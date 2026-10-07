Perú

Caso Liceo Naval: docentes que iban en el bus declararon haber escuchado “ruidos extraños” y no indagaron sobre el abuso

El profesor Víctor Muñoz Guerra y el entrenador Rafael Ludeña Valdivia admitieron que oyeron referencias a papel higiénico, un palo y perfume en la cúster en la que se produjo la agresión

Entrada de un edificio gris con el letrero Liceo Naval Almirante Guise, escalones de concreto, barandas negras y palmeras al frente.
La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Profesores del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja afrontará este 9 de octubre una audiencia por el caso de agresión sexual contra un alumno al interior de un vehículo.

El profesor Víctor Muñoz Guerra y el entrenador Rafael Ludeña Valdivia, adultos que estuvieron presentes en el bus junto con los agresores, son investigados por presunto abandono de menores, encubrimiento y omisión de denuncia. La investigación también alcanza a personal del colegio por presuntas omisiones posteriores al hecho.

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Las declaraciones de los adultos en la cúster

Según ATV, que tuvo acceso a las versiones de los involucrados, Víctor Muñoz Guerra declaró ante la dirección del colegio que “había escuchado del papel higiénico que saquen el palo y perfume, no indagando más de lo ocurrido”.

Por su parte, Rafael Ludeña Valdivia señaló que oyó a estudiantes pedir papel higiénico porque un asiento estaba manchado y que, al parecer, habían usado desodorante. Sin embargo, indicó que no percibió “nada extraño”.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Los tres adultos viajaban en la parte delantera de la cúster, mientras que los alumnos se encontraban a pocos metros, en los asientos posteriores. El chofer Juan Apaza no fue incluido, por el momento, en la denuncia presentada por la subdirectora Jessica Ortega.

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La exdirectora del colegio, Carito Ayala, también fue denunciada por Ortega. Una fiscalía de San Borja abrió una investigación por 60 días por presunto abandono de menores y por no denunciar el hecho con celeridad, una demora que habría impedido la detención de los adultos en flagrancia.

Menores citados e internamiento preventivo

Cuatro menores que habían sido liberados también fueron citados a la audiencia de este viernes 9 de octubre. Sin embargo, uno de ellos ya viajó a Estados Unidos, según informó ATV, mientras que a otros seis alumnos se les dictó cuatro meses de internamiento preventivo en Maranguita, centro juvenil de Lima.

La familia de la víctima cambió de abogado durante el proceso debido a discrepancias que tiene respecto al tratamiento del caso por parte de la madre.

Abogado Jorge Petrozzi deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”. (Foto: Composición - Infobae)
Abogado Jorge Petrozzi deja caso Liceo Naval porque madre de la víctima “se puso del lado de la periodista”. (Foto: Composición - Infobae)

“El padre no está bajo la misma tónica que la madre y el padre también tenía discrepancias con respecto al manejo del tema de Milagros Leiva. ¿Por qué? Porque acá lo llamativo de esto es la insistencia de la madre, no sé por qué razón, de que había que darle a Milagros Leiva lo que ella pedía”, afirmó el ex abogado de la víctima, Jorge Petrozzi, durante una entrevista con Willax.

Dónde pedir ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atiende a víctimas, familiares y testigos de casos de violencia a través de la Línea 100, servicio gratuito y confidencial. Los Centros Emergencia Mujer y Familia ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social.

Ante una emergencia o riesgo inmediato, la Policía Nacional del Perú atiende llamadas al 105 y recibe denuncias en cualquier comisaría. Los casos de violencia física, psicológica o sexual en el entorno escolar pueden reportarse de forma confidencial en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, a través del correo siseve@minedu.gob.pe o al WhatsApp 991 410 000. Ante la diferencia entre los números gratuitos que consignan distintas páginas oficiales —0800 77090 en Gob.pe y 0800 76 888 en el sitio de SíseVe—, se recomienda confirmar el canal vigente por la vía virtual antes de realizar la comunicación.

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