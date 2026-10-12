Sasha Kapsunov, exAmérica Kids, trabajó con staff de BTS durante sus conciertos en Lima y cuenta su experiencia

Sasha Kapsunov integró el equipo técnico de los conciertos de BTS en Lima como responsable de las tomas aéreas con dron.

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El actor y comunicador audiovisual Sasha Kapsunov participó en los conciertos de BTS en Lima como responsable de las tomas aéreas del espectáculo. El exintegrante de América Kids operó un dron durante las tres fechas de la agrupación surcoreana en el estadio de San Marcos y luego compartió su experiencia en redes sociales.

Kapsunov formó parte del equipo técnico que registró imágenes desde distintos puntos del recinto. Sus tomas fueron incluidas en las pantallas del concierto, según contó en un video publicado en su cuenta de Instagram después de la última presentación.

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El artista peruano expresó su agradecimiento por la convocatoria y destacó el nivel de trabajo de los profesionales que integraron la producción. “Bueno, gente, se acabó. Ha sido una gran aventura. Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado de participar con esta gente tan importante”, señaló.

El comunicador audiovisual estuvo presente en las jornadas del 7, 9 y 10 de octubre, fechas en las que BTS reunió a sus seguidores en el estadio de San Marcos. Su tarea exigió una preparación previa para registrar los movimientos del público y los momentos centrales del show desde el aire.

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El peruano estuvo a cargo del registro con dron en las funciones realizadas el 7, 9 y 10 de octubre, y agradeció la oportunidad en un video publicado en Instagram. IG

Operó un dron durante las tres fechas en San Marcos

La labor de Sasha Kapsunov se concentró en la captura de imágenes aéreas para la puesta en escena. El actor accedió al estadio desde las primeras horas de la mañana para participar en la preparación técnica de cada presentación.

El trabajo incluyó su presencia durante las pruebas de sonido, una instancia previa al ingreso masivo del público. Kapsunov tuvo la posibilidad de observar de cerca el despliegue técnico de la producción. En sus publicaciones, mostró algunas fotografías junto al director de video y otros miembros del equipo que trabajó con la banda surcoreana.

“Es realmente increíble la experiencia de estar con un staff de este nivel”, afirmó el actor. También agradeció los mensajes que recibió tras difundirse su participación en los conciertos.

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El comunicador señaló que las imágenes captadas con el dron tuvieron presencia en las pantallas del recinto. “Un montón de gente me ha escrito diciéndome cosas lindas y estoy súper contento de haber representado a la gente con esas tomitas de dron”, expresó.

El actor y comunicador audiovisual asistió desde temprano al estadio de San Marcos para las pruebas técnicas de las tres presentaciones.

Kapsunov destacó el nivel técnico de la producción surcoreana

La participación de Kapsunov permitió que su trabajo quedara integrado a una producción internacional. El actor valoró la posibilidad de compartir labores con técnicos de distintas áreas y resaltó el nivel de coordinación que observó en la organización del espectáculo.

“Con profesionales de todo tipo, de todas las áreas, uno mejor que el otro”, indicó en el mensaje que publicó después de culminar las tres jornadas. El peruano evitó dar mayores detalles sobre la dinámica interna del equipo, aunque dejó constancia de su satisfacción por la oportunidad.

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En otro momento del video, destacó el resultado de las imágenes que fueron proyectadas para los asistentes. “Estoy muy contento, las tomas de las pantallas increíbles. Todo ha estado hermoso para resumirlo en un video”, manifestó.

Kapsunov inició su carrera artística como parte de América Kids, espacio televisivo dirigido al público infantil y juvenil. Con el paso de los años, amplió su actividad profesional hacia la comunicación audiovisual, un ámbito en el que desarrolla trabajos vinculados con la realización y el registro de contenidos.

Su presencia en el equipo técnico de BTS lo llevó a combinar ambas facetas: la exposición pública que mantiene como actor y su labor detrás de cámaras. Esta vez, su aporte no estuvo sobre el escenario, sino en el registro visual de un espectáculo que demandó coordinación entre artistas, personal de producción y operadores especializados.

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Luego de completar sus tareas, Kapsunov compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a las personas que confiaron en su trabajo. El actor sostuvo que la experiencia representó una oportunidad para demostrar su preparación en la operación de drones y en la producción de imágenes para eventos en vivo.

“Estoy agradecido con la oportunidad y saber que siempre nos sacamos la mugre para tener este tipo de chances”, afirmó. El mensaje cerró una serie de publicaciones en las que mostró parte de su paso por el estadio de San Marcos.

Las presentaciones de BTS en Lima convocaron a seguidores de distintos puntos del país. Para Kapsunov, las tres fechas también significaron una oportunidad laboral dentro de una producción de gran escala, con imágenes que acompañaron el desarrollo de cada concierto desde las pantallas del recinto.

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El exintegrante de América Kids compartió imágenes con miembros del equipo de producción y agradeció la oportunidad tras el cierre de los shows.