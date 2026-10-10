Coordinan recursos para construir el túnel Pariachi en Ate y Cieneguilla, que forma parte de la nueva Carretera Central

El ministro José Angello Tangherlini señaló que el MTC coordina con el PMO Vías y el MEF alternativas para financiar la obra. Foto: Facebook

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El inicio de las obras de la nueva Carretera Central continúa condicionado por la disponibilidad de presupuesto público. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca asegurar los recursos necesarios para ejecutar el túnel Pariachi, infraestructura que marcará la primera etapa de este proyecto vial y cuya construcción estaba prevista para este año.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que su sector mantiene conversaciones con el equipo técnico del PMO Vías y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para encontrar alternativas que permitan financiar los trabajos. La intención del Gobierno es comenzar esta primera fase en 2027, aunque el cronograma dependerá de cómo se estructure la ejecución de la obra.

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MTC y MEF coordinan el presupuesto para la nueva Carretera Central

Tangherlini aseguró que la nueva Carretera Central constituye una de las prioridades de la administración de Keiko Fujimori. Según indicó, el desarrollo de esta infraestructura forma parte de los principales encargos que tiene al frente del MTC, por lo que su sector trabaja en mecanismos para garantizar su puesta en marcha.

El titular del ministerio explicó que sostuvo una reunión con representantes técnicos del PMO Vías aproximadamente una semana antes de sus declaraciones. En ese encuentro se evaluaron distintas alternativas para viabilizar el proyecto, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tangherlini afirmó que la nueva Carretera Central es una prioridad del Gobierno de Keiko Fujimori y uno de sus principales encargos al frente del MTC. Foto: Facebook

“La nueva Carretera Central es una prioridad del Gobierno de Keiko Fujimori y es uno de los principales encargos que como ministro de Transportes y Comunicaciones tengo que desarrollar”, afirmó el funcionario.

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“Yo, personalmente, y el equipo del MTC, nos hemos reunido hace una semana con el equipo técnico del PMO y hemos visto los diferentes caminos que nos van a permitir que este proyecto sea una realidad. Nosotros estamos trabajando de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la posibilidad de brindar el presupuesto que se necesita para poder iniciar esta importante carretera”, agregó.

Túnel Pariachi marcará la primera etapa de la obra

El ministro señaló que la prioridad inmediata consiste en conseguir el financiamiento para el túnel Pariachi, ubicado entre los distritos de Ate y Cieneguilla. Esta infraestructura representa el primer componente que el Gobierno busca ejecutar como parte de la nueva Carretera Central, por lo que la asignación de recursos resulta determinante para iniciar los trabajos.

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“En ese primer punto de la infraestructura es donde nos estamos concentrando en este momento: poder financiar el túnel Pariachi y dar inicio al proyecto”, manifestó Tangherlini al referirse a las acciones que desarrolla su sector.

Tangherlini indicó que el MTC busca financiar el túnel Pariachi, ubicado entre Ate y Cieneguilla, como primera etapa de la nueva Carretera Central. Foto: Facebook

Respecto al calendario, el titular del MTC indicó que la expectativa es comenzar la construcción en 2027. Sin embargo, precisó que la fecha de culminación todavía no está definida, pues dependerá de la forma en que se organice el desarrollo de la infraestructura.

“¿Cuándo culminaría? Depende de cómo lo estructuremos. Lo que hemos trabajado en la reunión que hemos tenido con el PMO es que vamos a trabajar en fases y etapas. Una primera fase es lo del túnel Pariachi, y luego empezaríamos con las siguientes etapas del proyecto", finalizó.

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Falta de recursos retrasó el inicio del túnel Pariachi

Para poner en marcha el proyecto durante 2026, se había estimado la necesidad de contar con S/ 600 millones. No obstante, el presupuesto asignado fue de S/ 190 millones, una cifra inferior a la requerida que repercutió en el calendario de inicio de las obras del túnel Pariachi.

La insuficiencia de fondos se suma a la falta de nuevas asignaciones presupuestales. El crédito suplementario aprobado hacia el final del Gobierno de José María Balcázar no contempló recursos adicionales para la nueva Carretera Central.

La situación tampoco cambió con el reciente proyecto de ley de crédito suplementario impulsado durante la administración de Keiko Fujimori, que igualmente dejó fuera el financiamiento requerido para esta infraestructura. En ese escenario, las coordinaciones entre el MTC, el MEF y el equipo técnico del PMO Vías buscan encontrar una salida presupuestal que permita iniciar la primera fase de la obra.

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