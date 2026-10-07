Feriados, usura y empleo: las medidas económicas que Diputados dejó fuera de las facultades, pero no todo está “perdido”

La aprobación del dictamen requirió de una reconsideración en el Pleno y alcanzó 66 votos a favor. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

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La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días calendario en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. El dictamen en mayoría de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, luego de que una reconsideración revirtiera el rechazo inicial del Pleno.

La fórmula aprobada reúne 20 ítems y será enviada al Senado para continuar su trámite. Aunque conserva disposiciones con incidencia económica en agricultura, infraestructura, vivienda, agua y saneamiento, dejó fuera una parte importante del pedido original del Ejecutivo, que incluía 66 medidas en ocho materias.

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El recorte mantuvo medidas para emergencias, pero excluyó reformas económicas generales

El dictamen aprobado conserva herramientas que pueden tener impacto económico, aunque están vinculadas con la atención del fenómeno El Niño.

Entre ellas figuran el certificado de cosecha electrónico para facilitar el acceso de productores agrarios a créditos y seguros, la ampliación de Obras por Impuestos para intervenciones de gestión de riesgos y la simplificación de procedimientos para infraestructura, vivienda y saneamiento.

Las medidas autorizadas contemplan la creación del certificado de cosecha electrónico para facilitar el acceso a créditos agrarios. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Sin embargo, la Cámara de Diputados no incluyó materias que suponían cambios generales en la regulación económica y productiva. Entre las propuestas que no fueron incluidas figuran:

Feriados no laborables: quedó fuera la facultad para modificar su regulación, planteada dentro del bloque laboral.

Topes a las tasas de interés: no avanzó la propuesta para eliminar los límites establecidos por la Ley 31143, vinculada al debate sobre la usura.

Micro y pequeñas empresas: se excluyeron medidas sobre formalización, factoring, capital semilla, garantías, crédito productivo y financiamiento para emprendimientos.

Empleo y fiscalización laboral: no se aprobaron cambios para promover empleo juvenil y autoempleo, ni modificaciones a la inspección laboral o al marco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Tributación y aduanas: quedaron fuera posibles reformas a regímenes tributarios, obligaciones formales de las empresas, Código Tributario, normas aduaneras y facilitación del comercio exterior.

Sistema financiero: tampoco se incluyeron disposiciones sobre inclusión financiera, finanzas abiertas, nuevos productos de crédito o seguros y acceso de entidades privadas a datos de identidad.

Minería, energía, pesca, industria y turismo: el texto no contempla cambios generales en concesiones mineras, hidrocarburos, electricidad, pesca, infraestructura industrial o promoción turística.

La exclusión de estos temas fue parte de la negociación que permitió la aprobación de una fórmula limitada a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. En el primer bloque, el Ejecutivo podrá legislar sobre control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, reforma penitenciaria, extorsión, sicariato y ciberdelincuencia.

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El Poder Ejecutivo legislará en seguridad ciudadana sobre temas de control migratorio, extorsión, sicariato y ciberdelincuencia. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

El Senado definirá si se mantiene el acuerdo alcanzado en Diputados

El Senado sesiona este miércoles 7 de octubre desde las 12:00. La convocatoria difundida antes de la aprobación en Diputados incluía otros asuntos, por lo que aún debe confirmarse cuándo ingresará formalmente el dictamen sobre delegación de facultades a la agenda de la cámara alta.

La revisión abrirá una nueva etapa de negociación. En la víspera de la votación, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación exigieron que el Senado respete el contenido aprobado por la Cámara de Diputados y no incorpore materias ajenas al acuerdo, como reformas laborales, financieras o tributarias.

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Fuerza Popular tiene 22 de los 60 senadores y Renovación Popular, 8. Ambos grupos suman la mitad de la cámara, por lo que requerirán respaldos adicionales si todos los integrantes participan en una eventual votación.