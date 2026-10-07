Jimin y j-hope de BTS soprenden grabando TikTok a horas del primer concierto en Lima: “Perú, estamos listos”

Los integrantes de BTS acompañaron su video con un mensaje para el ARMY peruano: “Perú, estamos listos”.

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Jimin y j-hope de BTS grabaron un TikTok antes de subir al escenario para el primer concierto del grupo en Lima. Los artistas sorprendieron al ARMY con una coreografía publicada a pocas horas de su presentación en el Estadio San Marcos y acompañaron el video con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Perú, estamos listos”.

La publicación muestra a Jimin y j-hope bailando al ritmo de El rolitas. Ambos integrantes realizaron una breve coreografía que volvió a poner en evidencia su dominio del baile, una de las facetas que comparten dentro de BTS.

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El TikTok fue difundido antes del primer show de la agrupación surcoreana en la capital. BTS tiene programadas tres presentaciones en Lima y, tras el debut ante el público peruano, continuará con conciertos los días nueve y 10 de octubre.

Jimin y j-hope bailaron 'El rolitas' en un TikTok grabado antes del primer concierto de BTS en Lima.

Jimin y j-hope sorprendieron al ARMY antes del concierto

La aparición de Jimin y j-hope en TikTok generó expectativa entre los seguidores que se preparaban para ver a BTS en el Estadio San Marcos. Los dos artistas eligieron una canción para grabar una secuencia de baile antes de la presentación que marca el inicio de los conciertos del grupo en Lima.

El video fue publicado con una frase breve, pero directa: “Perú, estamos listos”. Con ese mensaje, Jimin y j-hope se dirigieron a los fans peruanos a pocas horas de encontrarse con ellos sobre el escenario.

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La coreografía fue grabada con el tema El rolitas. Jimin y j-hope ejecutaron los pasos juntos y compartieron el contenido como una muestra de cercanía con el público que sigue cada actividad de los integrantes durante su estadía en Perú.

La publicación se suma a la expectativa por el primer show de BTS en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volverán a presentarse juntos ante el público peruano luego de sus fechas en Colombia, realizadas el dos y tres de octubre.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS, Jimin y j-hope, aparecen realizando una secuencia de baile en un espacio de ensayo frente a la cámara y mansan a su Army de Perú.

El posible repertorio de BTS para sus shows en Lima

El setlist de BTS para Perú no ha sido confirmado de manera oficial y puede presentar cambios entre una fecha y otra. Sin embargo, las canciones interpretadas por el grupo en sus recientes conciertos ofrecen una referencia sobre el repertorio que podría escuchar el ARMY en el Estadio San Marcos.

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La lista reúne temas de distintas etapas de la carrera de BTS. El repertorio incluiría canciones de ARIRANG, su producción de 2026, junto con sencillos y títulos de álbumes que consolidaron su trayectoria internacional.

I Need U, Fire, Not Today, MIC Drop, IDOL y Mikrokosmos formarían parte del bloque dedicado a los éxitos previos de la agrupación. En paralelo, las canciones de ARIRANG tendrían una presencia predominante en el repertorio de la gira.

La expectativa entre los seguidores peruanos también se centra en la posibilidad de que BTS ajuste el orden de las canciones o incorpore variaciones para las tres noches. Por ahora, los conciertos de Colombia constituyen la principal referencia sobre el posible repertorio de BTS en Perú.

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Horarios de ingreso y puertas del Estadio San Marcos

El ingreso al Estadio San Marcos tendrá horarios diferenciados según la ubicación de cada asistente. Las personas que cuenten con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14.00, de acuerdo con la información difundida por Ticketmaster Perú.

El público de campo podrá ingresar desde las 16.00. Una hora después, a las 17.00, se habilitará el acceso para las tribunas. La organización recordó que los asientos de estas zonas son numerados y recomendó a los asistentes no llegar antes de las 16.00.

El inicio del show de BTS está previsto para las 20.00. La empresa organizadora precisó que el horario podría modificarse por motivos de fuerza mayor, por lo que los asistentes deberán tomar en cuenta los horarios establecidos para cada zona.

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Quienes tengan entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta uno, ubicada en la avenida Venezuela. Los asistentes de Campo C tendrán acceso por la puerta tres, a la que se llega desde la avenida Universitaria.

Los accesos según cada zona del concierto

Para Campo B se utilizará la puerta ocho, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial. Este acceso corresponde a los asistentes que cuenten con entradas para esa zona durante los conciertos de BTS.

Los asistentes con boletos para tribunas deberán ingresar por las puertas cinco y seis, ubicadas en la avenida Amézaga. Esos accesos corresponden a las zonas de Occidente, Norte y Sur del Estadio San Marcos.

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La publicación de Jimin y j-hope se produjo mientras los seguidores ultimaban detalles para asistir al primer concierto de BTS en Lima. El TikTok permitió que el ARMY tuviera un adelanto de ambos integrantes antes de que subieran al escenario junto a RM, Jin, SUGA, V y Jung Kook.

El grupo tendrá dos fechas más en el Estadio San Marcos, programadas para el nueve y 10 de octubre. Mientras tanto, el video de Jimin y j-hope dejó un mensaje claro para los seguidores peruanos que esperan el inicio de los shows: “Perú, estamos listos”.

Varias seguidoras de la banda surcoreana BTS posan junto a un puesto de mercancía en las afueras del Estadio San Marcos de Lima antes de un concierto.