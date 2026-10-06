Entradas para conciertos de BTS en Perú: cuidado con la reventa de boletos y las estafas en las que puedes caer

Anuncios y entradas no oficiales para un supuesto concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos en Lima alertan sobre posibles estafas en la reventa. ((Imagen Ilustrativa Infobae))

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Ante la alta demanda, la reventa de boletos puede exponer a los asistentes a fraudes, transferencias inválidas y códigos que no permiten el acceso al recinto. Los organizadores establecieron un sistema de entradas dinámicas, con códigos QR que cambian de manera frecuente y no pueden utilizarse mediante capturas de pantalla, archivos PDF o imágenes enviadas por mensajería.

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Quienes todavía busquen una entrada deben extremar las precauciones. Antes de hacer una transferencia de dinero, es necesario comprobar que el boleto se encuentre en la cuenta propia de Quentro, revisar si conserva la posibilidad de transferencia y evitar acuerdos con personas que no puedan demostrar la titularidad de la entrada.

BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre

Cómo crear y verificar tu cuenta en Ticketmaster Perú

Para comprar entradas, revisar operaciones o asociar los datos necesarios para la entrega de boletos, los usuarios deben contar con una cuenta en Ticketmaster Perú. Es importante que la información cargada coincida con el documento de identidad, sobre todo el nombre, apellido, correo electrónico y número de celular.

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El registro debe realizarse desde el sitio web oficial o la aplicación de la ticketera. Se recomienda no ingresar datos personales en enlaces recibidos por redes sociales, correos desconocidos o anuncios que prometen entradas disponibles a último momento.

Pasos para crear tu cuenta

Entra a la web oficial de Ticketmaster Perú o abre su aplicación móvil.

Haz clic en “Ingresar / Registrarse” y selecciona “Regístrate ahora”.

Escribe tus datos personales, como nombre, apellido y correo electrónico. Verifica que coincidan con tu documento de identidad.

Crea una contraseña segura, que combine letras, números y caracteres especiales.

Lee y acepta los términos y condiciones antes de finalizar el registro.

Pasos para verificar tu cuenta

Correo electrónico: revisa la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado. El sistema puede enviar un enlace o un código de verificación.

Teléfono móvil: ingresa el código numérico que recibas por mensaje de texto para validar el número asociado.

Doble autenticación: si la opción está disponible, ingresa a “Mi cuenta” y luego a “Seguridad” para activar la verificación en dos pasos. Esta medida puede impedir que terceros accedan a la cuenta y a las entradas digitales.

Ticketmaster implementará tecnología antibots para la venta de boletos del concierto "BTS World Tour Arirang" en Lima, programado para octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Una cuenta protegida reduce el riesgo de que un desconocido intente modificar datos, recibir transferencias destinadas a otra persona o tomar control de los boletos adquiridos.

Consejos para verificar si la compra de tu boleto está conforme

Antes de considerar cerrada una compra, el asistente debe comprobar que la operación figure en los canales oficiales. El primer paso consiste en revisar el correo de confirmación de Ticketmaster Perú y verificar que incluya los datos del evento, la fecha, la zona adquirida y el importe pagado.

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También es aconsejable ingresar a la cuenta de Ticketmaster para confirmar que el pedido aparezca en el historial de compras. Si el boleto ya fue habilitado, el usuario debe revisar que esté vinculado a su perfil en Quentro, que será el único método válido para el acceso a los conciertos.

Una entrada digital en la plataforma Ticketmaster confirma la compra de boletos para el concierto de BTS en el Estadio San Marcos de Lima.

No deben considerarse válidos los boletos que lleguen como una foto, una captura de pantalla, un PDF o un código QR enviado por WhatsApp, Telegram, correo electrónico o redes sociales. El QR de Quentro se actualiza varias veces por minuto, por lo que una imagen estática no permitirá ingresar al estadio.

