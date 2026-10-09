Qué se conmemora en Perú el 9 de octubre entre soberanía, música criolla y memoria histórica destacando un aniversario más de la muerte del ‘Zambo’ Cavero

Arturo "Zambo" Cavero llevó la esencia de la música criolla a la OEA en 1987. Su imponente voz y la guitarra de Óscar Avilés conmovieron a una audiencia internacional en un acto inolvidable. (Andina)

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El 9 de octubre reúne en Perú una serie de conmemoraciones vinculadas con la soberanía sobre los recursos naturales, la memoria histórica, la música criolla y el servicio postal. La fecha concentra episodios que ocurrieron entre 1965 y 2009, con protagonistas de la política, la industria y la cultura nacional. También coincide con el Día Mundial del Correo, establecido a partir de la creación de la Unión Postal Universal.

La jornada recuerda medidas que modificaron la relación del Estado peruano con empresas extranjeras dedicadas a la explotación minera y petrolera. Entre ellas figura la expropiación de propiedades de la Cerro de Pasco Corporation, una compañía que tuvo presencia en la sierra central durante gran parte del siglo XX y que controló yacimientos, haciendas e infraestructura vinculada con la actividad extractiva.

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El calendario del 9 de octubre también está asociado con figuras de fuerte arraigo popular. Una de ellas es Arturo “Zambo” Cavero Velásquez, intérprete de música criolla y afroperuana, cuya muerte en 2009 motivó homenajes oficiales y manifestaciones de despedida. Otra es el almirante Miguel Grau Seminario, cuya memoria se extiende más allá de las fronteras peruanas por su vínculo histórico con Bolivia.

La colaboración entre el 'Zambo' Cavero y Óscar Avilés definió la música criolla peruana. Juntos, crearon himnos que exaltan el orgullo nacional, dejando una marca indeleble en la cultura peruana. (Andina)

La expropiación de 25 haciendas cambió el control minero en la sierra central

El 9 de octubre de 1965, el Gobierno peruano expropió 25 haciendas que pertenecían a la Cerro de Pasco Corporation. La decisión puso fin al dominio que la empresa estadounidense mantenía sobre extensas áreas de la región central, donde sus operaciones combinaban la extracción de minerales con la propiedad de tierras y servicios para sus trabajadores.

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La compañía había sido fundada en 1901 por inversores de Estados Unidos, entre ellos representantes vinculados con JP Morgan y la familia Vanderbilt. Con el paso de las décadas, la empresa se convirtió en una de las principales operadoras de la minería peruana. Su presencia tuvo impacto económico en zonas de Pasco y Junín, aunque también generó cuestionamientos por las condiciones laborales y el control de recursos estratégicos.

Tras la expropiación, el Estado asumió la administración de los activos por medio de Centromin-Perú, que operó hasta 1997. Ese año, durante el gobierno de Alberto Fujimori, la empresa fue privatizada como parte de un proceso de venta de compañías estatales. Una década después, en 2007, las firmas surgidas de esa reorganización pasaron a manos de la empresa china Chinalco, que mantuvo operaciones en el sector minero nacional.

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Dos soldados peruanos custodian la puerta de la planta de la International Petroleum Company tras la toma de las instalaciones de Talara en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toma de Talara dio origen al Día de la Dignidad Nacional

Tres años después de la expropiación de las haciendas, el 9 de octubre de 1968, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado ordenó la ocupación militar de las instalaciones de la International Petroleum Company en Talara. La operación ocurrió pocos días después del inicio del régimen militar y tuvo como objetivo asumir el control de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas.

El general Juan Velasco Alvarado esperó el fusilamiento de Víctor Apaza Quispe para abolir la pena de muerte. (Caretas)

La medida fue presentada por el Gobierno como una recuperación de la soberanía nacional sobre el petróleo. Desde entonces, la fecha quedó identificada como el Día de la Dignidad Nacional, una denominación que evocó la disputa entre el Estado y la empresa por los recursos ubicados en el norte peruano. La ocupación tuvo repercusión política y consolidó una de las primeras decisiones de alto impacto de Velasco.

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El conflicto se remontaba a años anteriores. La International Petroleum Company mantenía adeudos con el Estado desde 1924, según los antecedentes de la controversia. La discusión sobre las condiciones de explotación, los pagos pendientes y la propiedad de los recursos petroleros ocupó un lugar central en el debate nacional. La toma de Talara abrió una etapa de mayor intervención estatal en sectores considerados estratégicos.

Juan Velasco Alvarado, líder del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, nació un 16 de junio. Gobernó con autoritarismo, pero dejó huella con reformas sociales y económicas. (Andina)

Miguel Grau, Zambo Cavero y el valor cultural de la fecha

El 9 de octubre también tiene una dimensión histórica relacionada con Miguel Grau Seminario, almirante peruano y comandante del monitor Huáscar durante la Guerra del Pacífico. En 1989, Bolivia aprobó la Ley 1112, mediante la cual lo reconoció como héroe nacional. La decisión destacó su defensa del litoral boliviano durante el combate de Punta Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879.

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El reconocimiento boliviano se integró a las expresiones de fraternidad entre ambos países y a la memoria de la pérdida de la salida soberana de Bolivia al océano Pacífico. La Armada Boliviana participa en los homenajes a Grau como parte de esa conmemoración. Para Perú, la figura del marino representa valores asociados con la defensa territorial, el deber militar y el respeto por los adversarios en combate.

Miguel Grau nació en Piura en 1834, hijo de Juan Manuel Grau Berrío y Luisa Seminario del Castillo. Su infancia en Paita despertó su vocación marina. (Composición: Infobae)

La fecha adquirió otro significado el 9 de octubre de 2009, cuando murió Arturo “Zambo” Cavero a los 68 años. El cantante padecía problemas de salud y su fallecimiento motivó la declaración de duelo nacional. Sus restos fueron despedidos en una misa de cuerpo presente en la Iglesia de las Nazarenas, en Lima, donde acudieron familiares, artistas y seguidores de su trayectoria.

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Elementos tradicionales de la música criolla y la bandera de Perú rinden homenaje al cantante Arturo Zambo Cavero en un escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cavero fue una de las voces más identificadas con la música criolla y afroperuana. Su repertorio incluyó valses, marineras y composiciones que difundieron tradiciones musicales de la costa peruana. Junto con el guitarrista Óscar Avilés, formó una dupla que llevó estas expresiones a escenarios nacionales e internacionales. Su interpretación de “Contigo Perú” quedó asociada con celebraciones deportivas y actos de identidad nacional.

Arturo "Zambo" Cavero. (Tv Perú)

El 9 de octubre coincide, además, con el Día Mundial del Correo. La celebración fue proclamada en 1969 durante un congreso de la Unión Postal Universal realizado en Tokio. La fecha recuerda la fundación de ese organismo el 9 de octubre de 1874 y resalta la función de los servicios postales en la comunicación entre países, ciudades y comunidades.

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La Unión Postal Universal impulsa cada año el Concurso Internacional de Redacción de Cartas para Jóvenes, una iniciativa orientada a estudiantes de distintos países. La propuesta busca preservar la escritura epistolar como herramienta de expresión y promover la reflexión sobre asuntos sociales. En Perú, la fecha reúne así hechos ligados con la industria, la defensa nacional, la cultura popular y las comunicaciones.