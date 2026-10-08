Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 8 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,86 soles, manteniendo el precio de cierre anterior, con una variación porcentual de -0,06% respecto a la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,25%, mientras que en el último año su valor se ha reducido en un 2,3%.

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