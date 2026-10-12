BTS también fue un ‘boom’ para la SUNAT: la millonaria cifra que sus tres conciertos dejaron en bebidas, alimentos y merch

La SUNAT registró ingresos por más de S/ 5,8 millones en alimentos, bebidas y merchandising durante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. REUTERS/Leslie Moreno

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Los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, en Lima, dejaron ventas superiores a S/ 5,8 millones por alimentos, bebidas y merchandising, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tras sus acciones de control en el evento.

La entidad desplegó a 20 inspectores tributarios para fiscalizar a los 24 establecimientos autorizados que comercializaron productos dentro del recinto.

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El operativo se centró en la inscripción de los negocios en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la emisión de comprobantes de pago y el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

Los controles se desarrollaron durante las tres fechas que ofreció la banda surcoreana en la capital peruana. SUNAT indicó que el objetivo es contrastar las operaciones registradas durante espectáculos masivos con los ingresos que luego declaran los contribuyentes ante la administración tributaria.

SUNAT. Los promotores y los artistas pagaron más de 18 millones de soles en tributos previos a las presentaciones en Lima.

El merchandising concentró casi la totalidad de la recaudación

La comercialización de prendas, accesorios y otros artículos vinculados con la agrupación generó S/ 5.649.961, de acuerdo con el reporte oficial. Esa cifra representó el mayor nivel de ventas por merchandising detectado por SUNAT desde que comenzó a realizar este tipo de intervenciones en conciertos y otros espectáculos de convocatoria masiva.

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Las ventas de alimentos y bebidas, entre hamburguesas, cerveza, gaseosas y otros productos, alcanzaron S/ 208.624. El resultado total superó los S/ 5,8 millones y confirmó el peso comercial que tienen las actividades paralelas a los recitales, además de la venta de entradas.

La entidad precisó que la fiscalización no se limita a verificar los comprobantes entregados al público. La información reunida durante cada intervención permite elaborar proyecciones, revisar declaraciones posteriores y cruzar datos para determinar si los montos informados por los negocios coinciden con las operaciones efectuadas durante las jornadas de conciertos.

'Ampay'. Un grupo de 20 inspectores tributarios supervisó 24 establecimientos autorizados dentro del Estadio San Marcos.

Los promotores y los artistas pagaron más de S/ 18 millones en tributos

SUNAT también informó que los promotores responsables de traer a BTS al Perú y los propios artistas abonaron más de S/ 18 millones por concepto de tributos antes de la realización de los shows.

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El pago se efectuó bajo los procedimientos aplicables a espectáculos con participación de artistas extranjeros. La administración tributaria no detalló la distribución de ese monto entre los organizadores y los integrantes de la agrupación, aunque confirmó que la declaración y el abono se realizaron antes de las presentaciones.

La fiscalización de conciertos forma parte de una estrategia de control sobre actividades comerciales que se concentran en eventos de gran asistencia. En estos casos, los inspectores verifican la formalidad de los vendedores autorizados y recopilan información sobre las transacciones realizadas dentro de los recintos.

BTS en Lima. La entidad tributaria utilizará la información del operativo para contrastar los ingresos declarados por los comerciantes.

SUNAT acumula más de S/10 millones fiscalizados en conciertos durante 2026

En lo que va de 2026, SUNAT realizó intervenciones en los conciertos de artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers, Milo J y BTS. Solo por las ventas de alimentos, bebidas y merchandising en esos espectáculos, la entidad detectó ingresos que superaron los S/ 10 millones.

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La institución exhortó a los asistentes a solicitar comprobantes de pago cada vez que compren productos durante conciertos, festivales u otros eventos masivos. Ese documento permite acreditar la operación comercial y facilita el control sobre los contribuyentes que participan en este tipo de actividades.