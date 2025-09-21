Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins en pleno show: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

Maricarmen Marín conmueve con romántico gesto que hizo sonreír a Sebastián Martins en pleno show en vivo.

El público de ‘Planchando el despecho’ presenció un momento emotivo cuando la actriz, cantante y conductora, Maricarmen Marín, interrumpió su show para dedicar unas palabras a Sebastián Martins, su pareja desde hace 11 años.

“Sin pensarlo encontré al amor de mi vida, a mi Sebastián, y con él descubrí que el amor es un equipo. Este año cumplimos 11 años juntos. Y de ese equipo maravilloso nació lo más grande de nuestro mundo: mi Micaela. Y por supuesto, en esta familia siempre, siempre se celebra el amor con cumbia”, expresó Marín ante una audiencia que respondió con una ovación.

La reacción de Martins, productor de televisión y padre de su hija, fue captada por las cámaras, que lo mostraron sonriendo ampliamente mientras el público celebraba la muestra de afecto. La dedicatoria, realizada la noche del 19 de septiembre de 2025, sorprendió a más de uno, ya que Marín suele mantener su vida privada alejada de los reflectores.

En medio de un repertorio que incluyó éxitos como ‘Cariñito’, ‘Elsa’, ‘Pasito tun tun’ y ‘Por qué te fuiste’ —esta última considerada su primera colaboración musical con Martins—, la artista compartió con los asistentes la historia de su familia. Marín cerró el momento con una sonrisa y un gesto simbólico de abrazo.

Historia de amor de Maricarmen Marín y Sebastián Martins

El vínculo entre Maricarmen Marín y Sebastián Martins se ha forjado a lo largo de más de una década, caracterizado por la complicidad y el trabajo en equipo. La cantante recordó durante el espectáculo cómo su carrera artística, impulsada desde la infancia por el apoyo de su hermana Barbarita, la llevó a conocer a Martins en una etapa de plenitud profesional.

“Conocí a mi Sebastián y con él comprendí el concepto del amor bonito, la complicidad, el ser uno solo, y luego llegó mi hija Micaela, mi amor infinito. Este año vamos a cumplir once de relación y estamos felices”, relató Marín a Trome.

La pareja ha compartido no solo la vida personal, sino también proyectos profesionales que han fortalecido su relación. Martins, además de ser su compañero sentimental, ha desempeñado un papel clave en la producción de los espectáculos de Marín y en la gestión de su carrera artística.

Aunque no han formalizado su unión matrimonial, ambos han manifestado públicamente la solidez de su vínculo. La pareja se comprometió hace diez años durante un viaje a Las Vegas, pero decidieron posponer la boda tras el nacimiento de su hija, con la intención de que Micaela pueda compartir ese momento especial cuando sea mayor.

La llegada de su hija Micaela en la familia Martins Marín

El nacimiento de Micaela el 10 de diciembre de 2021 representó un antes y un después para la pareja. Sebastián Martins anunció la llegada de su hija a través de un mensaje en redes sociales: “10 de diciembre del 2021. El día más feliz de mi vida”. En la misma publicación, Martins agradeció a Maricarmen por la experiencia de la paternidad y expresó su compromiso de acompañar a Micaela en cada paso de su vida.

Durante el embarazo, Marín compartió con sus seguidores detalles del proceso y la emoción que sentía ante la inminente maternidad. En un enlace en vivo en aquel entonces, en su programa ‘Mujeres al Mando’, la cantante manifestó: “Feliz, emocionada, no saben cuánto he soñado este momento, me he imaginado tanto este momento que es inexplicable, me faltan las palabras”.

Maricarmen dio a luz a su hija este viernes 10 de diciembre. (Foto: Captura Youtube)

La noticia del embarazo fue recibida con entusiasmo tanto por su familia como por sus seguidores, quienes celebraron junto a la artista cada etapa de la espera. La maternidad ha significado un reto y una fuente de felicidad para Marín.

La cantante describió esta etapa como “maravillosa” y destacó su deseo de seguir cumpliendo con sus responsabilidades profesionales sin descuidar el crecimiento de su hija: “Enamorada de mi hija, cada día está más rica. Una de las cosas que quería era tener este reto de seguir cumpliendo con Micaela y poder trabajar. Lo estoy logrando”.

Sebastian Martins dedica mensaje a Maricarmen Marín y a su bebé. (Foto. Instagram)

La llegada de Micaela también influyó en las decisiones personales de la pareja, como la postergación de su boda. Marín explicó que prefieren esperar a que su hija crezca para que pueda participar activamente en la celebración familiar.

La dedicatoria pública de Maricarmen Marín a Sebastián Martins no solo conmovió a los asistentes al espectáculo, sino que también generó una ola de reacciones en redes sociales. Los fans destacaron la historia de la pareja como un ejemplo de estabilidad y amor verdadero en el mundo del espectáculo.