Ataque armado en Pataz deja dos vigilantes muertos y otros dos heridos en una bocamina vinculada a la minera Poderosa

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Dos trabajadores de seguridad privada murieron tras un ataque armado registrado el lunes 6 de octubre en el sector Santa María–Beta Briana, en el distrito de Pataz, región La Libertad. El hecho ocurrió en una bocamina vinculada a una concesión de la Compañía Minera Poderosa.

Las víctimas fueron identificadas como Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42. Ambos prestaban servicios para un minero artesanal con contrato vigente, según la información proporcionada sobre el caso.

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El ataque también dejó dos heridos, identificados como Vidal Tomás Villanueva Flores, de 34 años, y Armando Ferreyra Flores, de 30. Ambos recibieron atención médica inicial en la zona y fueron trasladados a Trujillo para recibir asistencia especializada, de acuerdo con los reportes del suceso.

La Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, intervino en el lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a los responsables.

Cómo ocurrió el ataque en la bocamina de Pataz

Vidal Tomás Villanueva Flores y Armando Ferreyra Flores fueron trasladados a Trujillo para recibir atención especializada. Un quinto trabajador logró salir ileso. Facebook

El ataque se produjo cerca de las 20:00 horas del lunes 6 de octubre, en la bocamina del nivel 2410, situada en el sector Santa María–Beta Briana, dentro de las instalaciones relacionadas con la minera Poderosa.

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De acuerdo con la información preliminar, el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento entre trabajadores mineros y presuntos integrantes de organizaciones criminales. Otro reporte policial señala que el hecho podría estar vinculado con una toma de rehenes dentro de la bocamina, circunstancia que permanece bajo investigación.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a dos hombres muertos por impactos de arma de fuego y a otros dos con heridas de gravedad. Un quinto trabajador logró salir ileso, según los reportes difundidos sobre la emergencia.

Minera Poderosa solicita más recursos para combatir la actividad ilegal

Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42, fallecieron durante un ataque armado en una bocamina vinculada a la Compañía Minera Poderosa. Composición: Infobae

La Compañía Minera Poderosa confirmó que colabora con la Policía Nacional del Perú para facilitar las investigaciones. La empresa busca que las autoridades esclarezcan el ataque y determinen quiénes participaron en la incursión armada.

Asimismo, la compañía solicitó al Poder Ejecutivo un mayor despliegue de recursos para el Comando Unificado de Pataz, con el objetivo de reforzar las acciones frente a la actividad minera ilegal y los hechos de violencia que afectan a la provincia.

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El pedido se produce tras un nuevo episodio armado en una zona donde las operaciones mineras y las intervenciones de seguridad requieren la actuación coordinada de las instituciones estatales. La investigación del caso permanece a cargo de las autoridades competentes.

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú condena el ataque

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) difundió un comunicado el 8 de octubre en el que condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares de los dos trabajadores fallecidos. La institución también manifestó su solidaridad con los heridos, sus compañeros y las personas afectadas por el suceso.

En el documento, el IIMP sostuvo: “La minería ilegal es crimen organizado”. Además, advirtió sobre las consecuencias de la violencia para las comunidades y el Estado de Derecho.

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La entidad instó a las autoridades a restablecer el orden y actuar contra las actividades ilegales. También reclamó garantías de seguridad para los trabajadores mineros, con el propósito de que puedan desempeñar sus labores sin poner en riesgo sus vidas.

El instituto reafirmó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, y pidió medidas frente a los hechos de violencia registrados en Pataz.