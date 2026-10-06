BTS en Lima provoca que San Marcos disponga clases virtuales en esta facultad

Seguidores del grupo BTS forman una fila en las afueras del Estadio de San Marcos en Lima antes de su presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conciertos de BTS en Lima previstos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos modificarán la circulación alrededor de la Ciudad Universitaria. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció cierres y desvíos entre las 10:00 y las 23:00, una medida que coincide con el desplazamiento de miles de asistentes hacia el recinto y con la jornada académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La restricción vehicular por BTS alcanzará la avenida Venezuela, desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao, y la avenida Germán Amézaga, entre Venezuela y la avenida Óscar R. Benavides, conocida como avenida Colonial.

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El plan también contempla limitaciones en el tramo de la avenida Universitaria contiguo al campus. La comuna informó que sus inspectores de transporte se ubicarán en puntos de la zona para orientar a conductores y peatones durante las fechas anunciadas.

Las vías que rodean el estadio conectan con accesos usados a diario por estudiantes, personal y visitantes de San Marcos. Por eso, los cierres previstos para los días de los recitales modificarán los recorridos habituales en esa parte de Lima.

La municipalidad recomendó revisar las rutas antes de acudir al evento y salir con anticipación, ante posibles cambios en el transporte público y una mayor carga vehicular en las calles aledañas.

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Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

La Facultad de Educación de la UNMSM dictará clases virtuales hasta el 9 de octubre

Frente a este escenario, el Vicedecanato Académico de la Facultad de Educación de la UNMSM dispuso que las actividades de pregrado en la Ciudad Universitaria se desarrollen a distancia desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre.

La comunicación de la facultad indica que los docentes deberán coordinar con sus grupos los enlaces, plataformas y mecanismos de acceso para cada sesión. De esa manera, los estudiantes recibirán las instrucciones correspondientes a sus cursos durante los cuatro días comprendidos por la medida. La modalidad virtual en la UNMSM busca sostener el calendario académico mientras duren las limitaciones para ingresar o circular por las avenidas próximas.

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La resolución no incluye a los alumnos que tengan actividades en la Escuela Profesional de Educación Física, cuya sede se encuentra en La Victoria. En ese local, las clases continuarán de forma presencial, conforme a los horarios fijados. La diferenciación se debe a que la disposición está vinculada a los cierres alrededor de la Ciudad Universitaria y no a una suspensión general de las labores de la Facultad de Educación.

Los estudiantes de pregrado que asisten al campus deberán consultar los canales oficiales y las comunicaciones de cada profesor para confirmar horarios y accesos digitales. La universidad no informó cambios para otras facultades ni para otras sedes.

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ARMY ya forma cola en San Marcos para ver a BTS

Una muestra de la expectativa que existe en Lima fue compartida por la cuenta de X Lima Antigua, que publicó fotografías de los seguidores que ya comenzaron a formar una cola para el primer concierto de BTS, programado para este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

“¡Adiós, a las carpas! ¡Comenzó a formarse la cola para el primer concierto de BTS del día Miércoles 7 de Octubre en el estadio de San Marcos!”, escribió la cuenta en X, acompañando el mensaje con fotografías tomadas por Vladimir Velásquez.