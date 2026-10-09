Perú

Tren choca contra camioneta en Cusco y dos ocupantes son evacuados tras el accidente en un cruce ferroviario de Huarocondo

El accidente ocurrió en un cruce ferroviario de Huarocondo, en la provincia de Anta. La camioneta quedó con daños considerables en el lado izquierdo y las circunstancias del impacto permanecen bajo investigación

Tren choca contra camioneta en Cusco y dos ocupantes son evacuados tras el accidente en un cruce ferroviario de Huarocondo
Tren choca contra camioneta en Cusco y dos ocupantes son evacuados tras el accidente en un cruce ferroviario de Huarocondo
Guardar

Un accidente entre un tren de PeruRail y una camioneta particular ocurrió la mañana del jueves 8 de octubre en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, en Cusco. La colisión se produjo en un cruce de la vía férrea con la carretera y causó daños en el vehículo.

El conductor de la camioneta y su acompañante fueron evacuados para recibir atención médica, según informó PeruRail en un comunicado. La empresa no detalló la gravedad de las lesiones ni precisó el diagnóstico de ambos ocupantes.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió aproximadamente a las 08:20 horas, en la ruta ferroviaria Cusco-Huarocondo, a la altura del paso a nivel ubicado en el punto kilométrico 40.300. De acuerdo con la versión de la compañía, el vehículo particular ingresó a la vía férrea cuando uno de sus trenes se aproximaba.

La Policía Nacional del Perú y personal de la empresa ferroviaria intervinieron en el lugar para atender la emergencia y realizar las verificaciones correspondientes. Las circunstancias exactas de la colisión permanecen bajo investigación.

Camioneta quedó con daños en el lado izquierdo

El vehículo involucrado es una camioneta negra de la marca Mazda, con placa de rodaje X4H-571. Tras el impacto, la unidad quedó atravesada sobre los rieles y presentó daños considerables en el lado izquierdo, con las dos puertas hundidas.

PUBLICIDAD

El choque ocurrió en un punto donde la carretera cruza la línea ferroviaria. PeruRail señaló que el vehículo ingresó a la vía cuando el tren se aproximaba, aunque las autoridades deberán determinar las circunstancias precisas del accidente.

La información preliminar difundida tras el hecho indicó que el conductor recibió auxilio y fue trasladado al centro de salud de Huarocondo. Sin embargo, el comunicado de la empresa también confirmó la evacuación de un segundo ocupante, cuya identidad y estado de salud no fueron precisados.

PeruRail activó sus protocolos de seguridad

La colisión se registró a las 08:20 horas en un paso a nivel de Huarocondo. La empresa ferroviaria activó sus protocolos de seguridad y coordinó con la Policía las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Facebook: Tribuna del Pueblo

En su comunicado sobre el accidente, PeruRail informó que activó los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos para atender el incidente y efectuar las verificaciones correspondientes.

La empresa también indicó que realiza las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se difundieron los resultados de las diligencias ni una determinación oficial sobre las responsabilidades.

El tren fue apartado del lugar tras la intervención, mientras que el vehículo quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para continuar con las indagaciones policiales.

Tras el accidente en Huarocondo, PeruRail recordó a conductores y peatones la importancia de respetar las señales de tránsito, las medidas de seguridad y las indicaciones establecidas en los pasos a nivel.

En su pronunciamiento, la compañía también pidió evitar el uso de cruces ferroviarios no autorizados. La recomendación forma parte de su llamado a prevenir accidentes en los puntos donde las vías del tren se encuentran con las carreteras.

La investigación deberá establecer cómo ingresó la camioneta a la línea ferroviaria y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al impacto. La empresa confirmó que mantiene coordinaciones con las autoridades para esclarecer el caso.

Temas Relacionados

Cuscotrenchoqueperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Se juega el primer set. La ‘bicolor’ se mide con el cuadro anfitrión con el objetivo de lograr su segunda victoria en el torneo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Más de 400 brigadistas se preparan ante los incendios forestales en Cusco: Serfor capacitará a personal de 26 distritos de la región

Las capacitaciones se realizarán durante octubre en las zonas más vulnerables, mientras los incendios forestales mantienen en alerta a la región

Más de 400 brigadistas se preparan ante los incendios forestales en Cusco: Serfor capacitará a personal de 26 distritos de la región

Huancayo: expolicía que perdió la vista durante la lucha contra el terrorismo ganó la alcaldía de Huayucachi

El candidato de Renovación Popular obtuvo 2.683 votos, equivalentes al 46,6% de los votos válidos, y asumirá el cargo en enero de 2027

Huancayo: expolicía que perdió la vista durante la lucha contra el terrorismo ganó la alcaldía de Huayucachi

BTS en Perú: Revive las canciones más aclamadas del primer concierto en San Marcos

BTS reunió canciones de distintas etapas de su carrera durante su primer concierto en el Estadio San Marcos. Run BTS remix., FAKE LOVE, Butter, Dynamite, Wings, IDOL e Into the Sun. estuvieron entre los temas más celebrados por el ARMY peruano

BTS en Perú: Revive las canciones más aclamadas del primer concierto en San Marcos

Perú queda excluido del acuerdo para acceder a genéricos de una inyección que previene el VIH con dos dosis al año

El medicamento podría comercializarse desde 2027 por unos 40 dólares anuales en 120 países, mientras que en el mercado peruano aún espera autorización sanitaria

Perú queda excluido del acuerdo para acceder a genéricos de una inyección que previene el VIH con dos dosis al año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Revive las canciones más aclamadas del primer concierto en San Marcos

BTS en Perú: Revive las canciones más aclamadas del primer concierto en San Marcos

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Bassco Soyer demuestra su felicidad por debutar con Perú en una gira esperpéntica, aunque advierte: “Mucho por trabajar”

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

El valor que Cristian Souza le da al triunfo de Cienciano ante CD Moquegua: “Sabíamos que estábamos en deuda”