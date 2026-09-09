Perú

Cálidda: Osinergmin advierte beneficios por USD 1.832 millones y sobrecostos sin control en ampliación de concesión a colombiana

La adenda de USd 550 millones para extender hasta 2043 la concesión de gas natural en Lima y Callao e incorporar 15 localidades de siete regiones ha sido cuestionada por sus criterios tarifarios, costos y metas de conexión

Cálidda - Osinergmin - gas natural
El informe de Osinergmin revisó la segunda versión de la Novena Adenda del contrato de gas natural y cuestionó su base económica, tarifaria y de supervisión.
Guardar

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió que la propuesta para extender hasta 2043 la concesión de Cálidda en Lima y Callao podría generar una utilidad operativa de USD 1.832 millones, calculada a valor presente de 2033, sin que el proyecto establezca beneficios equivalentes para los usuarios o el Estado.

La observación figura en el Informe N.°413-2026-GRT/OS, elaborado por la Gerencia de Regulación de Tarifas el 23 de junio de 2026. El documento analiza la segunda versión de la Novena Adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao, remitida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

PUBLICIDAD

La adenda busca ampliar en 10 años el contrato de Gas Natural de Lima y Callao S.A., vigente hasta el 8 de diciembre de 2033, ademáss de incorporar 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno como nuevas áreas de concesión.

El proyecto prevé una inversión superior a USD 550 millones, con 3.738,9 kilómetros de redes, plantas de regasificación y otras instalaciones. La meta mínima consiste en conectar a 201.411 consumidores, frente a un universo potencial de 300.613 usuarios, de acuerdo con la documentación analizada por el regulador.

El regulador cuestiona el reconocimiento de un valor residual después de 2033

La principal objeción de Osinergmin está vinculada con el denominado “valor contable” de los activos de Lima y Callao. La propuesta de adenda plantea reconocer un valor residual de esa infraestructura como parte de la fórmula económica que justificaría la extensión del contrato.

PUBLICIDAD

Para el regulador, ese criterio entra en conflicto con la naturaleza BOOT —construir, poseer, operar y transferir— de la concesión. Bajo ese esquema, el operador obtiene ingresos mediante las tarifas durante el periodo concedido para recuperar las inversiones y remunerar la operación. Al cierre del plazo, los activos deben revertir al Estado.

El informe señala que el derecho económico para recuperar las inversiones está asociado al plazo contractual y sostiene que dicho valor debería llegar a cero al término de la concesión actual, en diciembre 2033. Por esa razón, cuestiona que se mantenga un valor residual que luego pueda ser reconocido en la tarifa de los usuarios durante una década adicional.

Cálidda - Osinergmin - gas natural
Osinergmin objetó que la adenda reconozca un valor residual a los activos de Lima y Callao que deben revertir al Estado al terminar la concesión en 2033.

Según la evaluación técnica, admitir ese mecanismo podría constituir una segunda vía de recuperación económica para inversiones que ya habrían sido remuneradas durante los 33 años del contrato original.

Osinergmin precisa que el concepto de “doble remuneración” no implica que el recibo de gas vaya a duplicarse, sino que una misma infraestructura podría volver a integrar la base que determina la tarifa futura.

El documento también cuestiona una valorización atribuida a EY, que calculó en aproximadamente USD 824,2 millones el valor residual de los activos que llegarían a 2033.

La Gerencia de Regulación de Tarifas señala que esa metodología no se ajustaría al contrato ni al tratamiento contable que corresponde a un activo intangible vinculado al derecho de cobro durante la vigencia de la concesión.

Osinergmin pide revisar el modelo tarifario de una eventual prórroga

El organismo afirma que una extensión del contrato no puede implicar la prolongación automática del régimen tarifario vigente. Tras 2033, considera necesario definir qué inversiones deberán ser reconocidas, cuáles ya habrán concluido su periodo de recuperación y bajo qué parámetros se calcularán los ingresos del concesionario.

En esa discusión aparece el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), usado para estimar las inversiones necesarias para prestar el servicio. Osinergmin advierte que aplicarlo de forma automática a la infraestructura existente después de 2033 podría mantener en la tarifa activos que deberían revertir al Estado al vencimiento del contrato original.

Osinergmin dispuso medidas temporales para facilitar el abastecimiento de GLP en cinco regiones, entre ellas permitir el uso de tractos y cisternas registrados bajo distintas fichas de un mismo operador.
Osinergmin también cuestionó la valorización de EY por USD 824,2 millones y afirmó que su metodología no se ajusta al contrato ni al tratamiento contable del activo intangible.

El regulador plantea que las inversiones nuevas para expandir el servicio sí podrían tener reconocimiento tarifario, aunque bajo una evaluación independiente. También menciona alternativas para que el concesionario asuma determinados costos de expansión o de conexiones residenciales sin trasladarlos íntegramente a los usuarios.

La propuesta de adenda incorpora, además, criterios para reconocer incrementos en los costos de inversión de redes y márgenes de contingencia para estaciones de regasificación y City Gates.

Según el informe, se contemplan aumentos de hasta 27% en redes y de 20% en contingencias, sin que la documentación incluya una justificación técnica ni una verificación independiente suficiente.

