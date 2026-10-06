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Fabio Agostini es acusado de ganar La Casa de los Famosos con presunto favoritismo: “Tenía un vínculo con un productor”

Celineé Santos sugirió que el español habría tenido un vínculo sentimental con un productor del reality. La finalista no presentó pruebas ni reveló la identidad de la persona aludida

Fabio Agostini queda bajo cuestionamientos tras su triunfo en La Casa de los Famosos
Fabio Agostini queda bajo cuestionamientos tras su triunfo en La Casa de los Famosos
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Fabio Agostini enfrenta cuestionamientos tras su victoria en La Casa de los Famosos. Celineé Santos, quien terminó en el segundo lugar, deslizó que el modelo español habría contado con un supuesto trato favorable por un vínculo sentimental con un productor del reality. La dominicana no presentó pruebas ni identificó a la persona mencionada.

La modelo dominicana formuló sus declaraciones en el pódcast Cara a cara con Rodner, aunque aclaró que se trataba de comentarios que había escuchado y no identificó a la persona involucrada ni presentó pruebas que respalden la versión.

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Santos abordó el tema al recordar su paso por el reality y sus diferencias posteriores con el modelo español. En la conversación con el periodista venezolano Rodner Figueroa, afirmó que en Miami circulaban rumores sobre una posible relación de Agostini con un productor que luego habría dejado la compañía responsable del programa.

“Dicen las malas lenguas, de Miami todo el mundo, que el señor tenía un vínculo sentimental con alguien”, manifestó la exparticipante. “Se supone, he escuchado yo en los pasillos, que él tenía una relación con alguien de ahí, un productor, que fue desplazado de la compañía”.

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Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

La dominicana sostuvo que ese escenario podría plantear dudas sobre la imparcialidad del formato. “Hay que ver qué vínculos había, sentimentales o personales, para que la balanza se incline a ese participante. Independientemente de todo, a esa misma persona vienen y la cancelan”, añadió.

Las expresiones de Santos no identifican al supuesto productor ni precisan qué decisiones de la competencia habrían favorecido a Agostini.

No puede confirmar los rumores

La acusación fue formulada en términos de versiones de terceros. Celineé Santos no aseguró haber sido testigo de una relación ni detalló información verificable sobre el presunto vínculo. Su planteamiento se centró en los comentarios que, según dijo, escuchó durante y después de la competencia.

Esa precisión resulta relevante porque la participante no presentó documentos, mensajes, testimonios directos ni otra prueba que permita corroborar que Fabio Agostini mantuvo una relación sentimental con alguien de la producción o que esa circunstancia alteró el resultado del programa.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

La entrevista se difundió luego de una serie de cruces entre ambos. Santos fue invitada al espacio de Rodner Figueroa para hablar de su participación en realities y respondió a declaraciones previas de Agostini, quien la había calificado como “mala perdedora”. La exreina de belleza cuestionó esa apreciación y sostuvo que, tras el programa, ella ha continuado con nuevos proyectos profesionales.

La respuesta de Fabio Agostini

Fiel a su estilo, Fabio Agostini se pronunció sobre las acusaciones de Celineé. Con un video hecho con IA, el español le responde a su excompañera de La Casa de los Famosos. Ahí, el exchico reality aparece bailando con su maletín lleno de dinero, el cual ganó en el programa, tras ser merecedor del primer lugar.

Agosni baila mientras ve fijamente a Celineé, quien se encuentra en un piso superior, observando su victoria. “Este video va dedicado a mi amiga Celi y tod@s los que la apoyan. Con mucho cariño el ganador de La Casa de los Famosos”, escribió, etiquetando a la página oficial del reality.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.
Fabio Agostini fue ganador de La Casa de los Famosos 6. Captura: IG Fabio Agostini.

Hasta el cierre de esta nota, Fabio Agostini no había emitido un comentario público específico sobre la versión de un supuesto vínculo sentimental con un productor. Tampoco hay un pronunciamiento conocido de la producción de La Casa de los Famosos acerca de las declaraciones de Santos.

Agostini, figura conocida en realities de España y América Latina, celebró recientemente la victoria que lo colocó como ganador de la temporada. Santos, por su parte, ha defendido su desempeño dentro del programa y cuestionó los calificativos que el español usó para referirse a ella.

Celineé Santos sugirió que el español habría tenido un vínculo sentimental con un productor del reality. La finalista no presentó pruebas ni reveló la identidad de la persona aludida. IG/ Fabio Agostini

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