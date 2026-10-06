Perú

Imparable: Colombia acumula USD 25 mil millones en negocios en Perú y ya busca ampliar sus inversiones, ¿en qué sectores?

Un total de 30 nuevas empresas del vecino país del norte ingresó al mercado solo entre los años 2023 y 2026, de acuerdo con el Consejo Empresarial Colombiano

Colombia
Los sectores de energía e infraestructura concentran más de la mitad de la presencia empresarial colombiana en Perú.
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Las inversiones acumuladas de empresas colombianas en Perú superaron los USD 25 mil millones hasta 2025, con una fuerte presencia en energía, hidrocarburos, electricidad, infraestructura y construcción, de acuerdo con información difundida por el Consejo Empresarial Colombiano (CEC).

El gremio reúne a más de 270 empresas y representa alrededor del 90% de la inversión colombiana en el país, según la organización. El CEC sostiene que Colombia ocupa el cuarto lugar entre las economías extranjeras que más capitales aportan al mercado peruano.

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Colombia es la cuarta economía extranjera con mayor inversión en Perú

La actividad empresarial colombiana se distribuye en 22 sectores. Energía, hidrocarburos y electricidad concentran el 32% de esa presencia; infraestructura y construcción reúnen el 21%; transporte representa el 12%; industria y comercio, otro 12%; y salud alcanza el 9%.

La distribución permite observar una participación relevante de compañías colombianas en actividades vinculadas con servicios básicos, movilidad, obras y mercados de consumo.

Cálidda - gas natural
La cartera de proyectos de Perú para 2026 contempla 42 iniciativas valorizadas en más de 9.900 millones de dólares.

Los sectores de energía e infraestructura, que en conjunto reúnen el 53% de la presencia detallada por el gremio, también forman parte de las áreas con mayores oportunidades de inversión en la cartera peruana para 2026.

Las empresas asociadas al CEC generan alrededor de 60 mil empleos directos y 300 mil indirectos, de acuerdo con las cifras de la organización. A ello se suma el ingreso de 30 nuevas empresas procedentes de Colombia al mercado peruano entre 2023 y 2026.

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El CEC cuenta con ocho comités sectoriales y con un comité de la Macrorregión Sur, con sede en Arequipa. El gremio realiza más de 70 actividades al año, entre misiones empresariales, conferencias, reuniones sectoriales, espacios de relacionamiento y encuentros de negocios.

Energía, saneamiento y transporte concentran la cartera 2026

La presencia de capital colombiano coincide con una cartera de proyectos que busca atraer inversión privada en Perú. Para 2026, el país cuenta con hasta 42 iniciativas valorizadas en más de USD 9.900 millones, según las cifras presentadas por el CEC.

Energía y minería encabezan las oportunidades de inversión, con proyectos por USD 3.000 millones. Saneamiento aparece en segundo lugar, con USD 2.500 millones; transporte suma USD 1.500 millones; y salud concentra USD 1.400 millones.

MTC - carreteras - obras - El Niño - construcción
El potencial de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas en Perú supera los 62.800 millones de dólares.

La coincidencia entre algunos de esos rubros y las actividades en las que ya participan las empresas colombianas abre la posibilidad de nuevos negocios. Transporte y salud, por ejemplo, forman parte de los sectores con presencia colombiana y, a la vez, figuran entre las áreas con proyectos identificados para este año.

La cartera potencial de Asociaciones Público-Privadas (APP) supera los USD 62.800 millones. Educación y turismo también aparecen entre las actividades con posibilidades de recibir nuevos capitales, aunque la información difundida por el gremio no precisa montos para esos sectores.

EXPOCEC 2026 reunirá a empresarios e inversionistas de ambos países

En este contexto, el CEC anunció la realización de EXPOCEC 2026 – IV Encuentro Empresarial de Negocios, una actividad que reunirá a empresarios, inversionistas, autoridades y líderes corporativos de Perú y Colombia.

La agenda contempla paneles sobre energía, retail, tecnología, mujeres en el ámbito empresarial y la relación entre el Estado y las empresas. También está prevista la participación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con una intervención de Diego Macera, además de representantes del sector privado de ambos países.

“El reto es conectar esas oportunidades con empresas que tengan capacidad, experiencia y visión de largo plazo”, afirmó Luis Fernando Gómez Nossa, director ejecutivo del CEC.

El encuentro buscará poner en discusión las oportunidades de inversión existentes en Perú y promover vínculos entre compañías colombianas y peruanas en sectores donde ya existe presencia empresarial y en otros con proyectos previstos para los próximos años.

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