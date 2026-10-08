Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de Los Olivos: Felipe Castillo Alfaro

Luis Felipe Castillo se perfila como el virtual alcalde de Los Olivos - Créditos: Felipe Castillo Alfaro Facebook.

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Con más del 93 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Felipe Baldomero Castillo Alfaro, de Avanza País-Partido de Integración Social, se perfila como el virtual alcalde de Los Olivos tras alcanzar el 23,688 % de los votos emitidos.

El exburgomaestre mantiene una ventaja estrecha sobre Luis Milla, representante de Renovación Popular, quien registra el 21,888 % en una de las contiendas más ajustadas de esta elección municipal.

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El resultado adquiere especial relevancia debido a que la Municipalidad de Los Olivos ha permanecido durante 26 años acumulados bajo la conducción de integrantes de una misma familia.

El propio Castillo Alfaro ocupó el sillón municipal durante varios periodos y, posteriormente, su hijo Luis Felipe Castillo Oliva asumió la administración distrital en 2023, cargo que ejerce hasta el cierre del periodo 2023-2026.

El candidato de Avanza País supera por una estrecha diferencia a Luis Milla de Renovación Popular en una de las contiendas más ajustadas - Créditos: Felipe Baldomero Castillo Alfaro Facebook.

Hoja de vida

A sus 76 años, el candidato de Avanza País cuenta con una extensa trayectoria vinculada con la medicina y la gestión pública. Nació el 23 de agosto de 1949 en Marcará, provincia de Carhuaz, Áncash. Sin embargo, desarrolló gran parte de su actividad profesional y política en Lima Norte, donde construyó una presencia sostenida durante las últimas décadas.

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Su formación académica está relacionada principalmente con las ciencias de la salud. En 1978 obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Trujillo. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y consiguió la especialización en Ginecología y Obstetricia. También registra estudios concluidos de maestría en Gobernabilidad en la Universidad San Martín de Porres.

Durante los últimos años, su experiencia laboral también se extendió al ámbito privado. Entre 2024 y 2026 ejerció como auditor interno en la Clínica Izaguirre S.A.C. Asimismo, ocupó la jefatura médica y de servicios de Preventiva Perú S.A.C. entre 2023 y 2026. En el sector estatal, brindó asesoría técnica al despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Miguel durante 2023.

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Su recorrido político en Los Olivos se remonta a anteriores procesos electorales. Según la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ejerció como alcalde distrital en distintos periodos. Entre sus últimas administraciones figuran las comprendidas entre 2011 y 2014 y entre 2019 y 2022, esta última bajo la agrupación Siempre Unidos.

El candidato se perfila como virtual alcalde de Los Olivos con 23,688 % de los votos, según el avance de las actas de la ONPE - Créditos: Felipe Castillo Alfaro Facebook.

En el ámbito partidario, formó parte del Comité Ejecutivo Nacional y del Plenario Electoral de Alianza Solidaridad Nacional entre 2010 y 2011. Antes de competir nuevamente por la alcaldía, registró su renuncia a Renovación Popular y País para Todos durante 2024. Su actual candidatura se concretó bajo la organización Avanza País.

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Respecto de su situación patrimonial, la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025 señala que reportó ingresos anuales por S/ 246.170 provenientes del sector privado. En cuanto a bienes muebles, declaró dos vehículos valorizados en conjunto en S/216.200.

En el rubro inmobiliario, consignó un predio ubicado en San Martín de Porres que fue vendido en junio de 2021. Además, su hoja de vida no registra sentencias por delitos dolosos ni demandas relacionadas con obligaciones familiares o laborales.

En la información adicional presentada ante el JNE, Castillo Alfaro consignó que el 7 de agosto de 2023 realizó el pago total de una reparación civil establecida a favor del Estado. El desembolso se efectuó mediante un cheque de gerencia, con lo que dio por concluido dicho proceso judicial.

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