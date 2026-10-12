Corío tendrá una ciudad del tamaño de 47 mil campos de fútbol: inversión en el puerto superará los USD 844 millones

PROINVERSIÓN impulsa el Terminal Portuario de Corío en Arequipa con una inversión de 844,48 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto Ciudad-Puerto Corío, ubicado en la provincia de Islay, en Arequipa, prevé una inversión portuaria de USD 844,48 millones en tres etapas y busca consolidar una plataforma logística que conecte al sur del Perú con Brasil, Bolivia y los mercados del Asia-Pacífico.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y el Gobierno Regional de Arequipa suscribieron un convenio para promover el proyecto ante inversionistas nacionales y extranjeros. El acuerdo apunta a posicionar la iniciativa como un espacio para desarrollar actividades portuarias, industriales, comerciales, urbanas, logísticas y de servicios.

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El Terminal Portuario de Corío forma parte de una propuesta que incluye una ciudad logística de más de 34 mil hectáreas (unos 47 mil campos de fútbol). Allí se proyectan centros de distribución, almacenes, parques industriales y actividades de transformación de productos con valor agregado.

La primera fase del terminal demandaría cerca de USD 652 millones

La primera etapa del Terminal Portuario de Corío concentraría la mayor parte de los recursos previstos, con una inversión estimada de USD 651,98 millones. El plan considera un terminal multipropósito especializado en graneles sólidos limpios, aunque también tendría capacidad para movilizar carga general y contenedores.

La segunda fase requeriría una inversión preliminar de USD 109,25 millones. Esta etapa incluiría un segundo amarradero para graneles, infraestructura de almacenamiento y un componente ferroviario para ampliar la conexión terrestre del proyecto.

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La Autoridad Portuaria Nacional aprobó el Plan Maestro del proyecto en septiembre de 2026.

La tercera etapa, a su vez, contempla USD 83,25 millones para un tercer amarradero especializado y equipamiento adicional. La ejecución de las fases dependerá de la articulación pública y privada, así como de la demanda de carga que alcance el terminal en los próximos años.

El Plan Maestro del puerto fue aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional en septiembre de 2026. Con ese documento, el proyecto cuenta con una hoja de ruta para avanzar en el diseño de la infraestructura y en la promoción de inversiones para el terminal y su entorno.

El proyecto proyecta más de 200 mil empleos directos e indirectos

Las estimaciones del Gobierno Regional de Arequipa señalan que la Ciudad-Puerto Corío podría generar más de 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos. La iniciativa también plantea oportunidades para la formación de personal técnico, la innovación y la transferencia de conocimientos vinculados con las actividades logísticas e industriales.

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Según las proyecciones presentadas, la primera fase tendría un impacto potencial equivalente al 1,9% del producto bruto interno nacional. La cifra se basa en la actividad económica que podría movilizar la infraestructura portuaria y los servicios que se instalarían en la zona logística.

PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional de Arequipa firmaron un convenio para captar capitales nacionales y extranjeros.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, sostuvo que el alcance del proyecto excede la construcción del puerto. “El puerto es la puerta; lo verdaderamente transformador será todo lo que consigamos construir detrás de esa puerta”, afirmó durante la presentación de la iniciativa.

Del Carpio señaló que Corío debe integrarse a un sistema económico y logístico más amplio en el sur peruano. El objetivo planteado es vincular la infraestructura del terminal con inversiones industriales, servicios de transporte, producción y comercio exterior.

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Corío podría captar hasta 19 millones de toneladas de graneles al año

El Plan Maestro prevé que, hacia el año 30 de operación, el escenario más favorable permita movilizar hasta 932 mil toneladas de carga general y 19 millones de toneladas de graneles. La primera categoría incluye contenedores, maquinaria y productos empaquetados; la segunda agrupa bienes transportados a granel, como minerales, granos o fertilizantes.

La propuesta busca reducir costos y mejorar la conexión de productores regionales con destinos externos. Su ubicación permitiría, según ProInversión, reforzar la integración comercial con Brasil y Bolivia, además de abrir una vía hacia las economías del Asia-Pacífico.

El evento de presentación contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; representantes del Senado de la República por Arequipa y autoridades del sector público y privado.

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