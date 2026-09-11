Perú ya no permitirá hacer reservas previas en sistema digital de entradas de Machu Picchu

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Lima, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Perú eliminó este viernes la posibilidad de realizar reservas previas para visitar la ciudadela inca de Machu Picchu, su mayor atracción turística, al constatar que la plataforma digital de ventas está colapsada por apartar entradas que luego no son utilizadas y que impiden a otros visitantes adquirir directamente sus boletos.

En una conferencia de prensa, el ministro de Cultura peruano, Alberto Beingolea, anticipó que la medida se pondrá en práctica en diez días, para que el sistema solo permita comprar entradas nominales, vinculadas a una identificación por cada usuario.

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Beingolea explicó que, de acuerdo a un análisis realizado a casi 210.000 reservas, un total de 131.626 fueron posteriormente anuladas, lo que supone un 62,9 %.

"Si ingresas ahora, no encuentras entradas hasta diciembre. Uno puede reservar varias entradas y estas quedan bloqueadas", señaló el ministro al reseñar que esto impide que llegue a Machu Picchu toda la demanda de turistas que existe.

Durante el tiempo que esas reservas están bloqueadas, lo que ha llevado a que muchos visitantes extranjeros experimenten dificultades para encontrar un boleto.

"Hoy la experiencia no es buena. Muchos turistas se están quejando porque no encuentran entradas, y parten hacia Machu Picchu con la idea de encontrar la entrada, pero no es así, y tienen que quedarse más tiempo del debido", comentó Beingolea.

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El titular de la cartera de Cultura comentó que esta medida seguirá respetando los límites de aforo a Machu Picchu y no eliminará las mil entradas que cada día se ponen físicamente a la venta en Machu Picchu Pueblo, también como Aguas Calientes, lo que también ha sido criticado por el sector turístico al generar largas filas.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que la llegada de turistas está actualmente en 2,5 % por debajo del año pasado y casi el 15 % respecto a 2019, el año previo a la pandemia.

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"El primer paso es mejorar el sistema de venta de boletos, inmediatamente después trabajamos en los modelos de visitas para un sistema que sea sostenible y nos permita asegurar la calidad de la visita turística", señaló Valencia.

"No todos los turistas de Machu Picchu tienen interés histórico o arqueológico. Algunos solo tiene interés natural como ver al cucarachero inca, especie endémica de Machu Picchu, así como especies de orquídeas, agregó.

Famoso a nivel mundial desde que el explorador estadounidense Hiram Bingham lo diese a conocer al mundo en 1911, la ciudadela Machu Picchu es uno de los emblemas arquitectónicos de los incas, el mayor imperio de la América preshipánica, y se ha constituido en las últimas décadas como la joya turística de Perú al atraer en temporada alta hasta 5.600 visitantes por día. EFE

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(foto) (vídeo)