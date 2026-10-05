Perú

Sigue el conflicto en SMP: Municipalidad mantiene en pie el pórtico de Alameda Fiori pese a informes que plantean su retiro, ¿incurre en omisión de funciones?

La estructura ubicada en el cruce con la avenida Alfredo Mendiola impide el paso de vehículos mayores a 2,10 metros de altura, de acuerdo con vecinos y organizaciones

Plaza Norte
Los informes municipales recomiendan imponer a Inmobiliaria Gerais una multa equivalente al 100% de una Unidad Impositiva Tributaria.
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Un pórtico metálico instalado en la Alameda Fiori, en San Martín de Porres, continúa restringiendo el paso de vehículos pese a que documentos municipales citados en un pedido vecinal plantean sancionar a Inmobiliaria Gerais SAC y disponer el retiro de la estructura.

El caso, informado anteriormente por Infobae Perú, coloca bajo cuestionamiento la actuación de la gestión del alcalde Hernán Sifuentes Barca, ante una medida que, según los vecinos, lleva cerca de cuatro años sin una solución definitiva.

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La Municipalidad habría identificado una infracción, pero el pórtico no fue retirado

Cleto Rodríguez Arquinigo, presidente de la Asociación Luis Alberto Sánchez de Fiori, presentó en septiembre de 2026 un escrito ante la Municipalidad de San Martín de Porres.

Solicita que se emita la resolución administrativa contra la empresa y que se ejecute el desmontaje del pórtico ubicado en el cruce de la Alameda Fiori con la avenida Alfredo Mendiola.

El documento cita el Informe N.° 159-2026-LSCCH-SGCO-GFT/MDSMP, el Informe N.° 000714-2026-MDSMP/SGCO y el Acta de Fiscalización N.° 011479-2026. Según Rodríguez, esos antecedentes concluyen que corresponde imponer a Gerais una multa equivalente al 100% de una Unidad Impositiva Tributaria y ordenar el retiro de la estructura.

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La principal objeción no se limita a la instalación del pórtico. El cuestionamiento apunta a la falta de ejecución de medidas que, de acuerdo con el escrito, ya habrían sido sustentadas dentro de la propia administración municipal.

Si los informes técnicos y de fiscalización determinaron una infracción, la permanencia de la estructura exige una explicación pública de la comuna.

Plaza Norte - Fiori
El dirigente Cleto Rodríguez Arquinigo solicitó a la Municipalidad de San Martín de Porres sancionar a la empresa y retirar la infraestructura.

Una subgerencia indicó que no recibió pedido para autorizar la estructura

Uno de los documentos invocados por los vecinos es el N.° 471-2025-SGSYTT-GFT-MDSMP, emitido por la Subgerencia de Seguridad Vial, Transporte y Tránsito.

Según la solicitud presentada ante la Alcaldía, esa oficina informó que no recibió ni autorizó ninguna petición para colocar el pórtico metálico de restricción vehicular en la cuadra 1 de la avenida Fiori.

La precisión resulta relevante porque el pórtico impide el tránsito de vehículos que superen los 2,10 metros de altura. Comerciantes y residentes sostienen que esa limitación afecta el acceso a una zona comercial y modifica la circulación en una vía pública.

El documento de Rodríguez afirma que la estructura tampoco figura en el expediente técnico de la remodelación de la avenida Fiori y la calle Fonia. Si esa información se confirma, la Municipalidad deberá precisar bajo qué instrumento administrativo se permitió la instalación y por qué no se aplicó la medida de retiro que reclaman los vecinos.

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La instalación del pórtico no aparece dentro del expediente técnico de remodelación de la avenida Fiori y la calle Fonia.

El convenio de S/4,6 millones no reemplaza una autorización específica

La controversia se relaciona con el convenio específico de cooperación firmado el 22 de junio de 2022 entre la Municipalidad de San Martín de Porres y Inmobiliaria Gerais. El acuerdo tuvo como objeto la ejecución de la obra denominada “Remodelación de la Av. Fiori y de la calle Fonia”.

El monto de la donación consignado en el convenio fue de S/4.681.555,03. El documento incluyó obligaciones municipales sobre el ordenamiento del área, entre ellas mantener una “Zona Rígida” libre de determinadas actividades y preservar un tramo de la avenida Fiori con un solo sentido de circulación.

No obstante, el escrito vecinal cuestiona que estas disposiciones se hayan usado como sustento para mantener un pórtico que restringe el tránsito: un convenio sobre obras y condiciones de circulación no reemplaza, por sí solo, una autorización expresa para instalar infraestructura en una vía pública, sostiene.

Hernán Sifuentes Barca
El convenio firmado en 2022 entre la municipalidad e Inmobiliaria Gerais contempló una donación de 4,6 millones de soles.

La demora abre dudas sobre la actuación de la gestión municipal

Rodríguez sostiene que, desde la emisión de los informes de mayo y junio de 2026, transcurrió un plazo suficiente para formalizar la resolución sancionadora. Su pedido menciona la Ordenanza N.° 561-MDSMP y reclama que se aplique el retiro conforme al numeral 38.4 de su artículo 38.

El dirigente atribuye a Sifuentes una falta de acción frente al caso. Esa acusación deberá ser evaluada por las instancias competentes, pero la Municipalidad sí tiene la obligación de informar si el procedimiento sigue en trámite, si existe una resolución emitida o si la empresa presentó descargos que impidan ejecutar la medida.

Rodríguez sostiene que Sifuentes no puede limitarse a dejar el expediente en los escritorios municipales. “Hay evidente omisión de funciones al haber permitido ese pórtico ilegal en plena avenida Fiori”, afirma el dirigente vecinal.

En tanto, la estructura permanece instalada. La gestión municipal debe explicar por qué un pórtico cuestionado por vecinos y observado en documentos citados ante la propia Alcaldía aún condiciona el tránsito en la Alameda Fiori.

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