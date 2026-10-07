Perú

Tres policías TERNA y un civil van a prisión preventiva por simular una intervención para robar S/10 mil de una casa en Juliaca

El Ministerio Público sostiene que habrían utilizado prendas policiales para simular una intervención y amenazar a los ocupantes

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres policías y un civil. Difusión
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres policías y un civil. Difusión
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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres efectivos policiales y un civil investigados por un presunto robo agravado ocurrido en Juliaca, Puno. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román y evaluada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román.

Los investigados son los policías Jhon B., Giancarlo B. y Micheel C., además del civil Cristian M. Según la disposición fiscal, los tres agentes pertenecían a la Unidad Escuadrón Verde – TERNA Juliaca al momento de los hechos.

La investigación sostiene que el grupo habría utilizado prendas y chalecos policiales para simular una intervención en un inmueble de la urbanización San Adrián de Juliaca. De acuerdo con la Fiscalía, los investigados también habrían empleado armas de fuego para intimidar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

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El caso se originó el 3 de octubre de 2026, cuando los cuatro investigados habrían llegado al inmueble en vehículos, entre ellos una camioneta perteneciente a la Policía Nacional del Perú. La diligencia fiscal permitió recoger diversos elementos que ahora forman parte de la investigación por presunto robo agravado.

Fiscalía atribuye a los investigados un robo de 10 mil soles

Según la tesis del Ministerio Público, los investigados ingresaron al inmueble sin contar con una orden judicial ni autorización para efectuar una intervención. Una vez dentro, habrían reducido a uno de los agraviados y conducido a otro por distintos ambientes de la vivienda bajo amenaza con un arma de fuego.

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Los actuados fiscales señalan que uno de los afectados habría sido amarrado durante el presunto asalto. Otro de los agraviados habría sido trasladado hacia los pisos superiores, donde los investigados le habrían exigido una mochila y dinero.

La Fiscalía sostiene que el grupo habría registrado una habitación del tercer piso y sustraído 10 mil soles en efectivo. Además, uno de los agraviados presentó una lesión en la muñeca, de acuerdo con el certificado médico legal incorporado a la carpeta fiscal.

Diligencias permitieron incautar armas y otros objetos

Luego de los hechos, las diligencias permitieron encontrar dos armas de fuego y municiones. También fueron incautados un pasamontañas, una sobaquera y gorras, además de prendas de vestir y otros objetos que son materia de investigación.

La información fiscal señala que los gritos de auxilio y el llanto de los menores que se encontraban en el inmueble alertaron a los vecinos. Un grupo de residentes rodeó la vivienda y evitó que los investigados pudieran escapar antes de la llegada de las autoridades.

Estos elementos fueron incorporados a la investigación para establecer la participación de cada uno de los cuatro imputados y determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto asalto.

Juzgado considera riesgo de fuga durante el proceso

Durante la audiencia, el magistrado José Enrique Ríos Núñez revisó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las partes. El juzgado determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los investigados con los hechos atribuidos.

Otro de los aspectos considerados fue el peligro de fuga. La resolución tomó en cuenta el intento de evasión advertido durante los hechos y la falta de arraigos suficientes que permitan garantizar la permanencia de los investigados durante el proceso penal.

El juzgado también consideró que la posible pena supera los 15 años de privación de libertad. Por estos motivos, dispuso nueve meses de prisión preventiva para los cuatro investigados.

Cuatro investigados serán internados mientras continúa la investigación

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román sustentó el requerimiento ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román. La fiscal adjunta provincial Silvia Álvarez Mita estuvo a cargo de la sustentación fiscal del pedido de prisión preventiva.

El Ministerio Público informó que las diligencias contaron con la participación de fiscales de las Fiscalías Penales de San Román, entre ellos Edgar Machaca Mamani, Tito Nieto Portocarrero, Carlos Medina Romero, Silvia Álvarez Mita, Andrea Quispecondori Calcina y Liz Amanqui Jara.

También participaron trabajadores administrativos y se contó con la coordinación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno, Patricia Yolanda Olazábal Guerra.

Los cuatro investigados serán internados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

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