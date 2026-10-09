Tren choca contra camioneta en Cusco y dos ocupantes son evacuados tras el accidente en un cruce ferroviario de Huarocondo

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Un accidente entre un tren de PeruRail y una camioneta particular ocurrió la mañana del jueves 8 de octubre en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, en Cusco. La colisión se produjo en un cruce de la vía férrea con la carretera y causó daños en el vehículo.

El conductor de la camioneta y su acompañante fueron evacuados para recibir atención médica, según informó PeruRail en un comunicado. La empresa no detalló la gravedad de las lesiones ni precisó el diagnóstico de ambos ocupantes.

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El incidente ocurrió aproximadamente a las 08:20 horas, en la ruta ferroviaria Cusco-Huarocondo, a la altura del paso a nivel ubicado en el punto kilométrico 40.300. De acuerdo con la versión de la compañía, el vehículo particular ingresó a la vía férrea cuando uno de sus trenes se aproximaba.

La Policía Nacional del Perú y personal de la empresa ferroviaria intervinieron en el lugar para atender la emergencia y realizar las verificaciones correspondientes. Las circunstancias exactas de la colisión permanecen bajo investigación.

Camioneta quedó con daños en el lado izquierdo

El vehículo involucrado es una camioneta negra de la marca Mazda, con placa de rodaje X4H-571. Tras el impacto, la unidad quedó atravesada sobre los rieles y presentó daños considerables en el lado izquierdo, con las dos puertas hundidas.

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El choque ocurrió en un punto donde la carretera cruza la línea ferroviaria. PeruRail señaló que el vehículo ingresó a la vía cuando el tren se aproximaba, aunque las autoridades deberán determinar las circunstancias precisas del accidente.

La información preliminar difundida tras el hecho indicó que el conductor recibió auxilio y fue trasladado al centro de salud de Huarocondo. Sin embargo, el comunicado de la empresa también confirmó la evacuación de un segundo ocupante, cuya identidad y estado de salud no fueron precisados.

PeruRail activó sus protocolos de seguridad

La colisión se registró a las 08:20 horas en un paso a nivel de Huarocondo. La empresa ferroviaria activó sus protocolos de seguridad y coordinó con la Policía las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Facebook: Tribuna del Pueblo

En su comunicado sobre el accidente, PeruRail informó que activó los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos para atender el incidente y efectuar las verificaciones correspondientes.

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La empresa también indicó que realiza las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se difundieron los resultados de las diligencias ni una determinación oficial sobre las responsabilidades.

El tren fue apartado del lugar tras la intervención, mientras que el vehículo quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para continuar con las indagaciones policiales.

Tras el accidente en Huarocondo, PeruRail recordó a conductores y peatones la importancia de respetar las señales de tránsito, las medidas de seguridad y las indicaciones establecidas en los pasos a nivel.

En su pronunciamiento, la compañía también pidió evitar el uso de cruces ferroviarios no autorizados. La recomendación forma parte de su llamado a prevenir accidentes en los puntos donde las vías del tren se encuentran con las carreteras.

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La investigación deberá establecer cómo ingresó la camioneta a la línea ferroviaria y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al impacto. La empresa confirmó que mantiene coordinaciones con las autoridades para esclarecer el caso.