Perú

Gamarra se suma a la fiebre de BTS en Lima: emprendedores venden más de 10 mil prendas y sorprenden con diseños personalizados

La pasión de ARMY por BTS disparó las ventas en Gamarra, donde los emprendedores ofrecen polos personalizados, diseños inspirados en su gira mundial y modelos desde S/15

La fiebre de BTS llegó a Gamarra y sorprendió a los emprendedores, que vendieron más de 10 mil prendas inspiradas en el grupo surcoreano. Ante la demanda de ARMY, los comerciantes incorporaron diseños personalizados y nuevos cortes, con polos desde S/15. Fuente: Exitosa Noticias
Guardar

La llegada de BTS a Lima desató la emoción de ARMY, el fandom de la banda surcoreana, y también impulsó el movimiento comercial en Gamarra. Mientras las seguidoras asisten a los conciertos en el Estadio San Marcos, los emprendedores del emporio confeccionan polos y merchandising inspirado en los integrantes y en la gira mundial Arirang.

Uno de los negocios dedicados a este rubro registró una demanda que superó sus proyecciones iniciales. Sebastián Salinas, empresario de Gamarra, contó a Exitosa Noticias que las ventas de prendas alusivas al grupo duplicaron el récord que habían alcanzado durante otro concierto. Desde mediados de septiembre hasta el 8 de octubre, acumularon más de 10.000 unidades vendidas.

PUBLICIDAD

Junto a Janelisa Naima Torres, diseñadora y fan de BTS, el emprendedor presentó diferentes modelos personalizados y explicó cómo adaptaron su oferta a los pedidos de las fans peruanas. La variedad incluye estampados con imágenes de los artistas, cortes modernos y alternativas para distintos presupuestos.

Puesto con camisetas impresas de BTS, gorras y un bastón de luz frente a una calle con el cartel de Gamarra y transeúntes.
Un puesto de venta exhibe prendas de vestir y accesorios alusivos al grupo BTS en el emporio comercial de Gamarra en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS duplica el récord de ventas de merchandising en Gamarra

La expectativa por los conciertos de BTS en Perú se convirtió en una oportunidad comercial para los emprendedores que prepararon productos inspirados en la banda. Salinas explicó que inicialmente esperaban un movimiento similar al de otras presentaciones musicales, como las de Bad Bunny, pero el resultado fue mucho mayor.

Durante una entrevista con el medio de comunicación, el empresario señaló que el anterior récord de ventas de su negocio correspondía al concierto de Guns N’ Roses. Sin embargo, la demanda vinculada con el grupo surcoreano duplicó esa marca y obligó a prestar mayor atención a los pedidos.

PUBLICIDAD

“Desde quincena de septiembre hasta la fecha vamos algo de diez mil y pico prendas vendidas”, indicó Salinas al detallar el volumen alcanzado hasta el momento de la conversación. La cifra corresponde a las ventas de su negocio y refleja el interés que generaron los productos relacionados con la banda.

El emprendedor también comentó que la presencia de las fans con polos y prendas alusivas a BTS se hizo cada vez más visible en las calles. La demanda llevó al negocio a incorporar nuevos modelos para responder a las preferencias de las integrantes de ARMY.

Un hombre y una mujer muestran estampados y camisetas con la imagen del grupo surcoreano BTS frente a dos micrófonos de estudio
Sebastián Salinas y Janelisa Naima Torres presentan camisetas alusivas al grupo BTS confeccionadas en Gamarra durante una entrevista radial. (Captura: Exitosa Noticias)

Polos personalizados y nuevos cortes para ARMY

Entre los productos que ofrecen los emprendedores figuran polos con imágenes de los integrantes de BTS y diseños vinculados con la gira Arirang. Durante la entrevista, Torres mostró estampados que pueden transferirse a las prendas mediante un proceso de planchado realizado en tienda.

La diseñadora explicó que las compradoras tienen la posibilidad de llevar una propuesta propia o solicitar que el negocio prepare un diseño personalizado. De esta manera, pueden elegir imágenes y composiciones relacionadas con el grupo para confeccionar una prenda de su preferencia.

