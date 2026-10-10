Declaran nulas las elecciones en distrito de Piura tras disturbios que afectaron 20 de las 23 mesas de sufragio de un local de votación

El Jurado Electoral Especial de Morropón declaró la nulidad de las elecciones municipales en el distrito de San Juan de Bigote, en la región Piura. La resolución responde a los disturbios ocurridos en un local de votación, donde se registraron daños a las ánforas, actas y cédulas de sufragio, además de la ruptura de la cadena de custodia. Fuente: TV Perú Noticias

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El Jurado Electoral Especial de Morropón declaró la nulidad de las elecciones municipales en San Juan de Bigote, Piura, tras los disturbios que provocaron la destrucción de ánforas, actas y cédulas de sufragio durante los comicios del 4 de octubre. Los daños al material electoral impidieron verificar de manera confiable los resultados de la votación.

Según RPP Noticias, los incidentes afectaron 20 de las 23 mesas de sufragio instaladas en este distrito piurano. Aunque las autoridades recuperaron algunas cédulas en buen estado, el organismo electoral concluyó que no existían condiciones para reconstruir de forma confiable el escrutinio.

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La resolución puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo con TV Perú Noticias, Somos Perú anunció que impugnará la decisión, por lo que la instancia electoral deberá determinar si confirma la nulidad o modifica lo resuelto por el JEE.

Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JEE de Morropón declaró nulas las elecciones tras disturbios en local de votación

La resolución del JEE declaró fundada la solicitud presentada el 5 de octubre por Julio César Seminario Espinoza, personero legal de Alianza para el Progreso. El pedido buscaba dejar sin efecto la elección municipal distrital realizada el domingo 4 de octubre, tras los incidentes que afectaron el proceso electoral.

El documento señala que los disturbios ocurrieron en el colegio José Carlos Mariátegui, donde se instalaron las 23 mesas de sufragio. Según el reporte de TV Perú Noticias, un informe de fiscalización electoral advirtió que una persona vinculada a una de las organizaciones políticas ingresó al local y pidió a los personeros que se retiraran. En esas circunstancias se produjeron los incidentes que terminaron con la destrucción de material electoral.

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Uno de los principales argumentos del organismo fue la ruptura de la cadena de custodia del material electoral. La resolución sostiene que los daños en las ánforas, las actas y las cédulas impidieron reconstruir de manera confiable los resultados de las mesas instaladas en el centro educativo.

La resolución del Jurado Electoral Especial de Morropón declara la nulidad total de las elecciones municipales en el distrito de San Juan de Bigote, en Piura.

Por ello, el JEE aplicó la causal prevista en el literal a del artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N.° 26864. Con ese fundamento, declaró la nulidad total de la elección en San Juan de Bigote, correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los disturbios dañaron 20 de las 23 mesas de sufragio en San Juan de Bigote

Los incidentes afectaron directamente el trabajo de los miembros de mesa, quienes no pudieron completar el escrutinio en condiciones que garantizaran la confiabilidad de los resultados. RPP Noticias informó que los actos vandálicos perjudicaron 20 de las 23 mesas de sufragio habilitadas en el distrito piurano.

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Durante las diligencias fiscales se recuperaron cédulas enteras y documentación electoral, aunque también se encontró material roto. La presencia de algunos documentos en buen estado no permitió establecer que todos los registros necesarios para validar los votos estuvieran completos y en condiciones adecuadas.

En su resolución, el JEE también desestimó la oposición presentada por Alexis Bryan Atencio Díaz, personero legal nacional de Somos Perú, así como el pedido de recuento de las cédulas recuperadas. El organismo consideró que contar con parte del material no solucionaba los problemas derivados de su destrucción ni permitía restablecer la confiabilidad del proceso.

El material electoral permanece esparcido sobre las mesas y el suelo de un centro de votación en San Juan de Bigote tras los incidentes durante los comicios. (Foto: Norte Sostenible)

De esta manera, la autoridad electoral descartó que el recuento solicitado fuera suficiente para determinar los resultados de los comicios. La decisión buscó evitar la validación de una votación cuyo desarrollo y documentación quedaron comprometidos por los disturbios.

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Somos Perú apelará la nulidad de las elecciones en San Juan de Bigote

Tras la decisión del JEE, representantes de Somos Perú anunciaron que apelarán la nulidad, según informó TV Perú Noticias. La resolución establece que el recurso puede presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

El JNE será la instancia electoral encargada de resolver la apelación. Mientras no exista una decisión definitiva, la nulidad declarada por el JEE puede ser revisada por el máximo organismo electoral, que deberá determinar si corresponde mantener la medida o modificarla.

Si la resolución queda firme, el expediente será remitido al JNE para los fines de una eventual convocatoria a Elecciones Municipales Complementarias. Sin embargo, la resolución no establece una fecha para una nueva votación, por lo que cualquier convocatoria dependerá de las decisiones que adopten las autoridades electorales.

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En paralelo, la Fiscalía inició una investigación preliminar para determinar quiénes participaron en los disturbios y establecer las responsabilidades por los daños al material electoral. Las diligencias buscarán esclarecer los hechos que afectaron el desarrollo de los comicios municipales en San Juan de Bigote.