Así coordinan presuntos sicarios los ataques contra choferes de transporte público en el Callao y qué revelan los audios policiales

Impactantes audios revelan la frialdad con la que bandas criminales en el Callao ordenan a sicarios juveniles atacar a choferes de combi. La policía logró la captura de los implicados, exponiendo una red de extorsión y violencia que utiliza a menores de edad. Buenos Días Perú

Guardar

Las comunicaciones interceptadas por la Policía muestran cómo presuntos integrantes de grupos criminales coordinaban ataques contra conductores de transporte público en el Callao. Las conversaciones incluyen indicaciones sobre la ubicación de las unidades, el momento de aproximación y la orden para efectuar los disparos.

Uno de los registros corresponde a un atentado ocurrido el 28 de septiembre en la avenida La Paz. Una combi que cubría la ruta Venezuela fue atacada y el hecho dejó heridas a dos personas: el conductor y una pasajera.

PUBLICIDAD

La investigación también permitió identificar a menores de edad vinculados con otro crimen contra un transportista. En este caso, los presuntos atacantes utilizaron una bicicleta para acercarse a la unidad antes de disparar contra el conductor.

Los casos son investigados dentro de las acciones policiales contra organizaciones dedicadas a la extorsión de conductores en el Callao. Entre los grupos mencionados figuran Los Coropuna y Los Calacos, vinculados con la captación de menores para ejecutar ataques.

Las llamadas muestran cómo fue coordinado el atentado

Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

Una de las principales evidencias corresponde a las llamadas grupales recuperadas por personal de inteligencia de la Región Policial Callao y agentes de la Divincri Callao y la Divincri Bellavista.

PUBLICIDAD

En una de las comunicaciones, los integrantes del grupo identifican la unidad que debía ser atacada y transmiten instrucciones al presunto ejecutor. La conversación registra referencias a la aproximación del vehículo y al momento en que debía utilizarse el arma.

“Bebacho, la primera combi que veas, ahorita va a cruzar”, se escucha en uno de los audios. La comunicación continúa con indicaciones sobre la presencia de una persona dentro del vehículo y la forma en que debía efectuarse el ataque.

Otra grabación registra la orden directa antes de los disparos: “Cuando la combi frena le mete, mano, todo en la cara”. Luego se escucha la confirmación de la ejecución.

La Policía utiliza estos registros para reconstruir la coordinación del atentado y determinar las funciones que cumplió cada persona involucrada.

Dentro de la investigación también figura una mujer identificada con el alias de Helen. Según la información proporcionada, habría ingresado a la unidad de transporte simulando ser pasajera antes del ataque.

La Policía sostiene que el adolescente conocido como Bebacho fue quien efectuó los disparos. Su participación se encuentra bajo investigación y las autoridades judiciales deben definir la medida que corresponde dentro del proceso.

PUBLICIDAD

La intervención de Helen forma parte de las diligencias destinadas a determinar cómo se ejecutó el ataque y qué función habría cumplido cada integrante del grupo.

Dos menores fueron vinculados con otro asesinato

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

En un segundo caso, la investigación policial apunta a dos adolescentes por el asesinato de un chofer de combi ocurrido el 2 de octubre. La víctima tenía 60 años y cubría la ruta Argentina-Lima.

De acuerdo con la información proporcionada, los menores utilizaron una bicicleta para aproximarse al vehículo. El ataque también fue registrado en imágenes, material que forma parte de las diligencias del caso.

Uno de los adolescentes fue identificado con el alias de Muelas, de 17 años, y fue trasladado al centro juvenil de Maranguita. El otro tiene 13 años y quedó bajo responsabilidad de sus familiares y representantes legales.

PUBLICIDAD

La diferencia en las medidas adoptadas para ambos menores forma parte del debate planteado por las autoridades sobre el tratamiento de adolescentes involucrados en delitos vinculados con organizaciones criminales.

Ministro del Interior cuestionó el uso de menores

Empresa de transporte no trabaja hace una semana por extorsiones. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video Latina)

El ministro del Interior se pronunció sobre los casos y señaló que las organizaciones criminales recurren a menores de edad como parte de sus mecanismos para ejecutar delitos.

“Todos sabemos que los escenarios han cambiado, que la criminalidad ha mutado y nuestras leyes siguen siendo las mismas”, declaró.

El ministro también sostuvo que los extorsionadores utilizan a menores debido a las consecuencias legales asociadas con su edad. “Sabemos que los extorsionadores utilizan a menores de edad para la impunidad del delito”, afirmó.

En el caso de Bebacho, la decisión sobre su eventual internamiento en un centro juvenil corresponde a las autoridades judiciales.