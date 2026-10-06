Perú

BTS en Lima provoca que San Marcos disponga clases virtuales en esta facultad

La UNMSM dictará cursos de pregrado a distancia entre el 6 y el 9 de octubre por los cierres de vías alrededor del Estadio San Marcos

Un panel con la imagen de BTS sobre una acera donde varias personas hacen fila junto al muro exterior de un estadio.
Seguidores del grupo BTS forman una fila en las afueras del Estadio de San Marcos en Lima antes de su presentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los conciertos de BTS en Lima previstos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos modificarán la circulación alrededor de la Ciudad Universitaria. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció cierres y desvíos entre las 10:00 y las 23:00, una medida que coincide con el desplazamiento de miles de asistentes hacia el recinto y con la jornada académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La restricción vehicular por BTS alcanzará la avenida Venezuela, desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao, y la avenida Germán Amézaga, entre Venezuela y la avenida Óscar R. Benavides, conocida como avenida Colonial.

PUBLICIDAD

El plan también contempla limitaciones en el tramo de la avenida Universitaria contiguo al campus. La comuna informó que sus inspectores de transporte se ubicarán en puntos de la zona para orientar a conductores y peatones durante las fechas anunciadas.

Las vías que rodean el estadio conectan con accesos usados a diario por estudiantes, personal y visitantes de San Marcos. Por eso, los cierres previstos para los días de los recitales modificarán los recorridos habituales en esa parte de Lima.

La municipalidad recomendó revisar las rutas antes de acudir al evento y salir con anticipación, ante posibles cambios en el transporte público y una mayor carga vehicular en las calles aledañas.

PUBLICIDAD

Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.
Presentan plan de cierres y desvíos viales durante los conciertos de BTS en San Marcos.

La Facultad de Educación de la UNMSM dictará clases virtuales hasta el 9 de octubre

Frente a este escenario, el Vicedecanato Académico de la Facultad de Educación de la UNMSM dispuso que las actividades de pregrado en la Ciudad Universitaria se desarrollen a distancia desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre.

La comunicación de la facultad indica que los docentes deberán coordinar con sus grupos los enlaces, plataformas y mecanismos de acceso para cada sesión. De esa manera, los estudiantes recibirán las instrucciones correspondientes a sus cursos durante los cuatro días comprendidos por la medida. La modalidad virtual en la UNMSM busca sostener el calendario académico mientras duren las limitaciones para ingresar o circular por las avenidas próximas.

La resolución no incluye a los alumnos que tengan actividades en la Escuela Profesional de Educación Física, cuya sede se encuentra en La Victoria. En ese local, las clases continuarán de forma presencial, conforme a los horarios fijados. La diferenciación se debe a que la disposición está vinculada a los cierres alrededor de la Ciudad Universitaria y no a una suspensión general de las labores de la Facultad de Educación.

Los estudiantes de pregrado que asisten al campus deberán consultar los canales oficiales y las comunicaciones de cada profesor para confirmar horarios y accesos digitales. La universidad no informó cambios para otras facultades ni para otras sedes.

ARMY ya forma cola en San Marcos para ver a BTS

Una muestra de la expectativa que existe en Lima fue compartida por la cuenta de X Lima Antigua, que publicó fotografías de los seguidores que ya comenzaron a formar una cola para el primer concierto de BTS, programado para este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos.

¡Adiós, a las carpas! ¡Comenzó a formarse la cola para el primer concierto de BTS del día Miércoles 7 de Octubre en el estadio de San Marcos!”, escribió la cuenta en X, acompañando el mensaje con fotografías tomadas por Vladimir Velásquez.

Temas Relacionados

BTS en LimaBTSSan MarcosClases virtualesEstadio San MarcosUNMSMperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

La ‘misilera’ buscará revertir la amplia desventaja en Sullana para avanzar a la final del campeonato doméstico. Sigue las incidencias del cotejo

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La selección peruana cierra su gira por Norteamérica frente al cuadro dirigido por Néstor Lorenzo, con el objetivo de despedirse con un resultado positivo. Sigue todas las incidencias del duelo

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

El Perú ya abrió la puerta a la energía nuclear: ahora falta transformar el IPEN

La norma publicada el 2 de octubre incluye al Ministerio de Energía y Minas, al INGEMMET y al IPEN en un proceso de reorganización administrativa con una vigencia máxima de cuatro meses calendario

El Perú ya abrió la puerta a la energía nuclear: ahora falta transformar el IPEN

La cuota inicial, la barrera que excluye a la clase media: hasta S/65.410 de ahorro para comprar una vivienda en Perú

El ingreso promedio de quienes exploran proyectos es un 51,8% menor al de las personas bloqueadas por el ahorro inicial, de acuerdo con un análisis de LIDZ.ai

La cuota inicial, la barrera que excluye a la clase media: hasta S/65.410 de ahorro para comprar una vivienda en Perú

Mauro Cantoro lapidó a Oliver Sonne por su bajo nivel en la selección peruana: “Para las Eliminatorias lo convoco a Luis Advíncula”

El exfutbolista cuestionó el rendimiento mostrado por el ‘Vikingo’ en los amitosos de la ‘bicolor’ en Norteamérica y solicitó el regreso del ‘Rayo’

Mauro Cantoro lapidó a Oliver Sonne por su bajo nivel en la selección peruana: “Para las Eliminatorias lo convoco a Luis Advíncula”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro José Antonio Chang confirma que estudiantes podrán ser expulsados en por faltas graves desde este año

Ministro José Antonio Chang confirma que estudiantes podrán ser expulsados en por faltas graves desde este año

Delia Espinoza no pudo votar pese a fallo del PJ: JNE declaró inejecutable su reincorporación al padrón

Desde este año los colegios podrán expulsar alumnos, confirma el ministro Chang: “Indispensable”

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

¿Quién ganó en Villa María del Triunfo? Los ajustados resultados parciales del conteo oficial de ONPE para la alcaldía distrital

ENTRETENIMIENTO

ATU anuncia buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

ATU anuncia buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

BTS llegó a Lima: primeras imágenes de la banda surcoreana en el aeropuerto a pocos días de sus tres conciertos

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

Campamento fuera del Estadio San Marcos para conciertos de BTS: reglas, prohibiciones y horarios

¿Reconciliación a la vista? Silvia Cornejo habría preparado el cumpleaños de Jean Paul Gabuteau pese a ruptura por nuevo ampay

DEPORTES

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Mauro Cantoro lapidó a Oliver Sonne por su bajo nivel en la selección peruana: “Para las Eliminatorias lo convoco a Luis Advíncula”

¿Taylor Fricano jugará en Alianza Lima vs Regatas Lima?: la preocupante situación previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: posibles titulares para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Mirian Patiño recibió contacto de Gerdau Minas, club brasileño, tras Copa Brasilia de vóley 2026: ¿Se va de Universitario?