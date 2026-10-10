Perú

Lima apunta a convertirse en un “hub de eventos”, afirma el Mincetur tras la llegada de miles de turistas por los conciertos de BTS

El ministro Rogers Valencia señaló que más de 6.000 extranjeros llegaron a Lima para ver a la banda surcoreana. Los espectáculos generarían un impacto económico estimado en US$ 18,7 millones

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias
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La llegada de BTS a Lima por sus tres conciertos en el Estadio San Marcos puso en evidencia la capacidad de la capital para convocar a miles de visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que los espectáculos de la agrupación surcoreana producirían un impacto económico de US$ 18,7 millones.

El movimiento incluye a seguidores peruanos que viajaron desde otras ciudades y a fanáticos extranjeros que llegaron exclusivamente para asistir a las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre. Hoteles, restaurantes y servicios vinculados con el turismo figuran entre los sectores beneficiados por la demanda que generan estos eventos.

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En declaraciones a TV Perú Noticias, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que Lima tiene condiciones para atraer espectáculos internacionales y explicó que el Gobierno busca consolidarla como un centro de eventos y convenciones. La estrategia apunta a aprovechar estas convocatorias para impulsar el turismo y la actividad económica.

BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru, October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru, October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

BTS moviliza a miles de visitantes extranjeros y generaría US$ 18,7 millones

Los tres conciertos de BTS en Lima congregarían alrededor de 150.000 asistentes y generarían un impacto económico estimado en US$ 18,7 millones, según las proyecciones del Mincetur. La cifra considera el movimiento asociado con las presentaciones de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos.

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El ministerio identificó entre los principales beneficiarios al sector hotelero y los restaurantes, además de los ingresos relacionados con las entradas a los espectáculos. El gasto de los visitantes también representa una oportunidad para otros servicios que atienden a quienes llegan a la capital por motivos de entretenimiento.

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En entrevista con TV Perú Noticias, Valencia señaló que entre 5.000 y 6.000 jóvenes viajaron a Lima desde Santiago de Chile y Ecuador para ver a la agrupación. El ministro también destacó la llegada de seguidores procedentes de Arequipa, Trujillo y Cusco, lo que refleja la movilización de público nacional e internacional.

“Más de seis mil extranjeros han llegado para ver la banda de BTS”, afirmó el titular del Mincetur durante la entrevista. La presencia de estos visitantes muestra cómo un espectáculo musical puede motivar desplazamientos hacia una ciudad y generar demanda de alojamiento, alimentación y otros servicios turísticos.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el Mincetur, los conciertos también reunirían a turistas que pernoctarán en Lima y excursionistas que regresarán a sus lugares de residencia sin pasar la noche en la capital. Esta diferencia permite dimensionar el alcance del evento más allá de quienes compraron entradas desde el extranjero.

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Mincetur busca convertir a Lima en un centro de eventos y convenciones

El Mincetur trabaja en el posicionamiento de Lima como destino para grandes espectáculos y encuentros internacionales. Valencia explicó a TV Perú Noticias que el sector impulsa desde hace más de diez años una estrategia vinculada con el segmento de eventos y convenciones, con el objetivo de convertir a la capital en un hub para estas actividades.

“Hace más de diez años se tiene un segmento que se llama MAIS, que es justamente eventos y convenciones, para convertir a Lima en un hub de eventos”, sostuvo el ministro. Según explicó, existe un comité en la capital que articula esfuerzos del sector público y privado para desarrollar este mercado.

La apuesta consiste en atraer acontecimientos capaces de movilizar visitantes y generar actividad para distintos rubros de la economía. Los conciertos de BTS muestran cómo una presentación puede convocar a personas de otros países y ciudades peruanas, con efectos que alcanzan a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

La visita del papa León XIV al Perú también representa una oportunidad para este sector. Según las previsiones del Mincetur citadas en la información difundida sobre el viaje, se espera la llegada de alrededor de 50.000 turistas internacionales, dentro de una movilización total superior a los 850.000 visitantes.

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo figuran entre los destinos que recibirían a quienes participen en las actividades vinculadas con la visita papal. Para el Mincetur, estos acontecimientos permiten impulsar diferentes modalidades de turismo y refuerzan la importancia de la coordinación entre las autoridades y el sector privado para recibir a los visitantes.

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