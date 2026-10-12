Receta de estofado de carne

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El estofado de carne es uno de esos platos caseros que nunca faltan en la mesa familiar. Se prepara con carne de res cocida lentamente en una salsa de tomate, cebolla, ajo, zanahoria y especias, logrando una preparación jugosa, aromática y perfecta para acompañar con arroz blanco.

Esta receta destaca por su salsa ligeramente espesa, el sabor del aderezo y la suavidad de la carne después de una cocción lenta. Además, es una alternativa práctica para el almuerzo diario, porque puedes incorporar papas, arvejas y otras verduras para conseguir un plato más completo.

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Si buscas cómo preparar estofado de carne peruano, aquí encontrarás una receta sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y recomendaciones para que la carne quede tierna y la salsa tenga un sabor intenso.

Información de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 60 a 90 minutos

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos aproximadamente

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Categoría: Plato principal

Cocina: Peruana, estilo casero

Ingredientes para preparar estofado de carne

700 g de carne de res para guiso, como paleta, aguja o pecho

1 cebolla roja grande

2 tomates maduros

2 dientes de ajo

2 cucharadas de pasta de tomate

2 zanahorias medianas

2 papas medianas

½ taza de arvejas

½ taza de vino tinto o caldo adicional, opcional

2 tazas de caldo de res o agua caliente, aproximadamente

2 cucharadas de aceite vegetal

1 hoja de laurel

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de paprika o pimentón

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Perejil picado para decorar, opcional

Para acompañar

2 a 3 tazas de arroz blanco cocido

Ensalada fresca, opcional

Cómo preparar estofado de carne paso a paso

1. Preparar la carne

Corta la carne de res en cubos medianos, procurando que tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme.

Retira únicamente el exceso de grasa o los tejidos demasiado duros. Sazona la carne con sal, pimienta y comino.

Para esta receta conviene utilizar cortes adecuados para guisos, ya que el tiempo de cocción ayuda a ablandar sus fibras y a desarrollar un sabor más profundo.

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2. Cortar las verduras

Pica finamente la cebolla y los dientes de ajo. Pela los tomates y córtalos en cubos pequeños, o rállalos si prefieres que se integren completamente en la salsa.

Pela las zanahorias y córtalas en rodajas. Pela las papas y córtalas en trozos medianos.

Reserva las arvejas para incorporarlas durante la parte final de la cocción.

3. Sellar la carne

Calienta el aceite en una olla amplia a fuego medio-alto.

Agrega los cubos de carne en tandas, sin llenar demasiado la olla, y dóralos por todos sus lados. Este proceso ayuda a desarrollar un sabor más intenso.

Retira la carne y resérvala. No te preocupes si quedan pequeñas partes doradas adheridas al fondo de la olla: aportarán sabor al aderezo.

4. Preparar el aderezo

En la misma olla, incorpora la cebolla y sofríela durante 4 a 5 minutos, hasta que se ablande.

Añade el ajo y cocina durante aproximadamente un minuto. Después, incorpora el tomate picado y la pasta de tomate.

Agrega la paprika y remueve para integrar todos los ingredientes. Cocina durante unos 5 a 8 minutos, hasta que el tomate se deshaga y el aderezo tenga una consistencia más concentrada.

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5. Incorporar la carne y el líquido

Regresa la carne a la olla y mezcla con el aderezo para que quede bien impregnada.

Si deseas utilizar vino tinto, agrégalo en este momento y deja hervir unos minutos para que se reduzca. También puedes omitirlo y utilizar caldo de res.

Vierte el caldo caliente hasta cubrir parcialmente la carne. Incorpora la hoja de laurel y mezcla.

6. Cocinar lentamente la carne

Tapa la olla y reduce el fuego a bajo. Cocina durante aproximadamente 45 a 60 minutos antes de incorporar las verduras, comprobando periódicamente que haya suficiente líquido.

El tiempo puede variar según el corte y el tamaño de los cubos. Si la carne todavía está dura, continúa cocinando y añade un poco más de caldo caliente cuando sea necesario.

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La carne debe ir ablandándose gradualmente y la salsa debe concentrar el sabor del aderezo.

7. Añadir las zanahorias y las papas

Cuando la carne esté empezando a quedar tierna, incorpora las zanahorias y las papas.

Mezcla con cuidado para distribuir las verduras y vuelve a tapar la olla. Cocina durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que las papas estén tiernas sin deshacerse.

Si la salsa se espesa demasiado, agrega un poco de agua o caldo caliente.

8. Incorporar las arvejas

Agrega las arvejas durante los últimos 5 a 10 minutos de cocción, según sean frescas o congeladas.

Prueba la salsa y ajusta la sal y la pimienta. Si deseas una consistencia más espesa, deja cocinar unos minutos con la olla destapada.

9. Comprobar la textura de la salsa

La salsa debe quedar ligeramente espesa, con el tomate integrado y suficiente líquido para acompañar el arroz.

Si está demasiado líquida, deja reducir a fuego bajo, removiendo con cuidado. Si está demasiado espesa, incorpora un poco de caldo caliente.

Retira la hoja de laurel antes de servir.

10. Servir el estofado de carne

Sirve una porción de arroz blanco en cada plato y coloca encima o al lado la carne con las papas, zanahorias, arvejas y abundante salsa.

