTERS/Phil McCarten) (Reuters)

Las autoridades de Brownsville informaron que la investigación sobre el fallecimiento continúa. La jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, confirmó que el actor fue declarado muerto el 12 de octubre cerca de las 13:30. Los representantes no informaron inicialmente la causa; posteriormente, su publicista confirmó a medios estadounidenses que murió por suicidio.

Walter White Jr. fue uno de los personajes más recordados de Breaking Bad

En Breaking Bad, RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., también llamado Flynn, el hijo adolescente de Walter White y Skyler White. El personaje vivía con parálisis cerebral y formaba parte del núcleo emocional de una historia que mostraba las consecuencias familiares de las decisiones del protagonista.

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La serie fue emitida entre 2008 y 2013 por la cadena AMC y tuvo cinco temporadas. En Perú, la producción ganó presencia a través de la televisión por cable, los formatos físicos y, más tarde, las plataformas de streaming, donde nuevas audiencias se acercaron a la historia creada por Vince Gilligan.

Walter Jr. fue uno de los personajes que mostró una mirada distinta de la familia White. Mientras Walter ocultaba su actividad criminal y su identidad como Heisenberg, su hijo aparecía como un contrapunto frente a la violencia y los conflictos que atravesaban la trama.

El papel tuvo un elemento personal para Mitte. El actor vivía con parálisis cerebral, condición que le diagnosticaron a los tres años. Su experiencia le permitió aportar elementos propios a un personaje que también convivía con esa discapacidad, aunque la representación de la serie mostraba una condición más visible en aspectos como el habla y la movilidad.

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Cinco días antes de su muerte, el actor compartió una entrevista en la que reflexionó sobre el legado de la serie que lo hizo famoso (Captura de video)

La actuación de Mitte dio presencia en una serie de alcance mundial a un personaje con parálisis cerebral, algo poco habitual en producciones televisivas de esa escala. A partir de ese lugar, el artista desarrolló una labor pública vinculada con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Su trabajo trascendió el éxito de la serie

Después del final de Breaking Bad, Mitte participó en producciones como Switched at Birth, Now Apocalypse, The Guardians of Justice (Will Save You!) y la película Triumph, estrenada en 2021. En esta última interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que aspiraba a integrar el equipo de lucha de su escuela.

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El actor también apareció en películas como Love Me Dead, de 2024, y Westhampton, de 2025. Uno de sus proyectos más recientes fue Talking to Strangers, una cinta independiente en la que compartió reparto con la actriz Lin Yin.

Fuera de los sets, colaboró con organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, entidad que respaldaba iniciativas filantrópicas y comunitarias.

Sus representantes destacaron que utilizó la visibilidad que le dio Breaking Bad para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual. También señalaron que buscó cuestionar estereotipos a través de sus actividades públicas.

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RJ Mitte falleció el 12 de octubre. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Para quienes siguieron la serie en Perú, su trayectoria quedó asociada tanto a Walter Jr. como a ese trabajo posterior. La noticia de su muerte circuló entre comunidades de fanáticos, cuentas dedicadas a series y usuarios que recordaron escenas del personaje junto a Bryan Cranston, Anna Gunn y el resto del elenco.

“No puedo creerlo. Walter Jr. fue uno de los personajes más humanos de Breaking Bad. Qué tristeza”, “Desde Perú, gracias Walter White Jr. Tu trabajo dejó una marca en quienes vimos la serie”, “Su personaje fue todo dentro de Breaking Bad. Que devastadora noticia”, “Hoy vuelvo a ver escenas de Breaking Bad y me da ucha pena. Descansa en paz, RJ Mitte”, “La partida de RJ Mitte duele a quienes seguimos Breaking Bad”, “Se fue muy joven, adiós al memorable Flynn”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

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Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris recordaron a RJ Mitte

La muerte de Mitte provocó mensajes de despedida de sus compañeros de Breaking Bad. Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, afirmó que estaba “sumido en la desesperación” tras conocer la noticia.

El actor recordó que conoció a Mitte cuando tenía 14 años, durante el proceso de selección de la serie. Cranston valoró su compromiso con el trabajo y la manera en que enfrentó las exigencias del rodaje. También destacó su activismo en favor de los artistas con discapacidad.

Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman, expresó su dolor en una declaración difundida por The Hollywood Reporter. “No sé qué decir. Esta noticia me ha dejado desconsolado. RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos”, señaló.

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(Instagram/@bryancranston)

Dean Norris, quien encarnó a Hank Schrader, tío de Walter Jr. en la ficción, escribió que siempre cuidó a Mitte cuando era menor de edad durante el rodaje. “Era un joven encantador y se le echará mucho de menos”, manifestó.

La despedida de sus compañeros reforzó el impacto de una noticia que llegó a los seguidores de Breaking Bad en Perú y en otros países. Mitte dejó una carrera marcada por un personaje que se mantuvo como parte esencial de la serie y por un trabajo sostenido en defensa de la inclusión.

RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo de Bryan Cranston en la aclamada serie Breaking Bad. (IMDb)