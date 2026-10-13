Perú

El canal de Huaycoloro, construido para conducir huaicos, es usado como basurero y acumula llantas, bolsas y tanques rotos en Lima Este

La infraestructura de Lurigancho-Chosica fue construida para conducir el flujo de los huaicos y reducir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, los desechos en el cauce y las restricciones plantean dificultades para su limpieza y mantenimiento

na inspección cerca del puente Saracoto permitió identificar residuos sólidos en varios tramos del canal. Aunque los desperdicios observados no formaban grandes obstrucciones, su acumulación progresiva podría comprometer la capacidad de conducción de la obra. Latina Noticias
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El canal de la quebrada Huaycoloro, en el distrito de Lurigancho-Chosica, presenta residuos sólidos en distintos puntos de su cauce, pese a que esta infraestructura fue construida para conducir el flujo de huaicos y reducir el riesgo de inundaciones. Cerca del puente Saracoto, se encontraron bolsas de basura, llantas y recipientes de agua rotos dentro de la estructura.

La presencia de estos objetos representa un riesgo para el funcionamiento del canal, cuya finalidad es permitir el desplazamiento del agua, las piedras y el lodo durante la activación de la quebrada. La acumulación de desechos puede comprometer la capacidad de la infraestructura para cumplir esa función durante una emergencia.

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El problema quedó expuesto durante un recorrido de Latina Noticias por la zona, donde se identificaron residuos dispersos a lo largo de varios tramos. Entre los objetos observados también figuraba una pieza de mobiliario de madera depositada en medio del cauce.

Encuentran bolsas de basura, llantas y tanques rotos en el cauce

Durante el recorrido cerca del puente Saracoto, se identificó varios sacos con residuos distribuidos a lo largo del canal. También registró un tanque de agua roto, llantas y un objeto de madera en sectores por donde debería circular el material arrastrado por un huaico.

Los desperdicios no constituían una obstrucción de grandes dimensiones en los puntos mostrados durante la inspección. Sin embargo, su presencia representa un problema cuando otros vecinos repiten la misma práctica y los residuos se acumulan en el cauce.

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El riesgo no depende únicamente de la cantidad de basura depositada en un momento determinado. La incorporación sucesiva de bolsas, neumáticos y objetos voluminosos puede reducir el espacio disponible para el desplazamiento del flujo durante una emergencia.

La infraestructura requiere permanecer libre de elementos que dificulten el paso del agua, las piedras y el lodo. Por ello, arrojar residuos en estos espacios compromete las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Las rampas de acceso permiten realizar labores de limpieza

Se encontraron bolsas de basura, llantas, tanques de agua rotos, sacos con desperdicios y muebles de madera en distintos sectores del canal de Huaycoloro. captura de pantalla
Se encontraron bolsas de basura, llantas, tanques de agua rotos, sacos con desperdicios y muebles de madera en distintos sectores del canal de Huaycoloro. captura de pantalla

Otro aspecto señalado durante la cobertura de Latina Noticias fue el estado de las rampas de acceso al canal. Algunos de estos puntos permanecen cerrados con bloques de concreto después de que transportistas utilizaran la estructura como una vía de circulación vehicular.

Estas rampas cumplen una función operativa, pues permiten acceder al cauce para ejecutar labores de limpieza y descolmatación. Su disponibilidad resulta necesaria cuando la quebrada se activa y requiere trabajos para retirar los materiales acumulados.

La limpieza no responde únicamente a una emergencia aislada. Durante el recorrido, se advirtió que la quebrada puede activarse en distintos momentos, por lo que el mantenimiento de la infraestructura requiere atención periódica.

El canal y sus accesos deben permanecer en condiciones que permitan realizar las intervenciones necesarias. La presencia de residuos y las dificultades para ingresar a determinados sectores pueden complicar las labores de mantenimiento cuando se necesite despejar el cauce.

La acumulación de desechos puede favorecer desbordes

Así luce la quebrada Pedregal, zona por donde usualmente pasa el huaico durante las temporadas de lluvias intensas en Lima Este
Así luce la quebrada Pedregal, zona por donde usualmente pasa el huaico durante las temporadas de lluvias intensas en Lima Este | Foto captura: América Noticias

El canal de Huaycoloro fue construido para conducir los huaicos a través de una estructura con capacidad para recibir agua, piedras y lodo. Durante la inspección, se indicó que algunos tramos superan los cuatro metros de altura, una dimensión que permite apreciar el tamaño de la obra en comparación con los vehículos que circulan por los alrededores.

No obstante, las dimensiones de la infraestructura no eliminan los riesgos asociados con la acumulación de desperdicios. Los residuos depositados de manera reiterada pueden convertirse en obstáculos para el desplazamiento del material durante la activación de la quebrada.

La presencia de basura, desmonte y ladrillos también fue señalada como un problema en otros sectores del recorrido. Estos elementos requieren atención para evitar que el cauce pierda las condiciones necesarias para cumplir su función de conducción.

Los antecedentes de huaicos en la zona explican la importancia de conservar estas obras en condiciones adecuadas. Su funcionamiento depende tanto de las características de construcción como de la limpieza del canal y de la posibilidad de ejecutar trabajos de mantenimiento.

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