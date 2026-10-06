BTS en Lima: ¿cómo cuidar la batería y los datos del celular durante el concierto? Consejos para grabar sin agotar el teléfono

Miles de ARMY usarán sus celulares para registrar el paso de BTS por Lima, pero varias horas de espera y grabación pueden poner a prueba la batería, los datos móviles y el almacenamiento del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los fanáticos de BTS que asistirán a los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos tendrán que considerar algo más que la entrada, el outfit y el Army Bomb: la batería y el almacenamiento del celular.

Con un concierto de BTS cuyo inicio está previsto para las 8:00 p.m., muchas ARMY permanecerán varias horas haciendo cola, esperando el ingreso y dentro del recinto antes de que aparezcan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Y existe un problema muy real: ¿qué pasa si el celular llega al concierto con 100% de batería, pero termina en 5% justo cuando BTS empieza a cantar tu canción favorita?

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Para evitar ese drama, estos son los ajustes tecnológicos que conviene hacer antes de salir de casa.

El uso de baterías portátiles y el ajuste de funciones en teléfonos inteligentes ayudan a conservar la energía y el espacio durante eventos masivos como los conciertos de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es lo que más consume la batería del celular durante un concierto?

No es solamente grabar videos. Una combinación de varias funciones puede hacer que la batería disminuya rápidamente.

Entre las actividades que más energía pueden demandar están:

Grabar videos durante varios minutos.

Utilizar constantemente la cámara.

Mantener el brillo de la pantalla muy alto.

Usar datos móviles durante horas.

Buscar señal cuando existe saturación de la red.

Utilizar GPS y aplicaciones de mapas.

Hacer transmisiones en vivo.

Ver videos en TikTok, Instagram o YouTube.

Escuchar música mediante streaming.

Realizar videollamadas.

Utilizar aplicaciones durante largos periodos.

Compartir internet mediante hotspot.

Mantener Bluetooth, ubicación y otras conexiones activas cuando no son necesarias.

Google señala específicamente que el uso prolongado de cámara, GPS, streaming, videojuegos y aplicaciones, además de mantener la pantalla encendida, puede aumentar el consumo de batería.

Una infografía de Infobae detalla medidas de ahorro de batería, almacenamiento y datos móviles para los asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enemigo silencioso: la señal

Durante un evento masivo puede haber miles de teléfonos intentando conectarse simultáneamente a las redes móviles. Si el teléfono tiene dificultades para encontrar una señal estable, puede consumir más energía intentando mantener la conexión.

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Por eso, no es buena idea pasar horas actualizando Instagram, TikTok, WhatsApp o X mientras esperas en la cola.

¿Cómo ahorrar batería en un iPhone antes de ir al concierto?

Activa Ahorrar batería

En el iPhone puedes ir a:

Configuración → Batería → Ahorrar batería

Apple explica que esta función reduce actividades en segundo plano, disminuye algunos efectos visuales, reduce el brillo y limita determinadas actualizaciones para prolongar la autonomía.

Consejo: no necesariamente tienes que esperar a tener 20% de batería. Si sabes que estarás muchas horas fuera de casa, puedes utilizarlo desde antes.

Activa Ahorrar datos

Ve a:

Configuración → Datos celulares → Opciones → Ahorrar datos

Esta función restringe determinadas actividades que utilizan datos móviles en segundo plano y puede reducir la calidad de algunos contenidos.

Reduce el brillo

La pantalla es uno de los componentes que más energía puede consumir.

Durante la espera, evita mantenerla al máximo. Para grabar el concierto puedes aumentar el brillo cuando realmente lo necesites.

Desactiva las actualizaciones en segundo plano

No necesitas que todas tus aplicaciones estén trabajando mientras estás haciendo cola.

Puedes limitar la actualización en segundo plano de aplicaciones que no utilizarás durante el concierto.

Si tienes 5G, considera utilizar 5G automático

En los iPhone compatibles, Apple recomienda 5G automático, que puede pasar a LTE cuando 5G no ofrece una mejora significativa, ayudando a ahorrar batería.

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Las recomendaciones de configuración en un iPhone para reducir el consumo de batería y datos móviles en un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y si tienes Android?

Los nombres pueden variar según Samsung, Xiaomi, Motorola, Google Pixel u otra marca, pero las funciones principales son similares.

