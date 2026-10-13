Perú

PNP captura a cuatro investigados por asesinato a balazos del excongresista Óscar Medelius en 2025

José Luis Aybar Cancho figura entre los sospechosos por el homicidio de Óscar Medelius Rodríguez y Juan Huidobro García, ocurrido el 10 de febrero durante una emboscada en Carabayllo

óscar Medelius
Excongresista falleció este 10 de febrero. | Fotocomposición: Infobae Perú
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La Policía Nacional del Perú detuvo a 4 investigados por el ataque armado del 10 de febrero de 2025 en Carabayllo, que causó la muerte del excongresista Óscar Medelius Rodríguez y de Juan Huidobro García, además de dejar herida a Lourdes Fernández. Las capturas se realizaron en Ica y Lima.

Entre los detenidos está José Luis Aybar Cancho, a quien la Policía identifica como presunto cabecilla de Los Malditos de Carabayllo. También fueron intervenidos Jorge Antonio Díaz Marticorena, alias “Cuquín”; Raimundo Bejar Quispe, alias “Edmundo”; y Miguel Ángel García Calderón, alias “Miguel”.

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Díaz y Bejar fueron arrestados en Ocucaje, Ica; Aybar fue intervenido cerca del puente El Derby, en Lima; y García Calderón fue detenido en Independencia. Las autoridades sustentaron el operativo en labores de vigilancia y fuentes humanas, mientras investigan el caso bajo las denominaciones Clan Familiar Aybar y Los Malditos de Carabayllo.

Atentado a balazos contra camioneta de Medelius

En febrero del 2025, los atacantes interceptaron la camioneta en el cruce de las avenidas Universitaria y Camino Real y efectuaron al menos 20 disparos contra sus ocupantes. Medelius y Huidobro murieron a causa de las heridas; Fernández sobrevivió con impactos de bala en el brazo derecho y el cuello.

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Exparlamentario recibió 20 disparos a bordo de su camioneta. | Canal N

Huidobro viajaba como copiloto y fue trasladado con vida al hospital Sergio Bernales, pero murió a causa de la gravedad de sus lesiones. La mujer se encontraba en el asiento trasero del vehículo, que pertenecía a la Corporación La Universal.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo abrió diligencias urgentes por presunto homicidio e intento de homicidio contra Fernández. Entre las medidas ordenadas figuraron el levantamiento de los cuerpos, el registro del vehículo y la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

La Policía planteó inicialmente que el crimen podría corresponder a un ajuste de cuentas. El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, relacionó esa hipótesis con el pasado profesional de Medelius como abogado de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias “Caracol”, líder de la organización Barrio King.

Santiváñez señaló a Dnews: “Él fue abogado de ‘Caracol’ (Gerson Aldair Gálvez Calle), y eso está propuesto y documentado en los medios, y de otras personas vinculadas al crimen organizado. Esto lógicamente será objeto de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú, porque por las circunstancias que se han presentado, estaríamos claramente frente a un ajuste de cuentas”.

Momento en que los sicarios disparan contra el excongresista Óscar Medelius. | Paolo Benza (X)

Trayectoria política y empresarial de Óscar Medelius

Óscar Medelius fue congresista por Nueva Mayoría-Cambio 90 entre 1995 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Su nombre quedó vinculado a la falsificación masiva de firmas que permitió la reelección presidencial de Fujimori en 2000.

El exparlamentario, que ejercía como notario en el Callao, recibió una condena de 8 años de prisión por ese caso. Las investigaciones establecieron que obtuvo pagos mensuales de USD 70.000 de Vladimiro Montesinos, entonces asesor presidencial, y contrató personas que trabajaban en locales cercanos a su notaría.

Medelius huyó de la justicia peruana en 2001, fue capturado en Estados Unidos en 2006 y luego extraditado al Perú para cumplir su condena. En 2018 participó en una reunión de 15 minutos en Palacio de Gobierno con Martín Vizcarra, a quien asesoraba legalmente en representación del ciudadano Lin Yun Yo, sin que se adoptaran acuerdos.

También se confirmó una visita a la Casa de Pizarro el 19 de julio de 2017, cuando Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. César Villanueva, entonces presidente del Consejo de Ministros, afirmó que Vizcarra no participó, no autorizó ni conoció ese encuentro.

Óscar Medelius
Óscar Medelius fue abogado del líder de ‘Barrio King’ del Callao. | Fotocomposición: Infobae Perú

Después se inscribió en el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, vinculado a Antauro Humala. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificó la ilegalidad de esa agrupación.

Medelius había representado a “Caracol”, condenado a 35 años de prisión por sicariato, narcotráfico y extorsión. El jefe de Barrio King también fue procesado por poseer indebidamente un teléfono celular dentro de prisión, desde donde coordinaba operaciones de compra y venta ilegal de drogas en el Callao.

La Corporación La Universal, vinculada a Huidobro, incursionó en minería tras dedicarse inicialmente a la construcción y enfrentó sanciones e inhabilitación temporal para contratar con el Estado. Fernández integraba la gerencia de esa empresa y era subgerente de Omero SAC, compañía fundada por la madre de Medelius que tenía cuatro concesiones mineras en Áncash, con una extensión total de 500 hectáreas.

Jaime Antezana Rivera, analista especializado en terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, sostuvo que la presencia de Medelius en Carabayllo podía estar relacionada con Los Injertos del Norte, grupo liderado por un hombre apodado “El Monstruo”. Antezana dijo que las disputas por terrenos y el tráfico de tierras son posibles móviles del asesinato, aunque no descartó otras hipótesis.

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