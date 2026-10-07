Renovación Popular no descarta cambios a las facultades aprobadas en la Cámara de Diputados: “No somos mesa de partes”

La senadora Katherine Ampuero ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Congreso. Durante la entrevista, la legisladora aborda la postura que asumirá el Senado frente a las facultades legislativas remitidas por la Cámara de Diputados y los límites para su modificación.

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La senadora de Renovación Popular, Katherine Ampuero, afirmó que la Cámara de Senadores revisará el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días antes de definir su posición.

La parlamentaria sostuvo que la cámara alta puede aprobar, archivar o modificar el texto remitido por Diputados, aunque descartó incorporar materias que quedaron fuera de la propuesta aprobada.

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“Nosotros no somos mesa de partes para recibir lo que viene de la Cámara de Diputados y automáticamente aprobarlo”, declaró Ampuero a Canal N. La legisladora señaló que el Senado actuará “dentro del parámetro de la Constitución y el reglamento del Senado de la República”.

La Cámara de Diputados aprobó la delegación de facultades con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de que una reconsideración revirtiera el rechazo inicial del Pleno.

El texto reúne 20 puntos sobre seguridad ciudadana y la respuesta ante el fenómeno El Niño, y debe pasar ahora a la cámara alta para completar el trámite legislativo.

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La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 66 votos a favor después de que una reconsideración revirtió el rechazo inicial.

El Senado podrá revisar el dictamen sin alterar su contenido central

Ampuero indicó que la Constitución y el reglamento permiten al Senado aprobar el dictamen en los mismos términos, enviarlo al archivo o introducir cambios. Sin embargo, precisó que las modificaciones no pueden alterar el objeto de la delegación solicitada.

“Somos una cámara reflexiva, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo y, si hay alguna modificación que hacer, tengan la plena seguridad de que estas no van a desnaturalizar ello”, afirmó.

La senadora de Renovación Popular respondió así a las advertencias formuladas por cuatro bancadas de Diputados, que habían pedido al Senado respetar el acuerdo alcanzado en la cámara baja. La parlamentaria cuestionó ese pedido y remarcó que los senadores no pueden renunciar a sus atribuciones de revisión.

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Aun así, sostuvo que esa facultad no habilita a la cámara alta a volver a debatir materias que ya fueron retiradas, archivadas o rechazadas durante la discusión en Diputados. “Nos vamos a ceñir estrictamente al dictamen”, señaló.

El Senado podrá modificar el texto sobre la delegación de facultades siempre que no altere el objeto central del pedido ejecutivo. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Renovación Popular descarta reincorporar tasas de interés y medidas para MYPEs

La precisión de Ampuero apunta a uno de los principales puntos de discusión en torno a las facultades legislativas. El pedido original del Gobierno incluía 66 medidas en 8 materias, pero el dictamen aprobado quedó limitado a seguridad ciudadana y acciones vinculadas con el fenómeno El Niño.

La Cámara de Diputados dejó fuera propuestas sobre feriados no laborables, promoción del empleo, formalización laboral, fiscalización del trabajo, cambios tributarios y aduaneros, además de reformas en sectores como minería, energía, pesca, industria y turismo.

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Tampoco avanzó la propuesta para eliminar los límites a las tasas de interés establecidos por la Ley 31143, tema vinculado al debate sobre la usura. Sobre esa posibilidad, Ampuero fue explícita: “No vamos a pretender que modificar implique incorporar lo de las tasas, que ha sido absolutamente rechazado por parte de la Cámara de Diputados”.

La bancada de Renovación Popular descartó la reincorporación de temas sobre límites a las tasas de interés que resultaron rechazados en Diputados. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Los cambios solo podrían darse en seguridad y respuesta ante El Niño

La senadora afirmó que, si el Senado decide modificar el dictamen, los cambios deberán permanecer dentro de los dos bloques aprobados por Diputados. “Si hay algo que modificar, será dentro de lo que ha sido seguridad y dentro de lo que ha sido la atención a lo que se nos va a venir con el fenómeno del Niño”, indicó.

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En seguridad ciudadana, el Ejecutivo podría legislar sobre control migratorio, identificación de personas, bloqueo de líneas y equipos móviles usados en delitos, comunicaciones ilegales desde cárceles, armas de fuego y reformas penitenciarias.

En el bloque referido al fenómeno El Niño, el dictamen contempla medidas para la ayuda humanitaria, el financiamiento agrario, la infraestructura, la vivienda, el agua y el saneamiento. También incluye el certificado de cosecha electrónico para facilitar el acceso de productores a créditos, seguros y garantías.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, informó que el texto será remitido al Senado. La cámara alta deberá definir cuándo incorpora el dictamen a su agenda y si lo aprueba sin cambios o plantea ajustes dentro de los límites fijados por Diputados.

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