Osinergmin cuestiona que esos parámetros se definan mediante una cláusula contractual, pues considera que la evaluación de costos eficientes forma parte de sus atribuciones regulatorias. El organismo advierte que esos mayores montos podrían trasladarse a las tarifas si no se someten a revisión técnica.

Las metas de conexión son otro punto de discusión

La adenda incorpora como nuevas áreas de concesión a Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Puno y Juliaca, en Puno; Andahuaylas y Abancay, en Apurímac; y Huancavelica.

El informe observa que las metas de conexiones y la definición de los consumidores potenciales requieren mayor precisión. Para Osinergmin, el carácter referencial de parte de esos datos puede dificultar la supervisión del plan y permitir que la infraestructura se concentre en clientes comerciales o industriales de mayor consumo, en lugar de priorizar hogares.

gas natural - calidda
La adenda de Cálidda prevé aumentos de hasta 27% en redes y de 20% en contingencias sin justificación técnica ni verificación independiente suficiente, según el Osinergmin.

La Gerencia de Regulación de Tarifas también pone reparos al factor de penetración previsto en la propuesta, que se ubicaría en 67%, por debajo del mínimo de 70% establecido en la normativa tarifaria. El regulador considera necesario vincular de forma clara los kilómetros de red, las inversiones comprometidas y la cantidad de usuarios residenciales que accederán al servicio.

El documento señala que, sin esa relación, una red puede ampliarse en términos físicos sin alcanzar el nivel de masificación residencial previsto. En ese escenario, el costo de infraestructura con menor utilización podría formar parte de la tarifa de los usuarios.

La propuesta también limitaría la fiscalización del regulador

Otro punto cuestionado se refiere a las facultades de supervisión. La redacción evaluada indica que Osinergmin fiscalizará el cumplimiento del Plan de Conexiones al vencimiento de hitos y bajo la forma prevista en la adenda.

El organismo considera que esa disposición restringiría su autonomía, ya que la oportunidad, alcance y metodología de la supervisión deben responder a sus competencias legales y no quedar subordinadas a un acuerdo contractual.

La entidad también advierte que el proyecto concentra las penalidades en el incumplimiento de metas de conexión, sin establecer consecuencias claras para retrasos en la ejecución de redes, adquisición de terrenos, cronogramas de obra u otras obligaciones vinculadas a la expansión.

El Minem informó a fines de agosto que trabajaba en el levantamiento de las observaciones de Osinergmin antes de remitir el expediente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría. La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, indicó en su momento que la opinión del regulador no es vinculante, aunque aseguró que sus reparos serían considerados dentro del proceso.

Temas Relacionados

CáliddaOsinergmingas naturalMinisterio de Energía y Minasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Ley de Organizaciones Políticas contempla fondos públicos, aportes privados con límites definidos y una lista de fuentes prohibidas, además de plazos obligatorios para que las agrupaciones declaren sus ingresos ante el organismo electoral

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Precio del dólar hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 9 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 9 de septiembre

Perú cayó en PISA 2025: qué pasó con la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas

La medición internacional evaluó a adolescentes que estaban en primaria cuando comenzó la educación remota. Cinco años después, siete de cada diez estudiantes peruanos no alcanzan el nivel básico en Matemática y persisten fuertes brechas en Lectura.

Perú cayó en PISA 2025: qué pasó con la generación que tenía 10 años cuando cerraron las aulas

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

La ‘Zurda de Oro’ concedió una entrevista a un medio italiano, en la que repasó su trayectoria y se refirió a la actualidad del voleibol peruano

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Médicos piden aumento de pensiones y recálculo de CTS: Presentan proyectos al Congreso

El Colegio Médico del Perú ha presentado ante la Cámara de Diputados del nuevo Congreso varias propuestas para cambiar pagos a los profesionales médicos. Tres de estas destacan por aumentar montos de pagos de derechos laborales

Médicos piden aumento de pensiones y recálculo de CTS: Presentan proyectos al Congreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Financiamiento de partidos políticos y supervisión de la ONPE en las elecciones del 4 de octubre

Extrabajadora de Susel Paredes la refuta y afirma que fue cesada un día después de su licencia por maternidad

Jueza aplica ley de lesa humanidad y archiva proceso contra expolicía por presunta ejecución de comuneros

Congreso acuerda debatir la creación de una Comisión especial del Fenomeno El Niño este jueves

Sunafil sanciona al Congreso con más de S/ 400 mil por degradar y cesar a trabajadora embarazada

ENTRETENIMIENTO

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

Street Fighter llega a la cartelera limeña: cosplayers le rinden homenaje antes de su estreno

María Pía Copello se quiebra al contar que entregaba todo su sueldo para sostener a su familia: “Nos habían dejado en la calle”

Aespa en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para su concierto en el Costa 21

Jaime Bayly afirmó que Keiko Fujimori le ofreció tres embajadas: “La presidenta llamó a mi casa”

Magaly Medina critica a Óscar Junior por su liderazgo en La Bella Luz: “Recién está aprendiendo a cantar”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cecilia Tait señala la clave para el repunte del vóley peruano: “No podemos quedarnos anclados en los recuerdos de 1988″

Carlos Desio reveló futuro con Sport Boys rumbo al centenario: su firme postura tras rumores que lo vinculan con Alianza Lima

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Carlos Zambrano habla de renovar con Sport Boys y advierte sobre el duelo ante Garcilaso: “Puede definir muchas cosas”