La variedad también se extendió a los cortes. Según Salinas, las solicitudes de las fans motivaron la incorporación de modelos asimétricos, que dejan un hombro al descubierto, además de los estilos oversized, de silueta amplia, y boxy fit, con una forma más cuadrada.

En cuanto a los precios, el empresario mencionó alternativas de S/15, S/26 y S/35, según el modelo. La oferta permite encontrar distintas opciones de merchandising inspirado en la banda, mientras los emprendedores ajustan su producción a los pedidos que reciben durante las fechas de los conciertos.

Collage con tres fotos de recuerdos de BTS: cintas colgantes con pases, un perchero de camisetas y gorras, y tarjetas con fotografías
Comerciantes venden camisetas, gorras y recuerdos de la banda surcoreana BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos en Lima. (Paula Elizalde)

La historia de BTS también inspira a los emprendedores de Gamarra

La conexión de Torres con la banda va más allá de sus canciones y coreografías. La diseñadora explicó que una de las razones de su admiración es la trayectoria de los integrantes y el crecimiento que alcanzaron desde sus primeros años en la industria musical.

“Empezaron desde abajo, no es que lo tenían todo”, comentó al recordar los inicios del grupo. Para Torres, la historia de BTS representa un ejemplo de esfuerzo y disciplina que también puede resultar motivador para quienes desarrollan sus propios negocios.

Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

Otro elemento presente en los productos es Arirang, nombre de la gira y del álbum que el grupo promociona en esta etapa. La diseñadora explicó que se trata de un canto tradicional coreano que la banda busca dar a conocer ante el público internacional mediante su recorrido musical.

La fiebre por BTS en Lima también se refleja en las iniciativas del fandom durante los conciertos. Mientras las fans organizan muestras de apoyo para sus artistas favoritos, los emprendedores de Gamarra aprovechan el interés por la banda para ofrecer prendas personalizadas y ampliar una línea de productos que superó sus expectativas iniciales.

Temas Relacionados

BTS en PerúBTSGamarraperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallan hojas de coca en llamas sacrificadas por los incas en Perú y descubren evidencia inédita de un antiguo ritual

Los restos vegetales fueron encontrados en tres animales jóvenes en Tambo Viejo, en el valle de Acarí. El descubrimiento aporta evidencia arqueológica directa sobre el uso ceremonial de esta planta sagrada

Hallan hojas de coca en llamas sacrificadas por los incas en Perú y descubren evidencia inédita de un antiguo ritual

Papa León XIV vuelve a Cusco, la ciudad que prepara una recepción entre fe, quechua y tradición

La Iglesia local organizó oraciones, catequesis y actividades en dos espacios centrales de la ciudad, donde se prevé la participación de fieles, sacerdotes, religiosas y comunidades quechuahablantes

Papa León XIV vuelve a Cusco, la ciudad que prepara una recepción entre fe, quechua y tradición

Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Tras quedarse sin disputar un partido oficial con Deportivo Soan, Grace Kelly, atacante norteamericana, tendrá la oportunidad de jugar el torneo peruano con la camiseta de Wanka

Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Bassco Soyer demuestra su felicidad por debutar con Perú en una gira esperpéntica, aunque advierte: “Mucho por trabajar”

Por puro rendimiento en el plantel de reserva del Gil Vicente, al que fue ascendido a inicios de la nueva temporada, el peruano fue llamado por primera vez por Mano Menezes en una expedición fallida

Bassco Soyer demuestra su felicidad por debutar con Perú en una gira esperpéntica, aunque advierte: “Mucho por trabajar”

BTS en Perú: cuáles son las canciones más famosas, fecha y horario de concierto

La banda surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegó a Perú tras haber realizado los dos primeros conciertos de su tramo sudamericano en Bogotá, Colombia

BTS en Perú: cuáles son las canciones más famosas, fecha y horario de concierto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

DEPORTES

Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Deportivo Wanka ficha a voleibolista estadounidense que no pudo debutar en Perú la temporada pasada por romperse los ligamentos

Bassco Soyer demuestra su felicidad por debutar con Perú en una gira esperpéntica, aunque advierte: “Mucho por trabajar”

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

El valor que Cristian Souza le da al triunfo de Cienciano ante CD Moquegua: “Sabíamos que estábamos en deuda”

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026