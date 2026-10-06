Perú

ERM 2026: Fiscalía reporta 165 detenidos por suplantación, propaganda y otros delitos

El Ministerio Público informó que la mayor cantidad de intervenciones se registró el domingo 4 de octubre, durante la jornada de votación

Un elector habría fotografiado la opción que marcó en su cédula dentro de la cámara secreta. Su voto correspondía a Perú Primero y fue declarado nulo.
Un elector habría fotografiado la opción que marcó en su cédula dentro de la cámara secreta. Su voto correspondía a Perú Primero y fue declarado nulo.
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El Ministerio Público informó que 165 personas fueron detenidas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) en 28 distritos fiscales del país.

El balance, elaborado con datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), reúne intervenciones por presuntos delitos electorales ocurridas entre el 1 y el 5 de octubre. La mayor parte de los casos se concentró el domingo 4, día de la votación.

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De las 165 detenciones, 148 se produjeron el día central de los comicios. Las otras 17 fueron registradas el 1, 3 y 5 de octubre. La suplantación de votante encabezó la lista de intervenciones, con 59 personas detenidas.

La propaganda electoral en periodo prohibido sumó 31 casos, mientras que la publicidad ilegal sobre el sentido del voto acumuló 27. Los datos corresponden a reportes incorporados al registro oficial durante el monitoreo fiscal.

El informe también consignó nueve detenidos por presunto expendio de bebidas alcohólicas durante la restricción electoral. Ocho personas fueron intervenidas por atentados contra el derecho de sufragio y otras ocho por inducción a no votar o a hacerlo en determinado sentido. A esas cifras se añadieron siete detenidos por delitos contra el sufragio y seis por presunto porte de armas durante el periodo electoral.

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Además de los incidentes de seguridad, la jornada electoral estuvo marcada por intervenciones vinculadas a presuntos delitos electorales, reportes sobre la ley seca y situaciones curiosas en distintos puntos del país. Composición: Infobae
Además de los incidentes de seguridad, la jornada electoral estuvo marcada por intervenciones vinculadas a presuntos delitos electorales, reportes sobre la ley seca y situaciones curiosas en distintos puntos del país. Composición: Infobae

Cusco, Áncash y Huánuco concentraron el mayor número de intervenciones

Cusco registró el mayor número de intervenciones, con 18 detenidos, seguido por Áncash, con 17, y Huánuco, con 14. Ayacucho sumó 12 casos y Cajamarca, 10. Los distritos fiscales de Lima Sur, Ica, Huancavelica y Arequipa informaron nueve detenciones cada uno.

Amazonas y Loreto registraron siete intervenciones por distrito fiscal. El reporte no precisa la situación procesal posterior de los detenidos ni las decisiones adoptadas en cada caso por las fiscalías competentes.

La Fiscalía de la Nación señaló que cerca de 7 mil fiscales permanecieron en alerta antes, durante y después de la jornada. La Oficina de Observatorio de Criminalidad contabilizó 14.110 actuaciones preventivas en el país, de las cuales 5.330 correspondieron al 4 de octubre.

Las verificaciones incluyeron la entrega de material electoral, la instalación de mesas, la ausencia de propaganda en los locales de votación y el cumplimiento de la prohibición de vender alcohol.

Además, los fiscales emitieron 2.351 exhortaciones, 1.535 recomendaciones y seis derivaciones durante las labores preventivas. Estas acciones se realizaron en coordinación con los organismos del sistema electoral, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

El despliegue incluyó orientación a los electores sobre situaciones que podían requerir una comunicación inmediata a las autoridades, como presuntas amenazas, ofrecimientos de dinero, reparto de propaganda o presión para condicionar el sufragio.

El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, explicó durante la jornada que ciertas conductas pueden constituir presión sobre el elector.

Mencionó amenazas para votar por una candidatura y exigencias de mostrar una fotografía de la cédula como ejemplos que deben ser evaluados. También aludió a un caso informado a la Fiscalía sobre un ofrecimiento de S/ 100 para respaldar a un candidato y acreditar la elección con una imagen.

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