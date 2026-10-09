Cómo llamar a Sedapal para reportar fugas, aniegos y cortes de agua

Una persona realiza una llamada de atención al cliente junto a una factura del servicio de agua potable de Sedapal sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Aquafono de Sedapal concentra las consultas de usuarios, los avisos sobre problemas en la red y la orientación para distintos trámites vinculados al servicio de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao. El número principal es el (01) 317-8000, disponible desde celulares y teléfonos fijos.

La línea permite identificar el tipo de incidencia y derivar cada caso al área correspondiente. Para una atención más ágil, los usuarios deben contar con el número de suministro, que aparece en la parte superior derecha del recibo de agua. Si no disponen del documento, pueden marcar la opción asterisco (*) cuando lo solicite la operadora.

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Sedapal también dispone de canales digitales para gestiones comerciales y consultas frecuentes. La empresa señala en sus plataformas oficiales que el Aquafono atiende durante las 24 horas, mientras que la Oficina Virtual permite revisar información del suministro sin acudir a un centro de atención.

Una fuga de agua emana de una tapa de alcantarilla en una vereda junto a un cono de seguridad y un afiche institucional de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el número de Sedapal para reportar emergencias y fugas de agua

El número de Sedapal para emergencias, fugas de agua y aniegos es el (01) 317-8000. A través de esta central se pueden comunicar incidentes que afecten la vía pública, inmuebles particulares o la continuidad del servicio en una zona determinada.

Entre las situaciones que deben informarse figuran las tuberías rotas, los aniegos de gran proporción, las tapas de buzón faltantes, los colectores abiertos y los hidrantes dañados. También se puede alertar sobre el robo de medidores y obras inconclusas que representen un riesgo para peatones, vehículos o viviendas.

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Al efectuar el aviso, resulta conveniente indicar la dirección exacta, referencias del lugar, una descripción del problema y un número telefónico de contacto. Estos datos permiten que el personal de la empresa ubique la incidencia y determine si corresponde una intervención operativa.

Un usuario reporta una fuga de agua a la empresa Sedapal a través de un chat en la aplicación WhatsApp desde un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teléfono de atención al cliente Sedapal para consultas sobre tu suministro

La misma central, (01) 317-8000, atiende consultas relacionadas con el número de suministro, los recibos, pagos pendientes, cortes del servicio y baja presión de agua. El usuario debe precisar si se trata de una incidencia en su domicilio, en su edificio o en la vía pública.

El número de suministro es uno de los datos centrales para cualquier gestión. Con ese código, la empresa puede revisar la información vinculada con la conexión, el historial de consumo, los importes facturados y los procedimientos disponibles para cada caso.

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Cuando el usuario no tiene el recibo a mano, la opción asterisco (*) permite iniciar una identificación con datos personales y la dirección registrada. La información debe coincidir con la que figura en el contrato o en la base de datos del servicio para evitar demoras en la atención.

Una persona consulta y descarga su recibo del servicio de agua de Sedapal mediante un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios también pueden escribir al WhatsApp de Sedapal asociado al (01) 317-8000 para informar emergencias operativas. Este canal está destinado a situaciones que requieren una comunicación inmediata, como fugas visibles, desbordes de agua o problemas de alcantarillado que generen peligro.

El servicio de mensajería permite remitir información básica sobre la incidencia. Al iniciar el contacto, conviene señalar el distrito, la dirección, las referencias cercanas y una explicación breve del inconveniente. Si es posible, el usuario puede adjuntar imágenes que ayuden a identificar el punto afectado.

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El WhatsApp de emergencias no reemplaza los canales comerciales para consultas sobre deudas, duplicados de recibos o cambio de titularidad. Para esos trámites, Sedapal ofrece herramientas digitales como Clarita, el asistente virtual que responde consultas frecuentes sobre pagos, requisitos y lugares de atención.

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Horario de atención telefónica e intervenciones del Aquafono de Sedapal

El Aquafono de Sedapal opera las 24 horas del día, los siete días de la semana para recibir comunicaciones vinculadas con emergencias y atención al cliente. Esta disponibilidad permite informar problemas fuera del horario habitual de oficinas, incluidos los ocurridos de noche, fines de semana o feriados.

La recepción del aviso no implica que todas las incidencias tengan el mismo tiempo de respuesta. Sedapal evalúa cada caso según su tipo, ubicación, alcance y riesgo. Una fuga que compromete una vía transitada o un aniego que alcanza viviendas requiere una evaluación operativa distinta a una consulta comercial.

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Las intervenciones técnicas dependen además de la verificación en el lugar y de las condiciones de seguridad. Por esa razón, al llamar es importante brindar una descripción precisa y evitar manipular medidores, buzones, válvulas, tuberías o instalaciones que presenten daños.

Usuarios industriales cuestionan aumento del agua y denuncian exclusión de SUNASS en el proceso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Trámites y denuncias que puedes realizar a través de la central telefónica

La central telefónica permite solicitar orientación sobre pagos, recibos, saldo pendiente, requisitos para actualizar datos y procedimientos para diversos servicios. También puede servir como punto de ingreso para informar interrupciones, baja presión o problemas que afectan el suministro de agua.

En el caso de una denuncia operativa, el usuario debe diferenciar entre una falla dentro de su propiedad y una incidencia en la red pública. Una fuga después del medidor puede requerir la revisión de instalaciones internas, mientras que una filtración en la calle o una tapa de alcantarillado ausente debe comunicarse para su evaluación.

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Para trámites que exigen documentación, Sedapal cuenta con la Oficina Virtual Aquanet y el correo electrónico sedanet@sedapal.com.pe. Estas alternativas permiten adjuntar archivos, descargar recibos digitales, consultar consumos y formalizar solicitudes sin depender exclusivamente de la atención telefónica.