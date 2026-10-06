BTS en Lima: conciertos y documentales para ver en streaming antes de sus tres fechas en el Estadio San Marcos

La programación también reúne contenidos de Blackpink y Aespa para seguir el fenómeno del K-pop desde casa

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La llegada de BTS a Lima tendrá tres fechas con localidades agotadas y pondrá en primer plano el alcance del K-pop en la región. Antes de los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre, la plataforma de streaming y televisión en vivo DGO reunió recitales y documentales del grupo surcoreano, además de producciones de Blackpink y Aespa disponibles a través de Prime Video y Disney+.

La capital peruana será la segunda escala latinoamericana de la gira mundial Arirang, que comenzó el 2 y el 3 de octubre en Bogotá. El recorrido prevé 14 presentaciones en cinco ciudades: Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y San Pablo completarán el tramo sudamericano, que finalizará el 31 de octubre.

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El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volverá a presentarse con sus siete integrantes tras el período en que cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La convocatoria en Perú reflejó el nivel de expectativa por el regreso: más de 521 mil personas se anotaron en las filas virtuales para adquirir entradas para las funciones de Lima, según datos de PromPerú citados por medios internacionales.

La gira llegará al Estadio San Marcos con un montaje de 360 grados, pasarelas y una escenografía inspirada en el palacio Gyeongbokgung, de Seúl. La escala peruana quedará entre los conciertos de Bogotá y las fechas previstas en Chile, Argentina y Brasil.

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BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre

Recitales y documentales para seguir la previa

La selección de DGO apunta a extender la experiencia de los conciertos hacia las pantallas. La plataforma informó que los títulos están disponibles para quienes cuenten con el Plan Streaming y con acceso a las aplicaciones incluidas en esa suscripción.

Entre los contenidos figura BTS: Yet to Come, el registro cinematográfico del recital que la banda ofreció en Busan. La producción presenta una versión reeditada del espectáculo, con nuevas tomas y una lista de canciones que incluye “Dynamite”, “Butter”, “IDOL” y la primera actuación en vivo de “Run BTS”. El film está disponible a través de Prime Video.

La programación también incluye BTS Monuments: Beyond The Star, una serie documental de ocho episodios que repasa la trayectoria del conjunto en su décimo aniversario. La producción reúne entrevistas, imágenes de actuaciones y momentos detrás de escena para mostrar el recorrido de los miembros del grupo y sus proyectos personales. Está disponible con acceso a Disney+.

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Otra alternativa es BTS: Permission to Dance on Stage – LA, una película-concierto filmada durante las actuaciones del grupo en el SoFi Stadium de Los Ángeles a fines de 2021. El especial, de dos horas y 10 minutos, registra un repertorio que incluye “On”, “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”. DGO lo incorpora mediante Disney+.

“Yet to Come”, “Permission to Dance on Stage – LA” y “Monuments: Beyond The Star” repasan distintas etapas de la carrera del grupo

Blackpink y Aespa completan una programación centrada en el pop coreano

La lista se amplía con Blackpink: la película, que recuerda el quinto aniversario del cuarteto formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. El largometraje reúne imágenes de conciertos y material sobre la historia de la agrupación, una de las referencias globales del género. Está disponible mediante Disney+.

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También forma parte de la propuesta Aespa en Amazon Music Live, un recital del grupo integrado por Karina, Giselle, Winter y Ningning. La presentación, disponible con acceso a Prime Video, permite seguir en pantalla a una de las bandas de la nueva generación del K-pop.

La oferta coincide con una etapa de alta exposición para la música surcoreana en América Latina, donde las giras de estadios, los estrenos audiovisuales y las comunidades de seguidores sostienen una circulación que ya no depende solo de los lanzamientos discográficos. En el caso de BTS, la llegada a Lima reunirá el consumo en plataformas con tres noches de conciertos en vivo que agotaron sus entradas antes de la fecha de apertura.

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La previa de las fechas en Perú incluye películas-concierto y documentales sobre BTS disponibles en plataformas de streaming