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Si deseas, termina con perejil picado para aportar frescura.

El resultado será un estofado casero, jugoso y lleno de sabor, ideal para compartir durante el almuerzo.

¿Qué corte de carne es mejor para el estofado?

Para preparar estofado de carne se recomiendan cortes que se benefician de una cocción prolongada, como:

Paleta: tiene buen sabor y resulta apropiada para guisos.

Aguja: suele aportar jugosidad y una textura agradable.

Pecho: necesita más tiempo, pero puede quedar muy tierno.

Osobuco: aporta sabor y gelatina natural, aunque requiere adaptar el tiempo de cocción.

Asado de tira sin hueso: puede utilizarse si se corta en porciones adecuadas.

No es imprescindible comprar un corte caro. Lo importante es adaptar el tiempo de cocción al tipo de carne y evitar retirarla del fuego antes de que esté tierna.

Secretos para que el estofado de carne quede delicioso

Dora la carne antes de guisarla. El dorado aporta profundidad al sabor de la salsa.

Cocina a fuego bajo. Una cocción lenta ayuda a ablandar los cortes apropiados para guiso.

Prepara bien el aderezo. La cebolla, el ajo, el tomate y la pasta de tomate necesitan cocinarse antes de añadir el líquido para desarrollar su sabor.

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Agrega las verduras en el momento adecuado. Si incorporas las papas demasiado pronto, podrían deshacerse antes de que la carne esté tierna.

No agregues demasiado líquido al inicio. Es preferible cubrir parcialmente la carne y controlar la cantidad durante la cocción.

Deja reposar unos minutos antes de servir. Un breve reposo ayuda a que la salsa se asiente y facilita distribuir las porciones.

Variaciones del estofado de carne

Estofado de carne con papas y zanahorias

Es una de las versiones más prácticas para el almuerzo familiar. Las papas aportan consistencia y las zanahorias añaden un ligero dulzor a la salsa.

Estofado de carne con vino tinto

Puedes incorporar una pequeña cantidad de vino tinto al aderezo antes de añadir el caldo. Deja que hierva unos minutos para reducirlo y luego continúa la preparación.

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Estofado de carne con champiñones

Añade champiñones laminados durante los últimos 15 minutos de cocción. Aportarán una textura diferente y combinarán bien con la salsa.

Estofado de carne sin vino

Si prefieres una receta económica o no tienes vino disponible, simplemente utiliza caldo de res o agua caliente. El plato seguirá teniendo buen sabor si preparas un aderezo bien concentrado.

Estofado de carne en olla a presión

Puedes utilizar una olla a presión para reducir el tiempo de cocción de la carne. Los tiempos varían según el equipo y el corte, así que sigue las indicaciones del fabricante y agrega las verduras delicadas después de ablandar la carne, si es necesario.

¿Con qué acompañar el estofado de carne?

El acompañamiento clásico es el arroz blanco, que combina muy bien con la salsa del estofado.

También puedes servirlo con:

Puré de papa.

Yuca sancochada.

Ensalada de lechuga y tomate.

Ensalada de cebolla.

Arroz con choclo.

Verduras al vapor.

Para un almuerzo peruano casero, una porción de arroz blanco y una ensalada fresca son suficientes para complementar el plato.

Preguntas frecuentes sobre el estofado de carne

¿Cómo hacer que la carne quede suave?

Utiliza un corte apropiado para guisos y cocina a fuego bajo hasta que esté tierno. Si la carne sigue dura, normalmente necesita más tiempo y suficiente líquido, no necesariamente una temperatura más alta.

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¿Por qué mi estofado de carne queda muy líquido?

Puede deberse a que se añadió demasiado caldo o a que la salsa no tuvo tiempo de reducirse. Retira la tapa durante los últimos minutos y cocina a fuego bajo, removiendo ocasionalmente.

¿Cómo espesar la salsa del estofado?

Puedes dejar que se reduzca destapada o aplastar un pequeño trozo de papa cocida y mezclarlo con la salsa. Así conseguirás una consistencia más espesa sin necesidad de añadir harina.

¿Puedo preparar estofado de carne el día anterior?

Sí. Guarda la preparación refrigerada en un recipiente cerrado una vez que se haya enfriado de manera segura. Al recalentarla, añade un poco de agua o caldo si la salsa se ha espesado.

¿Cuánto tiempo se conserva en el refrigerador?

Como regla general, puedes conservarlo refrigerado durante 3 a 4 días, siempre que se enfríe y almacene adecuadamente. Recalienta las porciones hasta que estén completamente calientes.

¿Se puede congelar el estofado de carne?

Sí. Puedes congelarlo en recipientes individuales. Ten en cuenta que las papas pueden cambiar de textura después de descongelarse. Para mejores resultados, enfría la preparación de forma segura, congélala en porciones y descongélala en el refrigerador antes de recalentarla.

Disfruta de un estofado de carne casero

El estofado de carne es una receta tradicional de cocina familiar que destaca por su salsa sabrosa, sus verduras y la suavidad de la carne cocida lentamente. Con ingredientes sencillos y una buena preparación del aderezo, puedes convertirlo en un almuerzo reconfortante para cualquier día de la semana.

Prepáralo con arroz blanco recién hecho y sirve cada porción con suficiente salsa para disfrutar de todo su sabor.