Encuentran sin vida a montañista australiano que desapareció durante una travesía en la cordillera Huayhuash

El último contacto conocido con el australiano ocurrió el 14 de septiembre, mediante WhatsApp, antes de iniciar el recorrido por la cordillera - Créditos: Andina.

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El turista australiano Jap Jordan Hao, de 31 años, fue hallado sin vida en el sector de Machaycancha, distrito de Queropalca, provincia de Lauricocha, región Huánuco, luego de permanecer desaparecido durante varias semanas mientras recorría la cordillera Huayhuash. El cuerpo fue localizado el último viernes por los equipos de rescate que participaban en las operaciones para encontrarlo.

Según informó la Agencia Andina, representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y efectivos de la Comisaría de Baños acudieron al lugar tras confirmarse el hallazgo, con el propósito de realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, los restos del ciudadano extranjero fueron trasladados a la morgue de Huánuco. Las circunstancias del fallecimiento todavía son materia de investigación.

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El montañista había partido desde Huaraz, en la región Áncash, para completar en solitario una ruta por la cordillera, con una duración aproximada de diez días. Su regreso a esa ciudad estaba previsto para el 23 de septiembre, fecha en la que debía recoger sus pertenencias antes de continuar su viaje. Sin embargo, nunca llegó al punto acordado y tampoco abordó el vuelo que tenía programado hacia Cusco al día siguiente.

La ausencia del viajero alertó a sus familiares y amigos, quienes comenzaron a verificar si había cumplido con los desplazamientos previstos. Las comprobaciones permitieron establecer que no había utilizado el servicio aéreo ni llegado al alojamiento que tenía reservado en la ciudad cusqueña.

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Los problemas reportados en su dispositivo de comunicación satelital impidieron contar con una ubicación GPS confirmada para orientar las labores de búsqueda - Créditos: Andina.

Búsqueda movilizó a rescatistas y autoridades

La Asociación Socorro Andino Peruano, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal especializado en rescates de montaña, desplegó equipos para inspeccionar distintos sectores de la cordillera Huayhuash. Las acciones también contaron con la colaboración de guías, excursionistas, alpinistas, arrieros y pobladores de las localidades cercanas, quienes podían aportar información sobre el recorrido del australiano.

La desaparición había sido reportada por sus familiares desde Australia. Eric Raúl Albino Lliuya, presidente de la Asociación Socorro Andino Peruano, explicó que se realizaron verificaciones sobre los lugares que el viajero debía visitar antes de organizar las operaciones de búsqueda.

Uno de los principales obstáculos fue la falta de una ubicación precisa. El último contacto conocido con el excursionista se produjo el 14 de septiembre, mediante WhatsApp, antes de que comenzara la travesía. Además, se reportaron problemas con su dispositivo de comunicación satelital, lo que impidió contar con una posición GPS confirmada para establecer su paradero.

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De acuerdo con información difundida durante las labores de búsqueda, el australiano fue visto por última vez en un hostal de Huaraz. Desde allí tomó un transporte particular hacia Cuartelhuain, punto desde el cual inició el circuito. Su itinerario contemplaba lugares como Mitucocha, Carhuacocha, Huayhuash y Viconga.

El excursionista salió de Huaraz con el propósito de recorrer en solitario la cordillera Huayhuash durante unos diez días. Sin embargo, no retornó en la fecha programada ni tomó el vuelo que tenía previsto hacia Cusco - Créditos: Andina.

Recorrido sin guía dificultó las labores

El turista realizaba la travesía sin contratar una agencia, un guía ni servicios de logística. Esta modalidad obligó a considerar rutas secundarias y sectores alejados del circuito habitual, debido a la posibilidad de que se hubiera apartado del trayecto inicialmente previsto.

Durante las operaciones, efectivos de la Policía de Alta Montaña recorrieron distintos puntos, entre ellos Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, además de accesos alternativos.

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Miguel Mesta, jefe de la Región Policial Áncash, había señalado que el montañista coincidió durante parte del trayecto con un grupo de turistas israelíes, aunque no formaba parte de esa delegación y posteriormente se alejó.

La Policía también sostuvo coordinaciones con un representante del Consulado de Australia para comunicar los avances de las diligencias. Tras el hallazgo del cuerpo en Huánuco, la investigación deberá determinar las circunstancias en las que murió el extranjero.