Perú

Campaña veterinaria gratis para este viernes 09 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos recibirán orientación sobre alimentación, nutrición y cuidados necesarios para mejorar el bienestar de sus mascotas

La actividad promoverá la tenencia responsable mediante charlas sobre las obligaciones y cuidados de los propietarios - Créditos: Magnific.
La actividad promoverá la tenencia responsable mediante charlas sobre las obligaciones y cuidados de los propietarios - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Puente Piedra organizará este viernes 9 de octubre una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos que buscan atención básica para sus mascotas. La jornada reunirá distintos servicios orientados a la prevención de enfermedades, el cuidado de animales de compañía y la promoción de una convivencia responsable dentro de los hogares.

La iniciativa permitirá que los propietarios accedan a prestaciones destinadas a perros y otros animales domésticos, con alternativas relacionadas con higiene, salud preventiva y orientación. Además, la actividad incluirá espacios informativos para quienes deseen conocer mejores prácticas de alimentación, protección y bienestar animal.

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Entre las atenciones previstas se encuentran:

  • Registro de canes: permitirá realizar la inscripción correspondiente de los perros que acudan a la jornada.
  • Antipulgas: aplicación de medidas para prevenir o controlar la presencia de pulgas en las mascotas.
  • Limpieza de orejas: atención básica para contribuir a la higiene de esta zona y reducir la acumulación de suciedad.
  • Consulta veterinaria: evaluación general para identificar posibles problemas y brindar recomendaciones según cada caso.
  • Corte de uñas: servicio de higiene destinado a mantener las uñas de los animales en condiciones adecuadas.
  • Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: orientación práctica sobre alternativas de alimentación y cuidados relacionados con la nutrición.
  • Desparasitación: procedimiento preventivo para combatir parásitos que pueden afectar a los animales.
  • Charla de tenencia responsable: información sobre las obligaciones y cuidados que implica tener una mascota en casa.
  • Vacuna antirrábica: medida preventiva destinada a proteger a los animales frente a la rabia.
Los propietarios podrán acceder a consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y tratamiento contra la sarna - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.
Los propietarios podrán acceder a consulta veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y tratamiento contra la sarna - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

La jornada también contempla actividades vinculadas con la protección y el bienestar de los animales. Entre ellas figura una opción de adopción, pensada para personas interesadas en incorporar una mascota a su familia y ofrecerle un hogar.

  • Adopción de mascotas: espacio destinado a facilitar el encuentro entre animales que buscan una familia y personas interesadas en brindarles un hogar.
  • Fifi Look: propuesta relacionada con el cuidado y arreglo estético de los animales participantes.
  • Huellitas de amor: actividad enfocada en promover el vínculo afectivo y el cuidado responsable de las mascotas.
  • Denuncia por maltrato animal: orientación para conocer los canales correspondientes ante situaciones que vulneren el bienestar de un animal.
  • Tratamiento contra la sarna: atención destinada a casos relacionados con esta afección dermatológica.
  • Prevención del dengue: recomendaciones para reducir factores que favorecen la presencia del mosquito transmisor.
  • Prevención de la leptospirosis: información sobre medidas que ayudan a disminuir el riesgo de esta enfermedad.

La campaña representa una alternativa para que las familias del distrito puedan acceder a orientación y servicios básicos sin costo. El cuidado preventivo permite detectar señales de alerta, mantener condiciones adecuadas de higiene y adoptar medidas que favorezcan la salud de los animales de compañía.

Asimismo, las actividades educativas buscan reforzar la responsabilidad de los propietarios. Alimentación adecuada, controles periódicos, vacunación, limpieza y atención ante cualquier cambio en el comportamiento o estado físico forman parte de las acciones necesarias para garantizar mejores condiciones de vida.

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La campaña incluirá atenciones de higiene como limpieza de orejas, corte de uñas y aplicación de antipulgas - Créditos: Magnific.
La campaña incluirá atenciones de higiene como limpieza de orejas, corte de uñas y aplicación de antipulgas - Créditos: Magnific.

¿Cómo proteger a las mascotas ante el frío?

  • Mantén a las mascotas en un espacio protegido del viento, la humedad y las bajas temperaturas, especialmente durante la noche.
  • Coloca una cama o manta limpia y seca para conservar su calor corporal. Evita que duerman directamente sobre el suelo.
  • En perros de pelo corto, pequeños, cachorros o adultos mayores, considera prendas abrigadoras durante los momentos más fríos.
  • Reduce los baños innecesarios y sécalos completamente después de cada limpieza para evitar que permanezcan húmedos.
  • Procura que tengan agua disponible y una alimentación adecuada para mantener su energía.
  • Observa temblores, decaimiento o respiración inusual y consulta con un veterinario si aparecen estos signos.

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