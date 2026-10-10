Perú

JNE da la fecha definitiva para conocer a los ganadores de las Elecciones regionales y municipales 2026

A nivel nacional, se reportaron 6.930 actas observadas, de las cuales 311 serán sometidas a recuento de votos y cuatro ya tienen fecha programada para sus audiencia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido los plazos para culminar las audiencias de recuento de votos de las actas observadas. Se espera que los resultados oficiales en Lima se conozcan en las primeras semanas de noviembre | América TV
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 28 de octubre como fecha límite para que los jurados electorales especiales culminen las audiencias de recuento de votos correspondientes a las elecciones regionales. Este procedimiento permitirá resolver parte de las actas observadas y avanzar hacia la proclamación de los resultados oficiales. En Lima, las autoridades electorales estiman que algunos distritos podrían conocer sus resultados definitivos entre la primera y segunda semana de noviembre.

El vocero Jorge Valdivia explicó que los jurados electorales especiales deberán completar los recuentos pendientes dentro del plazo fijado. La medida comprende las actas vinculadas con los comicios regionales, cuya revisión forma parte de las etapas necesarias para determinar los resultados de la votación.

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En la capital, los diez jurados electorales especiales registran 1.781 actas observadas, según la información difundida sobre el procesamiento electoral. De ese conjunto, el 99,89 % ya cuenta con expedientes creados en la plataforma del JNE. Asimismo, 92 actas fueron derivadas a recuento de votos, una etapa que requiere la programación y realización de las audiencias correspondientes.

El JNE estima que algunos distritos de Lima podrían conocer sus resultados oficiales entre la primera y segunda semana de noviembre, aunque todavía no hay certeza sobre la proclamación en toda la capital - Créditos: Andina.
El JNE estima que algunos distritos de Lima podrían conocer sus resultados oficiales entre la primera y segunda semana de noviembre, aunque todavía no hay certeza sobre la proclamación en toda la capital - Créditos: Andina.

Lima avanza en la revisión de actas observadas

Uno de los casos mencionados por Valdivia es el del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que recibió 94 actas observadas. De acuerdo con el funcionario, este órgano ya resolvió la totalidad de los expedientes, aunque algunas de esas actas también fueron destinadas al recuento de votos y se encuentran próximas a ser programadas para sus respectivas audiencias.

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El avance en la revisión permitirá continuar con el procesamiento de los resultados en la capital. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para la proclamación definitiva en el conjunto de Lima Metropolitana o Lima provincias.

Valdivia indicó que el JNE calcula que durante la primera o segunda semana de noviembre podrían anunciarse los resultados oficiales de algunos distritos limeños. El funcionario precisó que aún no es posible asegurar si para entonces se contará con información definitiva de toda la capital.

La expectativa es que esos anuncios se produzcan de manera paralela a la publicación de los resultados correspondientes a las elecciones regionales, conforme concluyan las diligencias pendientes.

Los diez jurados electorales especiales de Lima registran 1.781 actas observadas, de las cuales el 99,89 % ya cuenta con expedientes creados en la plataforma del JNE - Créditos: Andina.
Los diez jurados electorales especiales de Lima registran 1.781 actas observadas, de las cuales el 99,89 % ya cuenta con expedientes creados en la plataforma del JNE - Créditos: Andina.

A nivel nacional, 311 actas pasarán por recuento

En el ámbito nacional, se reportaron 6.930 actas observadas. De ese total, 311 serán sometidas a recuento de votos, mientras que cuatro ya tienen fecha programada para sus audiencias. Estas diligencias forman parte del procedimiento para resolver las observaciones detectadas durante el procesamiento de los resultados electorales.

La primera audiencia prevista se realizará en el Jurado Electoral Especial de Atalaya, en la región Ucayali, el lunes 12 de octubre a las 9 a. m., según lo señalado por Valdivia. Esta sesión marcará el inicio de las audiencias de recuento programadas dentro del proceso.

El cumplimiento de los plazos establecidos será determinante para que los órganos electorales concluyan la revisión de las actas pendientes y continúen con la definición de los resultados oficiales. La programación de las sesiones y la resolución de cada expediente forman parte de las tareas que deberán completarse antes de la fecha límite del 28 de octubre.

Mientras continúa el procesamiento de las actas observadas, los organismos electorales todavía evalúan la fecha en que se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones regionales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) planteó que esta jornada se realice el 6 de diciembre.

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