Activa Ahorro de batería

Generalmente:

Ajustes → Batería → Ahorro de batería

Android señala que este modo limita o desactiva determinadas actividades en segundo plano y puede reducir el consumo.

Reduce el brillo

También puedes configurar el brillo automático o disminuirlo mientras esperas.

Activa Ahorro de datos

En muchos teléfonos Android:

Ajustes → Red e Internet → Ahorro de datos

En Pixel, por ejemplo, esta función limita el uso de datos móviles en segundo plano de muchas aplicaciones.

Activa el tema oscuro

Android indica que el tema oscuro puede ayudar a ahorrar batería en determinadas pantallas.

Revisa qué aplicaciones están consumiendo batería

Antes de salir, entra a:

Ajustes → Batería

y revisa cuáles son las aplicaciones que más energía están utilizando.

Si TikTok, Instagram, YouTube o alguna aplicación que no necesitas aparece entre las primeras, puedes limitar su actividad.

Las opciones de configuración para reducir el consumo energético y la transferencia de datos en teléfonos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡No llegues al concierto con la memoria llena!

Este es otro problema que puede arruinar el momento. Imagina que BTS aparece en el escenario, Jung Kook comienza a cantar y tu celular muestra: “No hay suficiente espacio de almacenamiento.”

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Drama nivel máximo. Antes de salir, revisa cuánto espacio tienes disponible.

En iPhone

Ve a:

Configuración → General → Almacenamiento del iPhone

Elimina o descarga:

Videos antiguos.

Capturas de pantalla.

Fotos duplicadas.

Aplicaciones que no utilizas.

Videos descargados de Netflix, YouTube, Spotify, etc.

Archivos pesados de WhatsApp o Telegram.

En Android

Ve a:

Ajustes → Almacenamiento

Android permite revisar qué categorías están ocupando espacio y eliminar archivos, aplicaciones o contenido que ya no necesitas.

Recomendación: intenta llegar con varios GB libres, especialmente si tu intención es grabar muchos videos en alta resolución.

Ajusta las configuraciones de grabación de video de tu smartphone para obtener el mayor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gran consejo: no grabes TODO el concierto

Sí, sabemos que quieres tener absolutamente todo.

Pero grabar las casi dos horas del concierto de manera continua puede acabar rápidamente con:

batería + datos + almacenamiento.

Una estrategia mucho más inteligente es grabar momentos seleccionados:

La aparición de BTS.

Tu canción favorita.

Un solo.

Un momento de interacción con ARMY.

El discurso de los integrantes.

El encore.

El cierre.

El momento más emocionante para ti.

Y entre canción y canción, guarda el teléfono y disfruta el espectáculo.

Además, la cámara consume batería y Google recomienda evitar un uso intensivo de la cámara cuando se busca extender la autonomía.

Activar el ahorro de batería y de datos, reducir el brillo y revisar el espacio disponible son algunos de los ajustes que conviene hacer antes de ingresar al concierto de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Grabar en 4K o en Full HD?

Si tu objetivo es conservar recuerdos sin llenar rápidamente la memoria, Full HD/1080p puede ser suficiente.

El 4K ofrece mayor resolución, pero genera archivos considerablemente más pesados.

Antes del concierto revisa: Configuración → Cámara → Grabar video

Si tienes poco almacenamiento, considera utilizar 1080p a 30 fps.

Si tienes mucho espacio y quieres máxima calidad, puedes optar por una resolución superior, pero recuerda que los archivos serán más grandes.

¿Qué aplicaciones deberías evitar durante la cola?

Si quieres llegar con batería suficiente al concierto, evita pasar varias horas haciendo esto:

❌ TikTok durante horas

❌ Instagram Reels

❌ YouTube

❌ Streaming de música

❌ Videojuegos

❌ Transmisiones en vivo

❌ Videollamadas largas

❌ GPS permanentemente activado

❌ Compartir internet con otros celulares

Google incluye precisamente streaming, GPS, hotspot, cámara y uso prolongado de aplicaciones entre las actividades que pueden incrementar el consumo.

Mejor alternativa: descarga previamente tu playlist de BTS, captura de pantalla de información importante y mapas o rutas que puedas necesitar.