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En una operación de reventa, es necesario confirmar que la persona que ofrece el ticket no haya utilizado antes la opción de transferencia. Cada entrada de BTS podrá transferirse solo una vez. Si el vendedor ya la envió a otra cuenta, no podrá reenviarla a un nuevo comprador.

Sistema de validación de entradas a través de la app Quentro

Las entradas recibidas en Quentro se convierten en Smart Tickets. Cada uno contiene un código QR que se actualiza reiteradas veces por minuto y debe mostrarse desde la aplicación al momento del ingreso.

A diferencia de una entrada electrónica tradicional o un boleto impreso, el Smart Ticket tiene un mecanismo de validación que busca impedir duplicaciones y falsificaciones. Por ese motivo, los asistentes deben descargar Quentro con anticipación, iniciar sesión con el correo asociado a la compra y comprobar que el ticket aparezca dentro de la aplicación.

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Las capturas de pantalla no reemplazan a la entrada digital activa. Tampoco deben aceptarse como prueba de una venta legítima, ya que pueden corresponder a un código ya utilizado, a una imagen manipulada o a un ticket que no pertenece a quien lo ofrece.

Una notificación de confirmación indica que las entradas compradas se encuentran disponibles para su descarga en la aplicación Quentro.

La aplicación puede funcionar sin datos móviles ni conexión a internet para mostrar la entrada. De todos modos, se recomienda abrirla y verificar el acceso antes de salir hacia el estadio, además de mantener el celular con batería suficiente.

Nominación y transferencia segura de e-tickets para evitar estafas

Ticketmaster Perú informó que la transferencia de boletos se realizará mediante Quentro, la aplicación que funcionará como único canal de entrega para los conciertos del grupo surcoreano en el país.

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La transferencia no se habilita en una única fecha para todos los asistentes. La opción aparece 30 días antes de cada concierto, por lo que quienes hayan adquirido entradas para las tres presentaciones deben revisar los plazos de cada fecha.

Cuando el período esté activo, aparecerá un ícono de transferencia en la parte superior derecha de la entrada. El procedimiento debe realizarse dentro de la aplicación:

Ingresa a Quentro desde el celular donde tienes asociada la entrada. Selecciona el ticket de BTS que deseas enviar. Pulsa el ícono de transferencia cuando esté habilitado. Elige la opción “Transferir entrada”. Ingresa el correo electrónico de la persona destinataria. Confirma la operación y verifica que el correo haya sido escrito correctamente.

La aplicación Quentro permite recibir, almacenar y transferir entradas digitales para eventos mediante un código QR y datos de ubicación del asiento.

La entrada llegará a la cuenta de Quentro vinculada con el correo ingresado. Cada ticket puede transferirse una sola vez, por lo que el receptor debe ser la persona que finalmente asistirá al concierto.

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Este punto resulta central para quienes evalúan comprar en reventa. Si el boleto fue transferido antes, el supuesto vendedor no podrá enviarlo otra vez. Tampoco hay garantías si la negociación se realiza fuera de los mecanismos habilitados por Ticketmaster y Quentro.

Qué hacer si la plataforma presenta caídas o errores

Quentro permite mostrar la entrada incluso sin datos móviles ni conexión a internet. Aun así, los asistentes deben evitar dejar la verificación para el último momento y revisar con anticipación que la aplicación esté actualizada, que la sesión permanezca abierta y que el Smart Ticket figure en el perfil correcto.

Si la plataforma presenta un error el día del concierto, no se debe recurrir a personas ajenas a la organización ni entregar el celular a desconocidos. La recomendación es buscar a integrantes identificados de la ticketera o del personal de atención ubicado en los accesos del estadio.

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Qué hacer si la plataforma Quentro presenta caídas o errores

Los asistentes también deben evitar publicar capturas de su cuenta, correos de compra, códigos de seguridad o datos personales en redes sociales. La única entrada válida será la que aparezca activa dentro de Quentro, asociada a la cuenta del usuario que ingresará al concierto.