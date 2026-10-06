Perú

La Libertad: resultados de las elecciones regionales 2026 y quién será el gobernador

El conteo de la ONPE coloca a Somos Perú en el primer lugar, seguido de Podemos Perú, pero ninguna fórmula alcanza el 30 % de los votos válidos. Aldo Carlos Mariños y Elías Rodríguez disputarían la segunda vuelta

La Libertad
La Libertad tendrá segunda vuelta regional porque ninguna fórmula alcanzó el 30 % de los votos válidos exigido para ganar en primera vuelta
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La elección del próximo gobernador regional de La Libertad todavía no tiene ganador. Con el 97,735 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Somos Perú ocupa el primer lugar con 24,791 % de los votos válidos, seguido muy de cerca por Podemos Perú, que alcanza el 24,490 %.

La diferencia entre ambas agrupaciones es de 2.685 votos: Somos Perú suma 221.247 votos, mientras que Podemos Perú registra 218.562. Como ninguna de las dos fórmulas alcanzó el 30 % de los votos válidos requerido para ganar en primera vuelta, la elección se definirá en una segunda vuelta regional.

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¿Quién ganó las elecciones en La Libertad?

Nadie ha sido elegido todavía como gobernador regional de La Libertad. El primer lugar del conteo de la ONPE corresponde a Aldo Carlos Mariños (Somos Perú), pero el resultado no le permite asumir el cargo en primera vuelta.

Mariños y Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú) pasarán a disputar la segunda elección regional, prevista para el 29 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

La Libertad
Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) lidera el conteo de la ONPE con 24,791 % y 221.247 votos, seguido por Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), con 24,490 % y 218.562 votos

La normativa establece que una fórmula debe obtener al menos el 30 % de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta; de no alcanzarse ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a una segunda elección.

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Resultados ONPE La Libertad 2026

Hasta el corte de este martes, la ONPE reporta 5.297 actas para la elección regional de La Libertad. El 97,735 % ya fue contabilizado, mientras que el 1,737 % corresponde a actas destinadas al Jurado Electoral Especial (JEE) y el 0,528 % figura como pendiente.

  • Aldo Carlos Mariños (Somos Perú): 24,791 %.
  • Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú): 24,490 %.
  • Elmo Palacios Alva (Partido Patriótico del Perú): 18,517 %.
  • Julio César Morán Otiniano (Partido Aprista Peruano): 10,092 %.
  • Patricia Bolaños Grau (Renovación Popular): 6,671 %.
  • Óscar Benavides Ruiz (Acción Popular): 5,597 %.
  • Marlon Alarcón Azpilcueta (Avanza País): 5,216 %.

¿Quién lidera la votación para gobernador regional?

El candidato que lidera actualmente el conteo oficial de la ONPE es Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú, con 24,791 % y 221.247 votos.

Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, considera que el estado de emergencia en su provincia y Trujillo no modificarán la situación de inseguridad ciudadana. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
Solo 2.685 votos separan a los dos primeros candidatos, aunque todavía quedan actas pendientes de contabilización y otras que deben ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales

En segundo lugar se encuentra Elías Rodríguez Zavaleta, de Podemos Perú, con 24,490 % y 218.562 votos. La diferencia entre ambos es de apenas 2.685 votos, con actas todavía pendientes de contabilización y otras remitidas al JEE.

Por tanto, el primer lugar del conteo no equivale todavía a la elección del gobernador.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Con el avance disponible de la ONPE, los primeros resultados muestran:

  • Aldo Carlos Mariños (Somos Perú): 221.247 votos — 24,791 %.
  • Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú): 218.562 votos — 24,490 %.
  • Elmo Palacios Alva (Partido Patriótico del Perú): 165,255 votos — 18,517 %.
  • Julio César Morán Otiniano (Partido Aprista Peruano): 90,067 votos- 10,092 % .
  • Patricia Bolaños Grau (Renovación Popular Perú): 59,538 votos - 6,671 %.
  • Óscar Benavides Ruiz (Acción Popular): 49,947 votos- 5,597 %.
  • Marlon Alarcón Azpilcueta (Avanza País): 46,546 votos - 5,216 %.

La competencia por el primer lugar se mantiene estrecha: Somos Perú supera a Podemos Perú por poco menos de tres mil votos.

Elías Rodríguez Zavaleta
Mariños y Rodríguez disputarán la segunda vuelta regional, prevista para el 29 de noviembre de 2026, para definir quién ocupará el Gobierno Regional de La Libertad durante el periodo 2027-2030

Resultados por provincias de La Libertad

  • Ascope: Podemos Perú (31,312 %) – Partido Aprista (16,649 %)
  • Bolívar: Podemos Perú (46,218 %) – Partido Patriótico del Perú (44,595 %)
  • Chepén: Partido Patriótico del Perú (36,806 %) – Podemos Perú (32,254 %)
  • Gran Chimú: Podemos Perú (32,862 %) – Avanza País (30,296 %)
  • Julcán: Somos Perú (38,933 %) – Podemos Perú (30,295 %)
  • Otuzco: Somos Perú (40,979 %) – Acción Popular (23,160 %)
  • Pacasmayo: Podemos Perú (36,803 %) – Somos Perú (20,741 %)
  • Pataz: Somos Perú (47,112 %) – Podemos Perú (30,135 %)
  • Sánchez Carrión: Somos Perú (58,774 %) – Podemos Perú (25,971 %)
  • Santiago de Chuco: Somos Perú (41,068 %) – Podemos Perú (32,386 %)
  • Trujillo: Partido Patriótico del Perú (28,927 %) – Podemos Perú (21,744 %)
  • Virú: Somos Perú (35,538 %) – Partido Aprista (17,263 %)

¿Cómo consultar las actas electorales?

La ciudadanía puede revisar el avance oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la plataforma de resultados de la ONPE. El organismo electoral indicó que la información se actualiza conforme las actas son procesadas y contabilizadas en los centros de cómputo.

Consulta oficial de resultados de la ONPE
Elmo Palacios (Partido Patriótico del Perú) ocupa el tercer lugar con 18,517 %, seguido por Julio César Morán (Partido Aprista Peruano), con 10,092 %, según el avance citado de la ONPE
Elmo Palacios (Partido Patriótico del Perú) ocupa el tercer lugar con 18,517 %, seguido por Julio César Morán (Partido Aprista Peruano), con 10,092 %, según el avance citado de la ONPE

La consulta permite seleccionar la elección regional, el departamento, la provincia y el distrito para verificar los resultados y el estado de las actas.

¿Cuándo se proclamarán los resultados oficiales?

El conteo de la ONPE todavía se encuentra en proceso. Las actas observadas o que requieren una evaluación electoral son remitidas a los Jurados Electorales Especiales, por lo que el resultado que aparece durante el conteo debe entenderse como avance oficial, pero no como proclamación definitiva.

La elección del gobernador regional de La Libertad, en cualquier caso, no quedará definida por el primer lugar obtenido en esta primera vuelta, debido a que ninguna fórmula alcanzó el 30 % de los votos válidos.

La segunda vuelta regional está prevista para el 29 de noviembre de 2026.

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