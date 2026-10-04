Rivales de López Aliaga critican que se le siga permitiendo volver a ser alcalde de Lima

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Lima, 4 oct (EFE).- Rivales políticos del ultraderechista Rafael López Aliaga, que este domingo se disputan la alcaldía de Lima, criticaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber permitido que el excandidato presidencial siga optando a volver a ser alcalde de la capital pese haberse presentado con una "reelección encubierta", prohibida por la ley.

Unos 130 alcaldes en Perú han encontrado la forma de esquivar la norma sin que hasta el momento las autoridades electorales hayan intervenido para evitarlo; presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y, en caso de ganar, el alcalde ahora en funciones conserve el cargo de manera indirecta.

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El caso más emblemático es el de Rafael López Aliaga, cuyo candidato a alcalde renunció para dejarle el camino libre a ocupar la alcaldía de Lima, y es favorito para ganar este domingo, fecha en la que se celebran elecciones municipales y regionales en el país andino

"No sé por qué el Jurado no se ha tomado la molestia de aclarar ese punto antes de las elecciones. Esto tendrá que ser investigado después y tendrán que explicar por qué han incurrido en semejante irregularidad", dijo a medios locales el candidato Carlos Bruce, segundo en la intención de voto para convertirse en alcalde de la capital.

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Bruce, representante del partido derechista Somos Perú, afirmó que el presidente del JNE, Roberto Burneo, ha sido "cobarde" al no haber tomado una decisión en su momento sobre la candidatura de López Aliaga y consideró que el funcionario no está calificado para ocupar un cargo público porque no ha hecho respetar la constitución.

También respondió a los comentarios homófobos que el ultraderechista ha realizado durante su campaña, calificando al exministro, primer político abiertamente gay de Perú, como "bebita", entre otros ataques.

"Hemos hecho una campaña de propuestas, no hemos atacado con temas personales a nadie, no hemos recordado los problemas legales que han tenido los candidatos en el pasado", indicó Bruce antes de votar.

Del mismo modo, el candidato derechista Daniel Urresti afirmó que las elecciones están "tergiversadas" debido a que el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido una campaña en la que la ciudadanía "no sabía exactamente quiénes serían los candidatos".

"Lo que no queda claro, por culpa del JNE, es qué pasará si gana una lista donde la persona que va como primer regidor ya ha sido alcalde en el periodo anterior. Este JNE ha sido totalmente pusilánime", declaró Urresti, candidato del partido Podemos, tras haber votado.

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Señaló que existe incertidumbre sobre quién asumirá la Municipalidad Metropolitana de Lima en ese escenario y sostuvo que el organismo electoral debió establecer las reglas antes de la jornada de votación.

Por su parte, el también derechista Francis Allison, cuya candidatura ha tomado fuerza en los últimos días, no se pronunció este domingo sobre el tema y animó a la población a votar "con el corazón" y por quien crean que va a estar con ellos".EFE

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