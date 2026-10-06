Perú

‘La Tribu’, exitosa obra teatral, llega a la pantalla grande con una función de preestreno: cuándo y en qué salas verla

La película dirigida por Bruno Ascenzo adapta una obra de Ítalo Cordano y presenta una reunión familiar que deja al descubierto secretos, tensiones y asuntos pendientes

“La Tribu” llegará a las salas de cine de Perú este jueves 8 de octubre
“La Tribu” llegará a las salas de cine de Perú este jueves 8 de octubre
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Una cena de cumpleaños que parecía destinada a reunir a una familia termina por sacar a la luz rencores, secretos y tensiones acumuladas. Ese es el punto de partida de La Tribu’, la película dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Ítalo Cordano que llegará a las salas peruanas este jueves 8 de octubre con un elenco encabezado por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo y Jely Reátegui.

La cinta adapta la obra teatral homónima que Cordano escribió y que codirigió junto a Ascenzo en 2024. Tras tres temporadas en escena, ambos trasladaron la historia al cine con la participación de la productora Enid “Pinky” Campos, Carlos Carlín, Los Productores como coproductores y Phillip Chu Joy como productor asociado.

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La película propone una mirada sobre los vínculos familiares y las conversaciones pendientes que suelen aparecer en momentos de convivencia. A través de situaciones de humor y confrontación, la trama reúne a personajes de distintas edades que enfrentan los efectos de decisiones pasadas y la posibilidad de reconstruir sus relaciones.

Carlos Carlín interpreta a Silvano, quien intenta organizar una celebración familiar que toma un rumbo inesperado
Carlos Carlín interpreta a Silvano, quien intenta organizar una celebración familiar que toma un rumbo inesperado

‘La Tribu’ tendrá una función de preestreno este miércoles 7 de octubre en seis complejos de Cineplanet, antes de su lanzamiento nacional. Las entradas estarán disponibles para las salas de Alcázar, Mall del Sur, Primavera, Real Plaza Puruchuco, Plaza Norte y San Miguel.

Una celebración familiar que termina en revelaciones

Carlos Carlín interpreta a Silvano, un hombre que desea celebrar de manera tranquila el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, los planes cambian cuando llegan sus tres hijos con sus respectivas parejas. La reunión, que en principio debía ser íntima, se transforma en un escenario donde resurgen asuntos no resueltos.

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Una cena de cumpleaños reúne a tres hijos y sus parejas, pero también activa secretos y viejos resentimientos
Una cena de cumpleaños reúne a tres hijos y sus parejas, pero también activa secretos y viejos resentimientos

Alejandra Guerra da vida a Tere, mientras que Nicolás Galindo interpreta a Ettore y Jely Reátegui encarna a Belén. El reparto también incluye a Óscar Meza como Diego, Diego Pérez como Filippo, Luciana Arispe como Giulia y Alejandro Villagómez como Guille.

La historia se concentra en los roces que aparecen dentro de una familia cuando coinciden distintas expectativas, experiencias y formas de afrontar los conflictos. Las diferencias no se limitan a los padres y sus hijos, sino que también involucran a las parejas y a quienes llegan a ese entorno con una mirada externa.

La cinta adapta la obra teatral que tuvo tres temporadas antes de dar el salto a la pantalla grande
La cinta adapta la obra teatral que tuvo tres temporadas antes de dar el salto a la pantalla grande

‘La Tribu’ presenta el cumpleaños como el detonante de una secuencia de situaciones que cambia el rumbo del encuentro. La sinopsis anticipa un fin de semana con discusiones, revelaciones y episodios marcados por el humor, en una familia donde cada integrante arrastra sus propios temas pendientes.

La película nació en el teatro

El proyecto empezó como una obra de teatro escrita por Ítalo Cordano. La puesta en escena tuvo su primera etapa en 2024, bajo la codirección de Cordano y Bruno Ascenzo, y se mantuvo durante tres temporadas.

Luego de ese recorrido, los autores optaron por desarrollar una adaptación cinematográfica. El paso del escenario a la pantalla permitió ampliar la propuesta visual de la historia y reunir a un elenco de intérpretes con trayectorias diversas dentro del cine, la televisión y el teatro peruano.

La adaptación conserva el núcleo dramático de la obra: un espacio familiar donde las diferencias no desaparecen por la voluntad de celebrar una fecha especial. La película incorpora recursos propios del cine para seguir a los personajes en los momentos previos y posteriores a los conflictos que estallan durante la reunión.

La película está dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Ítalo Cordano
La película está dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Ítalo Cordano

Uno de los ejes de ‘La Tribu’ es el encuentro entre actores de distintas generaciones. Carlín, conocido por sus papeles en cine, televisión y teatro, encabeza un reparto que reúne a Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Óscar Meza, Diego Pérez, Luciana Arispe y Alejandro Villagómez.

La presencia de intérpretes jóvenes se vincula con la mirada de la película sobre los hijos y sus parejas, cuyos conflictos se entrecruzan con los de los personajes adultos. La historia plantea así un contraste entre generaciones y entre maneras distintas de entender la familia, las relaciones de pareja y las segundas oportunidades.

Bruno Ascenzo suma con esta película un nuevo proyecto como director en el cine peruano. Ítalo Cordano, por su parte, mantiene el rol de guionista en la adaptación de la obra que creó para el teatro.

El estreno nacional de ‘La Tribu’ está previsto para el jueves 8 de octubre en salas de todo el Perú. Antes, el público podrá acceder a la función de preestreno del miércoles 7 de octubre en los complejos anunciados por Cineplanet.

Alejandra Guerra, Nicolás Galindo y Jely Reátegui integran el elenco de la producción peruana
Alejandra Guerra, Nicolás Galindo y Jely Reátegui integran el elenco de la producción peruana

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