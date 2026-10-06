Perú

BTS en Lima: venden colas hasta en S/250 a las afueras del Estadio San Marcos

ARMY ya se encuentra en espera de poder ingresar al primer show este 7 de octubre. La creatividad peruana ya creó más de un negocio a las afueras del estadio

Reporte periodístico en vivo sobre los seguidores de la agrupación surcoreana BTS, quienes acampan en las inmediaciones del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. La cobertura muestra carpas, sillas y sombrillas instaladas en la vía pública junto a entrevistas realizadas por un reportero en el lugar previo a las presentaciones musicales.
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A un día del primer concierto de BTS en Lima, la espera de ARMY en los alrededores del Estadio San Marcos abrió paso a un mercado informal por los lugares en las filas. Algunos espacios se ofrecen entre S/ 200 y S/ 250, pese a que varias seguidoras llevan días acampando para intentar ingresar antes al recinto.

La agrupación surcoreana ofrecerá tres presentaciones en el Estadio San Marcos, previstas para el 7, 9 y 10 de octubre. Las fechas se agotaron pocos minutos después de la venta oficial, lo que confirmó la expectativa que rodea los conciertos de BTS en Lima.

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Desde días antes del primer show, decenas de integrantes de ARMY comenzaron a instalarse en los exteriores del estadio. El objetivo es asegurar una ubicación favorable al momento de ingresar, sobre todo entre quienes tienen boletos para las zonas más cercanas al escenario.

Transmisión informativa en pantalla dividida que muestra tiendas de campaña alineadas sobre una acera y rótulos de noticias en vivo
Varias tiendas de campaña instaladas en la vía pública albergan a seguidores de la banda BTS a las afueras del Estadio San Marcos en Lima.

La presencia de personas en la fila también atrajo a quienes buscan obtener ganancias con la reserva de espacios. De acuerdo con América Noticias, algunos revendedores se ubican con anticipación y luego venden esos lugares a asistentes que prefieren evitar varias horas de espera.

Las imágenes difundidas por el medio muestran a personas con banquitos que separan posiciones en la cola. Mientras tanto, otras seguidoras de BTS permanecen en carpas o con equipaje en los alrededores del Estadio San Marcos, a la espera de que se habilite el acceso para el primero de los conciertos.

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El cobro por estos sitios generó comentarios entre las propias asistentes, debido a que los valores pueden llegar a S/ 250 por un lugar en la fila. La práctica suele repetirse durante los conciertos de alta convocatoria, aunque el monto aumenta cuando se trata de artistas con fechas agotadas y un público dispuesto a esperar durante varios días.

La expectativa por BTS se trasladó así fuera del escenario. A pocas horas del inicio de la primera función, las filas ya forman parte de la previa de una serie de conciertos que reunirá a miles de integrantes de ARMY Perú en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Una fila de sillas de plástico en una acera junto a un muro y una fotografía de los integrantes del grupo musical BTS
Varias personas y sillas guardan espacio en las afueras del Estadio San Marcos en Lima ante la venta de lugares en la fila para el concierto del grupo BTS.

Entradas en reventa para BTS llegan hasta los 7 mil soles

Las filas no son el único espacio donde surgieron ofertas fuera de los canales oficiales. Con las tres fechas agotadas, las entradas para BTS comenzaron a aparecer en plataformas digitales de compra y venta con precios que multiplican el valor inicial de los boletos.

Las publicaciones se concentran en Marketplace de Facebook y otros espacios similares. Al inicio de la reventa de entradas, los montos se ubicaban entre S/ 1.500 y S/ 2.500, según la zona elegida por los compradores durante la venta oficial.

Con la cercanía de las funciones de BTS en Lima, algunos avisos elevaron aún más las cifras. Las ofertas para Tribuna Norte parten desde S/ 1.602, mientras que otros anuncios de esa misma zona se publican desde S/ 1.738.

En el caso de Occidente, los precios comienzan alrededor de S/ 2.500. También hay publicaciones con montos superiores a S/ 6.500, una diferencia marcada frente a otras ubicaciones disponibles en la reventa.

Captura de pantalla de un mapa de asientos de un estadio con varios precios en soles peruanos y un recuadro rojo que destaca 7.115 soles
Una plataforma de venta de entradas ofrece boletos en reventa para el concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos de Lima por precios que alcanzan los 7.115 soles.

Las entradas para Campo se mantienen por encima de S/ 2.000, de acuerdo con los avisos que circulan en línea. Sin embargo, los valores más altos se concentran en Occidente, donde algunos vendedores piden desde S/ 4.929 por un boleto.

Las ofertas más costosas superan los S/ 7 mil, pese a que los organizadores no habilitaron nuevas fechas ni entradas adicionales por los canales oficiales. Ante este escenario, los compradores deben considerar que las operaciones fuera de las plataformas autorizadas pueden implicar riesgos sobre la validez de los boletos.

La primera presentación de BTS en el Estadio San Marcos está programada para este 7 de octubre. Luego, el grupo volverá a subir al escenario el 9 y el 10 de octubre, con las tres funciones agotadas.

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