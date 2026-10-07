Concierto de BTS en Lima: colas kilométricas afuera del estadio San Marcos y la PNP atenta a cualquier percance

Seguidores del grupo de música BTS se congregan en las afueras del Estadio San Marcos antes del concierto.

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Más de un kilómetro de filas se formó en los exteriores del Estadio San Marcos antes del primer concierto de BTS en Lima. Integrantes del ARMY llegaron desde tempranas horas, y algunos incluso pasaron la noche en la zona para buscar una mejor ubicación al momento del ingreso.

Las colas rodearon los exteriores del recinto universitario, donde se realizarán las presentaciones de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La expectativa por la primera visita de la agrupación surcoreana al Perú llevó a decenas de seguidoras a acudir con anticipación a la explanada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Entre los asistentes hubo jóvenes con carteles, prendas alusivas a los artistas, artículos de merchandising y los conocidos Army Bombs. Algunos llevaron alimentos, agua y accesorios para protegerse del sol durante las horas de espera.

La convocatoria no se limitó a Lima. Fanáticos de distintas regiones viajaron a la capital exclusivamente para asistir a los conciertos, mientras también se informó la presencia de seguidores llegados desde otros países de Latinoamérica.

Fanáticos procedentes de distintas regiones del Perú y de Latinoamérica llegaron a Lima para asistir a las presentaciones de la banda surcoreana.

Lugares en las filas

La organización de los accesos generó reclamos después de que algunas personas ofrecieran espacios en las filas. Frente a esa situación, integrantes del ARMY hicieron un llamado a no comprar ni vender puestos y pidieron apoyo policial para evitar conflictos.

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“No compren colas, por favor, les pedimos a todos que no hagan caso a las personas que han empezado a generar desorden vendiendo los espacios, no me parece justo”, expresaron algunas seguidoras de BTS, que habían empezado a hacer su cola desde las primeras horas del miércoles.

La presencia de personas en las inmediaciones de San Marcos comenzó días antes de las presentaciones. La cantidad de asistentes que buscó permanecer en la zona llevó a las autoridades a ordenar las filas y evitar la ocupación de espacios de la vía pública.

Efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y representantes de las autoridades participaron en las labores de control. En distintos puntos se instalaron vallas metálicas para organizar el ingreso de los asistentes y mantener libres las zonas de circulación.

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Varias personas y sillas guardan espacio en las afueras del Estadio San Marcos en Lima ante la venta de lugares en la fila para el concierto del grupo BTS.

El operativo

El despliegue de seguridad también contó con la presencia de representantes de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro y de la Dirección General de Gobierno Interior. Las acciones tienen como objetivo prevenir posibles estafas ligadas a la reventa de entradas y a la venta de productos relacionados con la agrupación surcoreana.

Como parte de las disposiciones, las autoridades prohibieron la instalación de campamentos y reforzaron el control sobre el comercio ambulatorio informal. El operativo busca mantener despejadas las vías de acceso y evacuación, además de liberar los espacios públicos para asegurar el tránsito peatonal y vehicular alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia, exhortó a los asistentes a adquirir las entradas únicamente a través de canales oficiales.

Un reporte periodístico muestra las medidas de seguridad y el control de tránsito en los alrededores del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima antes del concierto del grupo BTS. En las imágenes se observa la cobertura de un puente peatonal para evitar la visibilidad desde el exterior, así como la presencia policial, el cierre de vías y largas filas de asistentes a lo largo de las avenidas aledañas.

La recomendación busca evitar que los seguidores sean víctimas de boletos falsificados, clonados o con códigos adulterados. Las autoridades advirtieron que las intervenciones apuntan a prevenir delitos como estafa, coacción, disturbios, suplantación de identidad y violencia contra la autoridad, contemplados en el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos.

La llegada de BTS a Lima forma parte de su gira mundial “Arirang”. Las jornadas previstas para el 7, 9 y 10 de octubre movilizaron a seguidores que comenzaron a concentrarse desde antes de la primera fecha.

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El despliegue de seguridad continuará durante los tres conciertos programados. También se espera un refuerzo adicional cuando comiencen las pruebas de sonido de la agrupación surcoreana.