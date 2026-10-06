El telegrama que sobrevivió al tiempo y revela detalles de las horas previas al Combate de Angamos y la preparación del Huáscar

Un telegrama del 7 de octubre de 1879: el documento fue fechado un día antes del Combate de Angamos y registra requerimientos para el Huáscar. Difusión

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Miguel Grau y el Combate de Angamos pueden ser revisados desde documentos que permiten acercarse a las horas previas y posteriores al enfrentamiento naval ocurrido el 8 de octubre de 1879. Entre las piezas conservadas por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP), un telegrama fechado el 7 de octubre registra requerimientos vinculados con el armamento del monitor Huáscar.

El documento pertenece a la biblioteca personal del expresidente José Luis Bustamante y Rivero, colección que permanece bajo custodia de la UCSP. Su contenido registra la necesidad de cargar barriles de pólvora, granadas y otros elementos de armamento para el Huáscar antes del encuentro en Punta de Angamos.

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La pieza integra un conjunto documental relacionado con la Guerra del Pacífico que permite revisar distintos momentos del conflicto mediante comunicaciones y publicaciones de la época. El material conservado por la universidad incluye cerca de 500 folios de telegramas, además de otras obras relacionadas con el combate y con la figura de Grau.

Enrique Briceño Medina, jefe de la Biblioteca Víctor Andrés Belaunde de la UCSP y magíster en Historia, explicó que el valor del telegrama también está en los datos específicos que contiene. “Este documento es un parte de guerra ordinario y su importancia está también en aquello que hoy llamamos el microrelato: esos detalles que van más allá de los grandes partes oficiales y que son muy valiosos para reconstruir la historia”, señaló.

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Un telegrama fechado antes del Combate de Angamos

El telegrama tiene fecha del 7 de octubre de 1879, un día antes del Combate de Angamos. Su contenido está relacionado con los preparativos del Huáscar y con la provisión de elementos necesarios para su operación durante el conflicto.

Según la información de la UCSP, el documento permite conocer aspectos concretos de las acciones previas al enfrentamiento. Entre los elementos mencionados figuran barriles de pólvora, granadas y otro armamento destinado al monitor peruano.

La pieza pertenece al Fondo Antiguo de la Universidad Católica San Pablo y forma parte de la documentación vinculada con la Guerra del Pacífico que la institución mantiene bajo su custodia.

Briceño destacó el aporte de este tipo de fuentes para revisar episodios históricos desde detalles que no siempre aparecen en los grandes partes oficiales. El especialista sostuvo que los documentos adquieren mayor utilidad cuando se contrastan con otras piezas del mismo periodo.

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Cinco documentos para revisar el episodio histórico

Los preparativos del monitor: entre los elementos solicitados aparecen barriles de pólvora, granadas y otros implementos de armamento. Difusión

Al telegrama se suman otros cuatro documentos conservados por la UCSP. Entre ellos figura una publicación de 1880 dedicada a la memoria de Miguel Grau y un libro sobre el Combate de Angamos editado en Bolivia.

El conjunto también incluye una obra relacionada con la Corbeta Unión, nave peruana que logró escapar del enfrentamiento, y una edición en formato cómic sobre Grau y Angamos publicada por la Marina de Guerra del Perú un siglo después.

Los materiales corresponden a diferentes momentos y formatos. Por ello, permiten revisar el episodio desde comunicaciones de guerra, publicaciones posteriores y representaciones elaboradas décadas después de los acontecimientos de 1879.

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“Son documentos que, aislados, cuentan una fracción de la historia, pero leídos en conjunto nos permiten construir un relato histórico coherente”, sostuvo Briceño.

El historiador señaló que el contraste entre telegramas, partes de guerra, publicaciones y testimonios permite examinar el Combate de Angamos mediante distintas fuentes y revisar también la posterior construcción de la figura de Grau.

Discursos y textos sobre Miguel Grau después de su muerte

(El Peruano)

El Fondo Antiguo de la UCSP también conserva discursos, expresiones de pesar y textos elaborados por personalidades de la época después de la muerte de Grau. Estos materiales permiten identificar las manifestaciones de reconocimiento que surgieron alrededor del comandante del Huáscar.

La documentación reúne así fuentes producidas en momentos diferentes, desde las comunicaciones relacionadas con la Guerra del Pacífico hasta publicaciones posteriores dedicadas a preservar la memoria de Grau y del combate.

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Briceño resaltó la necesidad de revisar estos materiales desde las fuentes históricas. “La peruanidad se construye a partir del conocimiento preciso y serio de nuestra historia. Estos documentos son fundamentales porque permiten aproximarnos a ella sin fanatismos ni chauvinismos, simplemente tratando de conocer los hechos a partir de las fuentes”, señaló.