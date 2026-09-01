Perú

¿Trabajas en una zona de huaicos? Estas son las medidas que debes exigir a tu empleador antes de El Niño

¿Puede la empresa descontarme, si llego tarde por una carretera bloqueada? Los trabajadores pueden exigir un plan de contingencia que contemple inundaciones, huaicos, lluvias intensas, cortes de energía y agua, y problemas de evacuación, según especialistas

Camión blanco con lona gris detenido en camino de tierra con agua, bloqueado por troncos, rocas y carteles de advertencia. Señal de tránsito de curva inclinada.
La empresa debe identificar puestos críticos y prever reemplazos temporales si una vía queda interrumpida, un puente resulta afectado o surge riesgo de deslizamiento.
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Una filtración en el techo, un cable expuesto, una vía bloqueada o una zona inundada pueden cambiar una jornada laboral en minutos.

Ante el avance del Fenómeno El Niño, los riesgos para los trabajadores no se limitan a huaicos, desbordes o lluvias intensas: también incluyen accidentes durante el traslado, cortes de energía y agua, problemas sanitarios y dificultades para evacuar.

Kharla Heredia, médico ocupacional y gerente del centro especializado en salud ocupacional EstarBien, explicó a Infobae Perú qué medidas deben exigir los empleados a sus empresas antes de una emergencia.

El riesgo comienza antes de que llegue la inundación

La especialista advierte que el primer error de una empresa es esperar a que ocurra un evento extremo para activar sus protocolos. El plan debe considerar no solo el lugar de trabajo, sino también las rutas que recorren los trabajadores, las zonas donde viven, los proveedores esenciales y las funciones que no pueden detenerse.

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No tiene sentido tener un excelente protocolo dentro del centro de trabajo si el trabajador no puede llegar o regresar de manera segura”, sostuvo Heredia. Una vía interrumpida, un puente afectado o el riesgo de un deslizamiento pueden dejar aislado a personal clave, aun si el local de la empresa se mantiene operativo.

La recomendación es identificar los puestos críticos y preparar reemplazos temporales. Si un trabajador indispensable para un proceso vive en un área vulnerable, la empresa debe definir quién puede asumir esa función, si cuenta con capacitación y acceso a la información necesaria, y si puede trabajar a distancia o desde otra sede.

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El plan de contingencia debe indicar qué hacer ante una alerta, a quién llamar, qué rutas evitar, dónde evacuar y cuáles son los puntos de reunión.

Un protocolo conocido puede marcar la diferencia durante una emergencia

Los trabajadores deben exigir que exista un plan de contingencia actualizado y que no quede guardado en una computadora. La empresa tiene que informar con claridad qué hacer ante una alerta, a quién llamar, qué rutas evitar, dónde evacuar y cuáles son los puntos de reunión.

También debe actualizar la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC). Esta herramienta permite identificar amenazas específicas, evaluar su impacto y establecer medidas para reducir accidentes laborales.

Hombre con sombrero y camisa a cuadros camina en calle inundada. Mujer en vestido rojo en puerta de casa. Viviendas a ambos lados de la calle
La actualización del IPERC debe incorporar los riesgos del Fenómeno El Niño, como inundaciones, lluvias, huaicos, fallas eléctricas, contaminación de agua y dificultades de transporte.

En el contexto de El Niño, debe incorporar inundaciones, lluvias, huaicos, fallas eléctricas, contaminación de agua, dificultades de transporte y otros peligros asociados.

Un plan que nadie conoce no es un plan: es un archivo”, remarcó la especialista. Por eso, las capacitaciones y simulacros deben incluir al personal, que conoce las condiciones reales de sus rutas, su puesto y los problemas que pueden surgir durante una jornada.

Qué debe exigir un trabajador a su empleador ante El Niño

Antes de que se intensifiquen las lluvias, Heredia recomienda verificar cinco medidas básicas:

  • Rutas y zonas de riesgo identificadas: la empresa debe conocer si sus trabajadores atraviesan quebradas, ríos, pendientes o vías con riesgo de bloqueo.
  • Canales para alertar peligros: todo empleado debe saber cómo informar sobre filtraciones, cables expuestos, estructuras deterioradas o zonas anegadas.
  • Responsables definidos: el protocolo debe establecer quién activa la emergencia, quién coordina la evacuación y quién mantiene contacto con el personal.
  • Capacitación previa: los trabajadores deben conocer las rutas de evacuación, puntos de reunión y acciones frente a una alerta.
  • Opciones ante la imposibilidad de asistir: trabajo remoto, cambios de horario, redistribución de tareas o traslados temporales de sede.

Si las condiciones son peligrosas, el trabajador debe comunicarlo de inmediato y, cuando exista un peligro evidente, evitar continuar con una actividad hasta que se adopten controles. “Reportar un riesgo no es generar problemas; es evitar que el problema se convierta en una emergencia”, afirmó Heredia.

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Ante condiciones peligrosas, el trabajador debe reportar el riesgo de inmediato y evitar continuar una actividad hasta que la empresa adopte controles.

Las MYPE también deben prever proveedores y actividades esenciales

Las micro y pequeñas empresas no requieren un documento extenso para prepararse, pero sí un diagnóstico concreto. Deben identificar qué procesos son indispensables, qué productos o servicios no pueden faltar, cuáles son sus proveedores críticos y qué alternativas existen si una ruta queda bloqueada.

La continuidad no siempre exige paralizar un negocio. Según Heredia, algunas contingencias pueden manejarse con horarios distintos, trabajo remoto, cambios temporales de local o reemplazos internos. La prioridad es que las decisiones se tomen antes de que las lluvias, los huaicos o los cortes de servicios obliguen a improvisar.

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