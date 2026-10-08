Gamarra se suma a la fiebre de BTS en Lima: emprendedores venden más de 10 mil prendas y sorprenden con diseños personalizados

La fiebre de BTS llegó a Gamarra y sorprendió a los emprendedores, que vendieron más de 10 mil prendas inspiradas en el grupo surcoreano. Ante la demanda de ARMY, los comerciantes incorporaron diseños personalizados y nuevos cortes, con polos desde S/15. Fuente: Exitosa Noticias

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La llegada de BTS a Lima desató la emoción de ARMY, el fandom de la banda surcoreana, y también impulsó el movimiento comercial en Gamarra. Mientras las seguidoras asisten a los conciertos en el Estadio San Marcos, los emprendedores del emporio confeccionan polos y merchandising inspirado en los integrantes y en la gira mundial Arirang.

Uno de los negocios dedicados a este rubro registró una demanda que superó sus proyecciones iniciales. Sebastián Salinas, empresario de Gamarra, contó a Exitosa Noticias que las ventas de prendas alusivas al grupo duplicaron el récord que habían alcanzado durante otro concierto. Desde mediados de septiembre hasta el 8 de octubre, acumularon más de 10.000 unidades vendidas.

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Junto a Janelisa Naima Torres, diseñadora y fan de BTS, el emprendedor presentó diferentes modelos personalizados y explicó cómo adaptaron su oferta a los pedidos de las fans peruanas. La variedad incluye estampados con imágenes de los artistas, cortes modernos y alternativas para distintos presupuestos.

Un puesto de venta exhibe prendas de vestir y accesorios alusivos al grupo BTS en el emporio comercial de Gamarra en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS duplica el récord de ventas de merchandising en Gamarra

La expectativa por los conciertos de BTS en Perú se convirtió en una oportunidad comercial para los emprendedores que prepararon productos inspirados en la banda. Salinas explicó que inicialmente esperaban un movimiento similar al de otras presentaciones musicales, como las de Bad Bunny, pero el resultado fue mucho mayor.

Durante una entrevista con el medio de comunicación, el empresario señaló que el anterior récord de ventas de su negocio correspondía al concierto de Guns N’ Roses. Sin embargo, la demanda vinculada con el grupo surcoreano duplicó esa marca y obligó a prestar mayor atención a los pedidos.

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“Desde quincena de septiembre hasta la fecha vamos algo de diez mil y pico prendas vendidas”, indicó Salinas al detallar el volumen alcanzado hasta el momento de la conversación. La cifra corresponde a las ventas de su negocio y refleja el interés que generaron los productos relacionados con la banda.

El emprendedor también comentó que la presencia de las fans con polos y prendas alusivas a BTS se hizo cada vez más visible en las calles. La demanda llevó al negocio a incorporar nuevos modelos para responder a las preferencias de las integrantes de ARMY.

Sebastián Salinas y Janelisa Naima Torres presentan camisetas alusivas al grupo BTS confeccionadas en Gamarra durante una entrevista radial. (Captura: Exitosa Noticias)

Polos personalizados y nuevos cortes para ARMY

Entre los productos que ofrecen los emprendedores figuran polos con imágenes de los integrantes de BTS y diseños vinculados con la gira Arirang. Durante la entrevista, Torres mostró estampados que pueden transferirse a las prendas mediante un proceso de planchado realizado en tienda.

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La diseñadora explicó que las compradoras tienen la posibilidad de llevar una propuesta propia o solicitar que el negocio prepare un diseño personalizado. De esta manera, pueden elegir imágenes y composiciones relacionadas con el grupo para confeccionar una prenda de su preferencia.

La variedad también se extendió a los cortes. Según Salinas, las solicitudes de las fans motivaron la incorporación de modelos asimétricos, que dejan un hombro al descubierto, además de los estilos oversized, de silueta amplia, y boxy fit, con una forma más cuadrada.

En cuanto a los precios, el empresario mencionó alternativas de S/15, S/26 y S/35, según el modelo. La oferta permite encontrar distintas opciones de merchandising inspirado en la banda, mientras los emprendedores ajustan su producción a los pedidos que reciben durante las fechas de los conciertos.

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Comerciantes venden camisetas, gorras y recuerdos de la banda surcoreana BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Elizalde)

La historia de BTS también inspira a los emprendedores de Gamarra

La conexión de Torres con la banda va más allá de sus canciones y coreografías. La diseñadora explicó que una de las razones de su admiración es la trayectoria de los integrantes y el crecimiento que alcanzaron desde sus primeros años en la industria musical.

“Empezaron desde abajo, no es que lo tenían todo”, comentó al recordar los inicios del grupo. Para Torres, la historia de BTS representa un ejemplo de esfuerzo y disciplina que también puede resultar motivador para quienes desarrollan sus propios negocios.

Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

Otro elemento presente en los productos es Arirang, nombre de la gira y del álbum que el grupo promociona en esta etapa. La diseñadora explicó que se trata de un canto tradicional coreano que la banda busca dar a conocer ante el público internacional mediante su recorrido musical.

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La fiebre por BTS en Lima también se refleja en las iniciativas del fandom durante los conciertos. Mientras las fans organizan muestras de apoyo para sus artistas favoritos, los emprendedores de Gamarra aprovechan el interés por la banda para ofrecer prendas personalizadas y ampliar una línea de productos que superó sus expectativas iniciales.