¿Y los datos móviles?

Aquí hay otro riesgo: la cola puede durar varias horas.

Para evitar quedarte sin gigas:

Antes de salir

Descarga con Wi-Fi:

Playlist de BTS.

Mapas o rutas.

Capturas de pantalla de tu entrada.

Información de transporte.

Conversaciones o información importante que puedas necesitar.

Contenido que quieras leer durante la espera.

También puedes desactivar la reproducción automática de videos en redes sociales.

Durante la espera

No necesitas tener Instagram abierto permanentemente.

Puedes revisar tus redes cada cierto tiempo y volver a bloquear el celular.

¿Bluetooth, Wi-Fi y ubicación deben estar siempre encendidos?

No. Si no estás utilizando un dispositivo Bluetooth, puedes apagarlo.

Si no necesitas ubicación, puedes limitarla para determinadas aplicaciones.

Y si estás en un lugar donde no tienes señal y tampoco necesitas comunicarte temporalmente, el modo avión puede ahorrar batería. Android recomienda limitar conectividad y ubicación cuando no sean necesarias.

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Eso sí: No actives modo avión si necesitas recibir llamadas o mensajes importantes.

Un teléfono inteligente exhibe una lista de música descargada del grupo BTS como medida para ahorrar datos móviles durante la espera de un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El power bank será el mejor amigo de una ARMY

Si las reglas del evento permiten llevarlo, un power bank puede ser una de las cosas más útiles del día.

Antes de salir:

Cárgalo al 100%.

Lleva el cable compatible con tu teléfono.

Comprueba que el cable funcione.

Guárdalo donde puedas acceder fácilmente a él.

Y un detalle importante: no esperes a tener 2% de batería para conectarlo.

Si sabes que estarás muchas horas fuera, puedes empezar a cargar el celular cuando llegue aproximadamente a 30%-40%.

Revisa siempre las indicaciones oficiales del concierto respecto de los objetos permitidos.

Batería portátil: Solución eficiente para la carga móvil. Este tipo de tecnología es esencial para mantener dispositivos móviles cargados durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita que el celular se caliente

Batería baja + grabación de video + brillo alto + conexión móvil + calor = teléfono muy caliente.

Y el calor es especialmente perjudicial para la autonomía y la batería.

Android recomienda mantener el dispositivo en lugares frescos porque cuando se calienta puede agotarse más rápidamente.

Por eso:

No dejes el celular expuesto al sol durante horas.

Si estás haciendo cola, guárdalo cuando no lo estés utilizando.

Y si notas que está muy caliente, deja de grabar unos minutos.

¿Qué deberías hacer antes de salir de casa?

CHECKLIST TECNOLÓGICO ARMY

La noche anterior:

Cargar celular al 100%

Cargar power bank

Revisar espacio disponible

Borrar videos y fotos innecesarios

Eliminar aplicaciones que no uses

Descargar playlist de BTS

Revisar mapas/rutas

Actualizar las aplicaciones importantes

Revisar que WhatsApp funcione

Comprobar el cable de carga

Tener a mano la información de la entrada

Antes de salir:

Activar ahorro de batería si lo consideras necesario

Activar ahorro de datos

Reducir brillo

Desactivar actualizaciones innecesarias en segundo plano

Cerrar o limitar aplicaciones que consumen mucho

Revisar que tengas suficiente almacenamiento

Llevar power bank si está permitido

Llevar cable de carga

Y cuando BTS aparezca en el escenario...

Este quizá sea el consejo más importante:

No pases todo el concierto mirando la pantalla.

Graba ese momento que quieres conservar, toma tus fotos, guarda algunos videos y después mira el escenario .

Porque puedes conseguir videos de BTS en redes sociales después.

Pero ese momento en el Estadio San Marcos, con miles de ARMY cantando al mismo tiempo, solamente lo vas a vivir una vez.

Una regla sencilla para recordar:

Antes del concierto: prepara el celular.

Durante la cola: ahorra batería y datos.

Durante el concierto: graba momentos, no todo.

Después: disfruta los recuerdos sin arrepentirte de haber pasado el show entero mirando la pantalla.

Los tres conciertos de BTS en Lima están programados para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con inicio estimado a las 8:00 p. m. en el Estadio San Marcos.

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