Perú

Caso Liceo Naval: comandante general de la Marina pidió perdón al escolar víctima de abuso sexual

El almirante Javier Bravo De Rueda expresó solidaridad con el menor y sus familiares durante una ceremonia institucional, mientras continúan las investigaciones por la denuncia y otro caso reportado en Maranguita

Comandante general de la Marina pide perdón a familia de adolescente víctima de abuso sexual.
Comandante general de la Marina pide perdón a familia de adolescente víctima de abuso sexual.
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El comandante general de la Marina de Guerra del Perú (MGP), almirante Javier Bravo De Rueda Delgado, pidió perdón a nombre de la institución por los casos que involucran a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise con denuncias de agresión sexual.

El pronunciamiento se produjo durante la ceremonia por el 205.° aniversario de la Marina y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos.

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Ante autoridades y familiares, el jefe naval se refirió al caso de un adolescente de 16 años, quien denunció una agresión sexual ocurrida a mediados de septiembre. El hecho involucró a seis escolares, quienes cumplen una medida de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

“Ante los hechos ocurridos recientemente con nuestra familia naval, expresamos nuestra más sincera solidaridad con la víctima y su familia. Rechazamos todo acto de violencia y lamentamos profundamente lo sucedido”, manifestó Bravo De Rueda durante el acto institucional.

La declaración constituyó la primera intervención pública del comandante general sobre el proceso que compromete a los adolescentes investigados. El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó el 18 de septiembre cuatro meses de internamiento preventivo para los seis menores investigados por el agravio denunciado contra su compañero.

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La medida se dictó mientras las autoridades recaban elementos para determinar lo sucedido. Por tratarse de adolescentes, sus identidades permanecen en reserva. El caso generó acciones de instituciones vinculadas con la protección de menores y la administración de justicia juvenil.

Fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y agentes de policía junto a un grupo de personas encapuchadas
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

La Marina expresó respaldo a la familia durante la ceremonia por el Combate de Angamos

El pronunciamiento del comandante coincide con una nueva denuncia registrada dentro del centro juvenil. El acta policial señala un presunto intento de agresión sexual contra otro adolescente internado. Según el documento, la madre del menor acudió a una comisaría de San Miguel el miércoles 7 de octubre para informar un posible delito contra la libertad sexual.

La denuncia ubica el episodio el martes 6 de octubre, alrededor de las 20:00, en el área de duchas. El adolescente realizaba su aseo cuando otro interno, de acuerdo con la versión consignada, habría tomado un palo de escoba e intentado usarlo para agredirlo sexualmente. El acta indica que el hecho no se concretó.

Transmisión en vivo del programa televisivo Beto a Saber desde los exteriores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Maranguita, en Lima. El reportero Carlo Navea informa junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú sobre las investigaciones y procedimientos judiciales en relación a la agresión denunciada contra un alumno del Liceo Naval.

Fiscalía de Familia investiga la denuncia por un presunto intento de agresión en Maranguita

El documento policial menciona que cuatro adolescentes estaban en el lugar durante el presunto episodio. El adolescente señalado tiene 17 años y permanece internado por el caso del Liceo Naval. La madre del menor afectado afirmó sentir temor por posibles represalias luego de presentar la denuncia.

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó que activó sus protocolos y aisló al adolescente señalado. También comunicó que brinda atención al menor afectado y apoyo a su madre.

El Ministerio Público realizó diligencias durante la madrugada con participación de la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y un médico legista.

La Fiscalía de Familia quedó a cargo de las actuaciones. Deberá recoger testimonios, revisar las condiciones del área de duchas e incorporar elementos que permitan contrastar el relato de la denunciante. El acta no contiene declaraciones directas de los adolescentes ni de los cuatro posibles testigos.

La Defensoría del Pueblo realizó acciones de supervisión tras la denuncia y pidió que las autoridades determinen las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

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