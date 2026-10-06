BTS en Lima: así luce el escenario del Estadio San Marcos para los tres shows del grupo coreano

BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre con un escenario de 360 grados instalado en el Estadio San Marcos para la gira Arirang. Foto: Andina.

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El Estadio San Marcos luce listo para recibir a BTS y el ARMY peruano en los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Imágenes registradas con dron permiten apreciar la magnitud del montaje, las estructuras instaladas en el campo y el escenario de 360 grados que será el centro de la experiencia de la gira mundial Arirang.

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RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tendrán su primer encuentro con el público peruano en un recinto acondicionado para recibir a más de 52 mil personas por jornada, entre asistentes y personal vinculado a la producción. Los shows están programados para iniciar alrededor de las 20:00pm y tendrán una duración estimada de tres horas.

La instalación avanza a pocas horas de la primera fecha. Camiones con equipos, estructuras técnicas y materiales ingresaron en los últimos días al estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mientras los equipos de producción, logística, sonido y video culminan los trabajos para las tres presentaciones.

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El Estadio San Marcos tendrá un aforo superior a 52 mil personas por fecha para los tres conciertos de BTS en Perú. Foto: Andina.

Un escenario de 360 grados para BTS en Lima

Uno de los principales atractivos de los conciertos será la configuración del escenario de 360 grados. Este formato permitirá que el público se ubique alrededor de la estructura central, tanto en las zonas de campo como en las tribunas del Estadio San Marcos.

Las imágenes aéreas muestran la distribución de las plataformas, torres técnicas y estructuras que sostendrán el sistema de sonido, pantallas y luces. El montaje busca que la experiencia sea visible desde distintos ángulos del recinto, una característica que forma parte de la propuesta escénica de la gira Arirang.

La instalación también evidencia el despliegue requerido para recibir a una de las agrupaciones más seguidas del pop coreano. BTS llegará a Lima con sus siete integrantes: RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes ofrecerán tres fechas en el país como parte de su regreso a los escenarios internacionales.

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La expectativa ha llevado a que decenas de seguidores permanezcan cerca del estadio antes de la apertura oficial de puertas. Algunas fanáticas instalaron carpas en los exteriores del recinto para conservar su ubicación, especialmente en las zonas próximas a los accesos de campo.

Sin embargo, las autoridades exhortaron a no realizar campamentos en veredas, bermas ni rutas destinadas al ingreso y evacuación del público. La recomendación busca prevenir aglomeraciones y mantener libres los espacios de circulación peatonal en los alrededores del Estadio San Marcos.

Imágenes con dron muestran las plataformas, torres de sonido, pantallas y estructuras que recibirán a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Foto: Andina.

Inspecciones y operativo para los tres conciertos

La Municipalidad Metropolitana de Lima programó inspecciones técnicas para este 6 de octubre. Durante estas jornadas se revisaron las estructuras temporales, las torres de audio y video, las instalaciones eléctricas y las vías de evacuación previstas para las fechas de BTS.

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El operativo de seguridad contempla el despliegue de más de 1.000 agentes municipales en cada concierto. El personal estará distribuido en labores de seguridad, movilidad, fiscalización, limpieza, emergencias y ordenamiento del espacio público.

Las autoridades también anunciaron acciones contra el comercio ambulatorio que interfiera con el tránsito peatonal o vehicular, así como controles para prevenir la venta irregular de entradas. Estas medidas se desarrollarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

La producción estableció horarios diferenciados de ingreso según cada localidad. Los asistentes con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 14:00.

Para el público de campo, el ingreso comenzará a las 16:00: Campo A accederá por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela; Campo B lo hará por la puerta 8, hacia la avenida Óscar R. Benavides; y Campo C utilizará la puerta 3, por la avenida Universitaria.

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A las 17:00 comenzará el ingreso a las tribunas. La organización precisó que los asientos en esas localidades son numerados, por lo que pidió a los asistentes evitar llegar antes de las 16:00 si cuentan con entradas para esos sectores.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Recomendaciones para el ingreso al Estadio San Marcos

La jornada para los seguidores de BTS puede extenderse por varias horas, considerando el tiempo de espera, el ingreso, el concierto y la salida. Por ello, se recomienda asistir con ropa cómoda y calzado cerrado, especialmente para quienes permanecerán de pie en las zonas de campo.

Las zapatillas pueden facilitar el recorrido desde las puertas de ingreso hasta las localidades y permitir una mayor comodidad durante el espectáculo. Aunque muchos asistentes preparan atuendos especiales inspirados en BTS, las prendas ligeras y funcionales serán importantes para sobrellevar la concentración de público.

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También se aconseja llevar una casaca ligera para la salida. Durante el día, Lima puede alcanzar temperaturas de hasta 26 °C, pero por la noche la sensación térmica puede descender hacia los 20 °C. Los paraguas figuran entre los objetos prohibidos, por lo que los asistentes deberán revisar las condiciones del clima antes de salir de casa.

En los exteriores del Estadio San Marcos, vecinos y comerciantes comenzaron a ofrecer servicios para las personas que permanecen cerca de los accesos. La organización no informó sobre baños externos ni puntos oficiales de alimentación fuera del recinto, por lo que se recomienda verificar las condiciones de higiene antes de adquirir alimentos o bebidas.

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Seguidores del grupo BTS forman una fila en las afueras del Estadio de San Marcos en Lima antes de su presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)